《大雅夜市》真的讓我很意外！阿偉逛過不少的台中夜市，但都在市區範圍內，像旱溪夜市、忠孝夜市、中華夜市、一中街夜市、逢甲夜市等等，這天朋友臨時約去大雅雅潭夜市，心想說沒去過去走走好了，沒想到《大雅夜市》人潮多到讓我很意外，大雅夜市美食也很多間，竟還有一間我的最愛開在裡面！這間撤離旱溪夜市後，只有特別跑去大肚夜市才吃到，沒想到還能碰上！深深懷疑朋友是為了吃它而來的😂《大雅夜市》攤商約有200攤左右，好吃有玩整體來說很不錯，唯獨動線讓我稍感…奇特。

大雅雅潭夜市

大雅夜市全名是大雅雅潭夜市，不過大多都稱呼為《大雅夜市》，主要原因當然是位在大雅地區，加上大雅夜市場地規模跟人潮是最大最集中的，可以說是大雅區最有代表性的台中夜市，攤位初估有200攤左右，每週開4天，周末三天人潮最多，大雅夜市美食、玩樂也不少，帶小朋友來也能好好放放電。

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大雅雅潭夜市資訊

時間：三、五、六、日 17:30–23:30

地址：428台中市大雅區雅潭路四段311號 / 地圖

大雅夜市在哪

《大雅夜市》就在雅潭路四段上，走中清路要過國道交流道，附近比較明憲的地標是清泉醫院，地點不算難找，場地算蠻大的，感覺比旱溪夜市小一點。

大雅夜市停車場

大雅夜市有設置停車場，車位多達百餘格，但還是不夠用😂我們剛到門口，就看到外面排隊車潮還有好幾台，索性就另找地方停車，就算是收費停車也是OK的。

大雅夜市

《大雅夜市》人潮還真不是蓋的，有點出乎意料的多，台中海線夜市除了鹿峰夜市跟大肚夜市外，《大雅夜市》算是前幾大場又熱鬧的了。

大雅夜市美食

大雅夜市美食真的不少，很多間人潮都很多，這次只選了幾間來吃，畢竟胃就這麼點空間，加上是臨時出發的，晚餐已先吃過了，再來大雅夜市真的吃不下太多～

大雅夜市美食推薦 / 林江蔥油餅

入門這攤蔥油餅人超多的！建議先點再回頭拿，味道好吃也很有嚼勁。

大雅夜市美食推薦 / 台農二號木瓜牛奶

因為木瓜牛奶本身不耐放，也沒打算現場喝完，而是要買回家慢慢喝，最後還是放過了它買別間。

大雅夜市美食推薦 / 冰糖葫蘆

大人小孩都愛的冰糖葫蘆，裡面包的是新鮮水果，吃起來酸酸甜甜非常好吃。

大雅夜市美食推薦 / 滷小渣娚

遠遠看的時候，看到這間滷味的店名很有趣，加上排隊人潮不少，就往前走了幾步，結果…(往下看)

大雅夜市美食推薦 / 329巷紅茶冰

本以為是排隊買滷味，結果走到側面發現大家排的是329巷紅茶冰。

大雅夜市美食推薦 / 攤車飲料

除了紅茶冰外，這家攤車飲料店人氣也很不錯，選擇上也更多。

大雅夜市美食推薦 / 數1數2碳烤香雞排

說到大雅夜市人氣美食，數1數2碳烤雞排絕對不可錯過，看到人數少於5人請馬上去排！不然後面人會越來越多，先炸後烤再涮醬，雞排吃起來嫩口，醬料也超夠味，搭在一起很加分。

大雅夜市美食推薦 / 關老爺鍋物臭豆腐

這攤是大雅夜市超人氣鍋物，分量很有誠意，餐點美味分數，阿偉覺得均分有80～

大雅夜市美食推薦 / 日式章魚小丸子

不管在哪，日式章魚小丸子人氣都高得很誇張，逢甲夜市美食、一中街美食、旱溪夜市跟勤美美食都有章魚小丸子，如果說台灣鹽酥雞風靡國外，章魚小丸子可以說是最成功的日本美食～

