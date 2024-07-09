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員山美食》「星之鍋」最新推出的午間限定小卷魚丸米粉鍋很精采耶。只要150元，就能在寬敞舒適的優質環境中享用宜蘭新鮮海味與富哥南方澳飛虎魚丸的現煮海鮮鍋!! 而且店的位置很不錯，是台七線上往來太平山及員山周邊旅遊景點的必經之路。值得一提的是自家的富哥南方澳飛虎魚丸可是2021年榮獲台灣魚漿王名攤認證哦，口感Q彈非常好吃。這裏中午特賣限定海鮮鍋，晚上是涮涮鍋店～如果往來這一帶的朋友，可以來這裏享用午間限定的美味啊



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星之鍋 店家資訊

地址：宜蘭縣員山鄉員山路一段375號

營業時間：11:00-14:00,17:00-21:00(週三公休)

電話：03 923 2526

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不收服務費

星之鍋 交通停車

自行開車： Google導航輸入 星之鍋

Google導航輸入 停車場：餐廳前方有免費停車場，開車來很方便(路邊也可停車)

星之鍋 空間環境

「星之鍋」位於宜蘭員山台七線上，剛好是往來太平山或是一些熱門旅遊景點，像是北后寺、金車威士忌酒廠、蜂采館~~的必經之路上，這裏推出午餐限定現煮海鮮鍋-小卷魚丸米粉鍋，非常有意思。口味獨特有別於員山這一帶的常見的魚丸米粉哦

店門口高掛紅色的大布條!!!

店門口前的等候區，上面有粉紅色的造型玩偶，非常適合打卡拍照耶

餐廳內部寬廣舒適，加上採光良好，中午用餐時間，不用人擠人，能夠在這裏地方用餐，真的非常舒服

有4人桌、6人桌、8人桌，可以容納二、三十位客人同時用餐沒問題。

星之鍋 菜單價位

「星之鍋」午餐限定現煮海鮮鍋菜單中，海鮮部分共四種選擇，可單選「小卷」、「蝦蝦」、「蛤蜊」，或是三者都有「綜合」

再加上主食有: 米粉、麵、冬粉跟泡飯四選一。

這是晚間的鍋物菜單

星之鍋 菜色心得評價

談論菜色之前，一定要先談談富哥飛虎魚丸，因為這就是自家店裏生產的啦

他們可是宜蘭綠九市場裏的名店，2021年榮獲經濟部舉辦的「台灣魚漿王名攤」，同時也是很多店家的供應商之一，品質有保證

而且這四款風味，內容一定會有令饕客垂涎不已的富哥飛虎魚丸

這個午餐限定現煮海鮮鍋裡還有一個秘密武器–蛋酥，這款食材也常在宜蘭名菜「西魯肉」中

而它除了能增添口感外，帶出甜味，也讓整體風味更加豐富呢！

小卷米粉鍋

小卷米粉，可說是從北到南常見的一道國民美食

這裏更豪邁，直接給整隻的，而且非常新鮮。

吃起來軟中帶Q度，味道清甜，如果在宜蘭想吃到好吃的小卷米粉。來這裏就對了

飛虎魚丸是南方澳的特產，因為是自家生產的，原料更實在，口感Q彈，非常好吃，只要嚐一口就知道它的不一樣

加上吸收湯汁的精華，味道更鮮美，口感很涮嘴

如果可以直接來上一大碗，感覺更過癮，果然是參加全國得獎的名店!!!

蝦蝦麵鍋

鍋中多種新鮮蔬菜及蝦蝦、魚丸的組合

新鮮現煮的白蝦，蝦肉彈牙可口，味道也很棒

蛤蜊魚丸鍋

還有一個特點要說的是他們家的湯頭!!

經詢問店家後得知，他們是用昆布熬煮的湯頭，雖然感覺昆布沒什麼特別，但或許是食材新鮮吧，兩兩搭配相得益彰，像是加了蛤蜊後，湯頭鮮美的程度加倍!!! 白飯吸收湯汁的速度也比其他食材來的更快

這一碗也是吃的鍋底朝天啊

好吃的魚丸再來張特寫!!!!! 好想直接買一大包回家哦

店家也表示好多人一吃成主顧，直接跟他們買，我看老板直接加裝冷凍櫃好了XD，品質這麼好的魚丸，不能只有我們吃到啊

綜合(小卷、蝦、蛤蜊、魚丸)冬粉鍋

我們全家剛好四人用餐，所以每種口味更來一個

雖然是由板娘掌廚，但星之鍋午餐限定現煮海鮮鍋，自已煮也是可以的

這是將午餐菜色集大成的綜合鍋!!

「星之鍋」的午餐限定現煮海鮮鍋，桌上現煮，食材新鮮，出餐的速度也滿快的。而且這一帶都是以小吃店居多，出門在外旅遊，找個好一點環境用餐也是很需要的，價格部分也實在，又不用服務費。如果往來這一帶旅遊，一定要嚐嚐這新鮮的美味啊

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