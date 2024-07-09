東大門韓國特色料理｜中山區最道地的百元韓式烤肉吃到飽，加碼冷麵、鍋物、炸雞等數十款料理任你吃!

在台北吃過CP值最高的吃到飽就是這家，由韓國老闆娘開的【東大門韓國特色料理】，主打最道地的韓式烤肉吃到飽，還有冷麵、炸雞、起司煎餅、年糕和飲品，價錢從399元～699元都有，千有找就可以享受數十款韓國正宗風味，看到整間店都坐滿韓國人就知道多道地。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【東大門韓國特色料理】位於台北市中山區長安東路，是古亭東大門單點韓式開的專門烤肉分店，三角形的店門外觀充滿韓國老屋感，從松江南京捷運2號出口或中山捷運站步行12分鐘即可抵達。

▼【東大門韓國特色料理】用餐環境共有兩層樓，以紅磚設計搭配現代風擺設，充滿年輕新潮的活潑風格，座位多且舒適，二樓還有更大空間適合多人聚餐或包場。

▼【東大門韓國特色料理】很特別的以炭火來燒烤，烤出來的肉更多一個香氣，另外稱讚一下抽風設備很不錯，用完餐後身體也不會有異味。，牆上還有貼心教大家如何烤肉最美味!

▼【東大門韓國特色料理】沾醬、小菜、蔬菜和生菜無限使用，無論配肉片或海鮮都各有風味。

▼【東大門韓國特色料理】飲品提供十六茶、柚子茶、玉米鬚茶、雪碧和可樂，也都是可以無限喝到飽。

菜單

吃到飽分兩種價位 豪華套餐💰699 經濟套餐💰399 元/人

用餐均收取10%服務費

餐點介紹

豪華套餐吃到飽💰699元

▼【東大門韓國特色料理】提供韓式燒烤肉品吃到飽，搭配六款韓式經典料理(提供一次)，還有每人可選擇一款的韓式冷麵，多達數十款豐富的選擇。

肉品( 五花肉，梅花豬，調味梅花豬，辣味梅花豬，辣味雞腿肉，牛五花)

▼肉品有六款牛豬雞不同的選擇，包含五花肉，梅花豬，調味梅花豬，辣味梅花豬，辣味雞腿肉，牛五花，都是可以一直續點來吃的，強力推薦調味梅花豬系列，已經事先醃過不用沾醬就很夠味，還有原汁原味的豬五花切片，烤到金黃焦脆好有在韓國吃到的感覺!

韓式料理(泡菜海鮮起司煎餅，大醬湯，鐵板奶油玉米，蒸蛋，韓式無骨炸雞，辣炒年糕)

▼每桌均會提供六道不同的韓式料理，我最喜歡的起司蒸蛋、辣炒年糕和大醬湯都有，每一道的表現都很優秀，完全不輸給單點店的水準!(貼心提醒這些只會出一次不可無限續用)

▼還有讓起司控發瘋的泡菜海鮮起司煎餅，拉起時會有邪惡牽絲效果，滿足視覺和味覺的雙重享受。

▼讓人大驚豔的鐵板奶油玉米，熔岩般的起司配上玉米超療癒，單吃或是拿來沾肉都好適合!

▼有如專業炸雞店水準的韓式無骨炸雞，外皮炸到卡滋酥脆，裏頭的雞肉多汁又軟嫩，香香甜甜超涮嘴~

主食 (拌飯，水冷麵，辣拌冷麵 /每人可選一）

▼在網路上被推爆的冷麵系列不可錯過，主食共有三款不同口味可選擇，辣拌冷麵是三種裡面最重的口味，冰涼清爽的冷麵，配上水煮蛋、白蘿蔔切片、黃瓜切片，拌著一起彈牙又順口，帶有微微嗆辣感，是超正宗道地的韓國風味!

用餐心得

不用花大錢就能吃整桌韓料，【東大門韓國特色料理】有別於常見的韓式料理，由 韓國在地人 老闆老闆娘 打造正宗風味，無論是烤肉、 大醬湯 或年糕都很道地，尤其是冷 麵 跟在韓國的味道幾乎一模一樣，不會因為吃到飽就品質打折，只要隨便吃幾道就可以快速回本啦!

店家資訊

東大門韓國特色料理（中山長安店）

粉絲團 : 東大門韓國特色料理（中山長安店） FB

電話 : 02-2581-5592

地址：台北市中山區長安東路一段83之1號

營業時間 : 平日16:30～24:00/假日11:30～24:00

線上訂位 : inline.app, opentable.com.tw

官方LINE :https://lin.ee/vAYiGP9X

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food