九州鹿兒島自由行買什麼？推薦鹿兒島必買伴手禮清單，綿密的卡士達蛋糕、百年老店的輕羹饅頭、美味的薩摩炸魚餅、不可錯過的地瓜燒酒「薩摩燒酎」，還有超好逛的鹿兒島購物中心、商店街，旅程結束前記得安排衝一波！

鹿兒島必買｜鹿兒島伴手禮推薦

薩摩蒸氣屋｜卡士達蛋糕

薩摩蒸氣屋是鹿兒島很有名的和菓子伴手禮店，在鹿兒島有非常多間的分店。其中最有名的，就是他的卡士達蛋糕（かすたどん，又名卡士達頓），由軟綿的海綿蛋糕，裡面夾著鹿兒島雞蛋製成的卡士達醬做成的蒸菓子，口感鬆軟，溫和的味道，讓大人小孩都十分喜愛。

圖片來源：薩摩蒸氣屋

かるかん本舗天文館店 地址：15-1 Sennichicho, Kagoshima, 892-0843日本 營業時間：10:00–19:00

明石屋｜輕羹饅頭

明石屋從1854年開業，是在鹿兒島的百年老店，是鹿兒島名產「輕羹」的專賣店。輕羹是用糯米粉、山藥、砂糖三種食材製成的甜點，單純樸實的味道以及蓬鬆有彈性的口感，帶著淡淡的山藥清香。而裡面包裹餡料的「輕羹饅頭」，增加了不同的風味，值得一嘗，也很適合當作伴手禮。

圖片來源：明石屋「輕羹饅頭」

明石屋 本店 地址：4-16 Kinseicho, Kagoshima, 892-0828日本 營業時間：09:00–18:00

揚立屋｜薩摩炸魚餅

揚立屋是一間販售薩摩炸魚餅的店家，使用精選當地魚肉製成魚漿炸成，吃起來口感有點像甜不辣，搭配起司、玉米、毛豆等多種口味。除了有冷藏帶回家加熱的盒裝以外，也可以購買現炸的炸魚餅，熱熱吃下更是美味。

圖片來源：揚立屋

さつまあげの揚立屋(あげたてや)天文館店 地址：13-16 Higashisengokucho, Kagoshima, 892-0842日本 營業時間：10:00–19:00

薩摩燒酎

愛喝酒的你，來到鹿兒島可不要錯過鹿兒島的「薩摩燒酎」。薩摩燒酎，其實就是地瓜燒酒（芋燒酎），因為鹿兒島盛產地瓜（薩摩芋），讓薩摩燒酎有著濃郁的地瓜香氣，直接喝，兑冰塊或冷熱水，都有不同的風味及口感。鹿兒島也有許多的薩摩燒酎酒廠，在挑選薩摩燒酎時也可以考慮去參觀喔！

圖片來源：さつま白波明治蔵 | 薩摩酒造公式通販サイト

薩摩酒造 花渡川蒸溜所 明治蔵 地址：26 Tategamihonmachi, Makurazaki, Kagoshima 898-0025日本 營業時間：09:00–16:00

鹿兒島必買｜鹿兒島購物推薦

鹿兒島天文館通商店街

鹿兒島天文館通商店街是鹿兒島最繁華的商店街，各式餐廳百貨林地，有名的黑豬涮涮鍋、白熊刨冰等都在這邊，也有各式各樣的伴手禮、紀念品店、服飾店、百貨公司、居酒屋、旅館等。商店街接到打造成拱廊，不怕颳風下雨，是來到鹿兒島必逛必買的地方喔。

圖片來源：鹿兒島市官方旅遊情報網

天文館商店街 地址：11-7 Higashisengokucho, Kagoshima, 892-0842日本 營業時間：約10:00–20:30，依店家為主

鹿兒島AMU PLAZA

Amu Plaza就在鹿兒島中央通的樓上，是交通最方便的鹿兒島Outlet。Uniqlo、無印良品、big camera等各大品牌林立，6樓的摩天輪，更是可以浪漫的俯瞰鹿兒島景觀。逛到肚子餓的話，樓下也有各式各樣的餐廳，不小心就逛了一整天。

圖片來源：AMU

鹿兒島AMU PLAZA 地址：1-1 Chuocho, Kagoshima, 890-0053日本 營業時間：10:00–20:00

山形屋 鹿兒島本店

山形屋是1751年創業的老牌百貨公司，是鹿兒島具代表性的百貨公司。位於天文館一帶，充滿濃厚歷史風味的建築，裏面除了販售化妝品、服飾百貨之外，還有鹿兒島的傳統工藝品、鄉土特產等，頂樓也可以眺望櫻島美景，喜歡歷史人文氣息的朋友們，記得要把山形屋安排到行程裡喔！

圖片來源：鹿兒島市官方旅遊情報網

山形屋 鹿兒島本店 地址：3-1 Kinseicho, Kagoshima, 892-8601日本 營業時間：10:00–19:00

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