大雅夜市美食推薦 / 正鴻儀麻辣鴨血

正鴻儀麻辣鴨血真的是阿偉覺得，最可惜的一家台中美食！以前有在旱溪夜市開過，也是旱溪夜市美食中，我最愛的一間麻辣鴨血，現在台中只有在《大雅夜市》跟大肚夜市吃的到，重點！老闆說做到退休就不做了，真的是吃一次少一次的台中美食。

大雅夜市美食推薦 / 來一客牛排

夜市牛排可以說是台中夜市的靈魂，不知道吃什麼，吃牛排！想吃有飽足感的美食，吃牛排！沒有什麼飢餓感是吃牛排不好解決的事情。

大雅夜市美食推薦 / 蚵仔煎

蚵仔煎也是必吃的台中夜市美食，蚵仔煎非常看蚵仔的鮮度，不夠新鮮美味超扣分，單單看人潮，可見這間夜市蚵仔煎的在地評價很好。

大雅夜市美食推薦 / 申蚵嗲炸粿

蚵嗲的魅力真的很強，第一次在鹿港吃到後，後來只要肚子餓，也會買來嚐嚐。

大雅夜市美食推薦 / 現炸魷魚

現炸魷魚還沒吃過，不過買的人潮不少，離開《大雅夜市》前，還在排隊等餐，下次去再買來吃看看。

大雅夜市遊戲

幾乎每個台中夜市都有的夜市套圈圈遊戲，當然大雅夜市也不可少，有聽達人講解過套圈圈的眉角，阿偉試了幾次後，戰績是有好一點點😂

開小汽車也是溜小孩的好方式。

夜市射氣球也是不可缺少的玩樂遊戲，非常考驗技巧～

在逛《大雅夜市》的時候，看到這小弟弟打彈珠打出氣勢來，畫面真的超有趣。

大雅夜市評價

《大雅夜市》不算大場，但還蠻好逛的！雖然我覺得大雅夜市動線有點奇怪，但整體來說，大雅夜市美食的重複性不高，多樣性跟經典必吃通通有，這個台中夜市推薦大家去逛逛～

審計新村美食推薦

審計新村

你猜猜（黑心地瓜球）

梁婆婆臭豆腐

艸水木堂

三漾冰果室-審計店 (剉冰/冰沙/油蔥酥)

CJSJ 法式甜點創意店

旅禾泡芙之家 審計園區店

勤美綠園道美食推薦

這邊有整理好的勤美綠園道景點介紹跟勤美美食懶人包，後續美食會持續更新。

廟東夜市美食推薦

廟東夜市美食很多，這邊列出幾間阿偉吃過跟網友推薦的在地台中美食，去廟東夜市不知道吃什麼，這幾間可以參考～

廟東菱角酥

廟東清蒸蝦仁肉圓 | 廟東魚翅羹

彭記東山鴨頭

廟東Gugugi雞仔燒

詹家泡泡冰

金樹冰果室

永芳亭肉粽

清水肉圓仔湯

廟東清水排骨麵

正老牌豐原肉丸

洪記蚵仔煎

楊媽媽深坑臭豆腐

台中燒肉懶人包

阿偉吃過的台中燒肉跟網友推薦的台中燒肉店，台中旅遊可別錯過囉～

2024激推10間高CP台中燒肉～

阿偉吃過的台中燒肉吃到飽大整理(持續更新)

這裡也有台中吃到飽大彙整(持續更新)

店家/景點資訊

店家名稱：大雅雅潭夜市

所在地址：428臺灣台中市大雅區雅潭路四段311號

營業時間：日 三 五 六 17:30-23:30

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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