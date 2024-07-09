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苗栗苑裡【山腳國小日治後期宿舍群】：秒飛日本，風雅打卡景點

2024-07-09 09:28:00 雲大少爺 人氣：118
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：125篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 苑裡鎮

苗栗苑裡【山腳國小日治後期宿舍群】

       ↓放暑假了，出遊日清晨，由綠繡眼到陽台外囉哩囉嗦揭開序幕。

綠繡眼  

       ↓目的地是苗栗縣苑裡鎮，7月炎夏，車窗外不時掠過金黃稻穗成熟豐美景象，以及苗栗海線的海上風車。

苗栗海線稻田

苗栗海線稻田

苗栗海線稻田

       ↓來到山腳里，苑裡鎮的地理中心，由來為苑裡古早農特產（如香茅油、樟腦油、香菇等）集散地，苗栗縣山海線交接轉換點，亦是閩客族群交融處。

苑裡山腳里

       ↓車停主祀媽祖的【苑裡山腳慈護宮】前停車場。慈護宮為山腳、舊社和錦山三庄的信仰中心，所以媽祖娘娘又稱為「三庄媽」。

苑裡山腳慈護宮

       ↓盛暑的大鄧伯花。

大鄧伯花

大鄧伯花

       ↓到達目標【山腳國小日治後期宿舍群】，就在苗栗縣警察局通霄分局山腳派出所正對面。

苑裡山腳派出所

       ↓宿舍群入口，免門票。

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓格局方正，整整齊齊四幢八戶日式建築，為1916年成立的山腳公學校提供給老師或官員的宿舍，約於1937年至1941年間興建，建築基地完整，是典型日式宿舍建築。

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓原本閒置多年、結構老舊殘破，一度面臨拆除命運，幸而得以保存並修復，成為具有歷史意義與文化價值的歷史建築。

山腳國小日治後期宿舍群

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓換個角度，每棟木造宿舍均為雙拼格局，地板挑高與地面距離設置通氣窗保持通風，前後院地基為磚造，牆壁為編竹夾泥牆，外覆以檜木板，滿滿的和風，滿溢的質樸及思古幽情。

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓遊客不多，非常好打卡。

山腳國小日治後期宿舍群

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓宿舍群正中央茂盛大樹下，一隻穿著日本浴衣的石虎，更是打卡的重點。

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓石虎笑容可掬，手中握著一把藺草——山腳社區本是藺草原鄉，目前宿舍群做為文教機構與社區互動場所，也舉辦有藺草編織課程。

山腳國小日治後期宿舍群

山腳國小日治後期宿舍群

       蟬聲中，真的非常有《菊次郎之夏》的氣氛。

山腳國小日治後期宿舍群

山腳國小日治後期宿舍群

       ↓都暑假了，怎麼還會有紫藤花？

山腳國小日治後期宿舍群紫藤花

       ↓隔著池塘，與山腳國小相鄰，學校部分只有假日才開放外客進入。

山腳國小池塘

山腳國小蘭花

山腳國小日治後期宿舍群

山腳國小日治後期宿舍群

       日式人文風情十足，必須拍好拍滿。

山腳國小日治後期宿舍群

山腳國小日治後期宿舍群

苑裡山腳社區

       校園周遭山腳社區也相當寧靜，此刻正是風吹金黃稻浪，盛夏專屬美景時刻。

苑裡山腳社區稻田

       ↓最後再回到慈護宮，上車往下一個景點。

苑裡山腳慈護宮  

       蟬翼聲動，無盡燃燒的豔陽，也只有最濃烈的遊興才能支撐，我整個都快被曬化了。

    HOTHOTHOT

 

 

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文章標籤
打卡 古蹟 日式建築 苗栗 苑裡 山腳國小 山腳國小日治後期宿舍群 稻穗 綠繡眼 宿舍 大鄧伯花 石虎 慈護宮 歷史建築
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