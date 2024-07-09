今天是突然決定來桃園找小妹，因為心情不美麗

我需要有人說話和美食療癒一下

有點餓又不會太餓，我突然想到老先覺

一人一小鍋吃的飽又不會吃的太飽

沒想到這間老先覺的消費方式和我在板橋吃的消費方式截然不同

1、先選湯頭2、選肉與海鮮3、單點其它4、每個人都必需要+58元蔬菜吧

這樣結算出來的金錢才是真正的總金額喔!

點餐完至櫃檯買單，接受line pay和現金不開立發票

豆腐血旺雙拼 60元

超愛它們家的麻辣鴨血和豆腐

真的是被火鍋擔誤的滷味，鴨血/豆腐都滷到透且入味喔!

清爽系-和風昆布鍋 115元

湯底口味最簡單、最便宜的

看了一下鍋底…難怪店家強制一定要加58元的蔬菜吧

因為鍋底只有幾片葉子，沒有加蔬菜吧怎麼可以吃的飽呢？

微辣系-剝皮辣椒瓜仔鍋 150元

這款湯頭有它獨有味道，剝皮辣椒的微辣帶出瓜仔微甜

湯頭喝來比和風顯鮮甜，煮肉煮菜都更能帶出食材的美味

蔬菜吧的除了基本的蔬菜外~

還有一些菇類和火鍋料、丸子

店家不怕大家吃就是請不要浪費食材喔!

店家還提供白飯、麻辣拌飯醬

本人真有吃一小小碗，就像把麻辣鍋濃縮成醬汁一般

香麻辣但稍稍偏油一點

醬料的部份的選擇性和大多火鍋店相比是少了點

但夠用了!

自助吧提供湯壺，要湯請自行加

碗盤、醬碟、餐具都放在這裡

自己拿

至於什麼鍋底要加什麼湯？

這裡有表~一看就了!

除了白飯還有鍋燒意麵/王子麵/雞絲麵/冬粉

連老油條都是讓你一整箱隨意拿!

飲料的部份就請盡情的喝吧~

冰飲-茶飲、果汁、碳酸飲料、烏梅汁等

熱飲-熱咖啡、抹茶拿鐵、可可、巧克力、奶茶等

大眾豬140g-75元

豬肉的品質很不錯，吃來不帶筋、不老柴、沒有豬腥臭味

是好吃的豬肉，相較之前在桃園吃的小火鍋六x門、太x鍋物

老先覺得肉片不但給的比較多、肉質也相對好喔!

吃飽的最後別忘了來一球Sucre冰淇淋

來滿足一下自己的甜點胃吧!

這樣一個人平均消買為250元~300元

蔬菜、飲料、主食、冰淇淋都可以無限享用

我們都覺得很不錯喔!

店址：桃園市桃園區寶山街190號

電話：03-355-9991

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