玩了一整天的新竹景點，夜晚的新竹更是不容錯過！除了有城隍廟夜市、東門城護城河，以及南寮漁港最新的打卡地標「南寮波光市集」，還有許多隱藏新竹夜景！這次就讓我們推薦你9個新竹夜晚的好去處，可以吃新竹美食，夜景也非常漂亮浪漫，想知道更多新竹夜晚秘境，一窺新竹夜晚的風景嗎？看下去就對啦！其實新竹的夜晚比你們想像的更加好玩～

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新竹夜景｜香山豎琴橋

新竹十七公里海岸線上矗立著一座造型奇特的橋樑－香山豎琴橋。香山豎琴橋是行經台61西濱快速公路一定會經過的一座橋，因為造型外觀擁有像豎琴一樣的美麗弧線，大家都稱它「香山豎琴橋」。夕陽西下時彩霞的景致讓人目不轉睛，也吸引許多攝影愛好者前往拍攝夕陽餘暉下映襯著的豎琴橋。夜晚的豎琴橋多了美麗的光線色溫投影，豎琴橋的夜晚畫面更是美麗到令人印象深刻！

地址：新竹市香山區西濱公路5號

新竹夜景｜大崎崠頂峰涼亭

大山背地區著名的夜景聖地，就屬大崎崠頂峰涼亭了！擁有媲美北海道函館的百萬夜景，寬闊的視野把整個竹東鬧區都裝進眼底；每逢桐花季、櫻花季時，山路繽紛滿色，景致也更迷人；推薦在傍晚日落前到達，可以同時欣賞日落跟浪漫夜景！除了可以從大崎崠登山步道散步登頂，也可以直接開車上山，不過山路較小條會車不易、停車位不多，要注意安全！

地址：新竹縣橫山鄉

新竹夜景｜夏季三角景觀咖啡廳

夏季三角景觀咖啡廳位在新竹湖口鄉的山上，除了佔地非常廣闊外，還擁有超級大一片的草原！喜歡吹吹風可以選擇戶外的座位，有一整排的漂亮沙發座位，戶外座位擁有絕佳視野，超適合欣賞夜景的喲！ 不過室內座位的也不用太擔心，即使是室內座位也有一整片落地窗可以望向外頭的風景。餐廳外也有水上教堂造景以及泡泡屋場景等打卡景點讓大家拍美照，可以在傍晚時分先來這邊喝杯下午茶，欣賞美麗的夕陽餘暉，接著觀賞新竹的夜景～

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷 營業時間：平日15:00–02:00, 假日11:30–02:00

新竹夜景｜山丘上景觀咖啡館

說到新竹看夜景的景點絕對不能錯過山丘上景觀餐廳囉！位在新竹湖口山上的「山丘上景觀咖啡館」，以地中海藍、純白色的外觀風格打造，很有地中海風情的建築風格，讓人很有來到這裡就是來度假的感覺！白天逛完湖口老街後，晚上可以來山丘上景觀咖啡館！晚間時刻餐廳各處的裝飾和愛心燈飾會紛紛亮起不同色彩的燈光，夢幻的氣氛非常適合情侶約會。除了一二樓室內用餐區，還有一間玻璃屋，也可以到頂樓的戶外平台區用餐，夜晚在這裡一邊喝著咖啡、品嘗鬆餅，一邊欣賞新竹湖口的夜晚風光，再適合不過啦！

地址：新竹縣湖口鄉湖新路980巷 營業時間：平日15:00–00:00, 假日12:00–00:00 (周三、四公休)

新竹夜景｜村落餐廳

來到新竹南寮漁港除了到漁市之外，還有一家不能錯過的位在南寮街的西班牙餐廳！店裡帶有著西班牙鄉村風格的裝潢，播放著西班牙的歌曲，可以邊看海景邊享受在漁港附近才能享用到的海鮮美食！招牌的西班牙海鮮燉飯絕對要來嚐嚐看！新鮮的墨魚和大白蝦等海鮮類，搭配檸檬微酸的香味，緩緩在味蕾交融共舞，尾韻保留著鮮甜的海鮮味。村落餐廳的每道菜色都很值得細細品味～其店內二樓的位置也有提供戶外座位，晚上時能在這裡面對著漁港用餐和欣賞燈火夜景喔！ 絕對是新竹晚上的好去處啦！

地址：新竹市北區南寮街199號 營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00 (周二公休)

新竹夜景｜101高山頂景觀餐廳

你沒看錯！新竹也有101！位於青草湖後山上的101高山頂餐廳，因為餐廳所在地海拔有101公尺，因此命名為101高山頂景觀餐廳。在這裡除了提供豐盛的菜單外，還有超級美的夜景及湖景可以觀賞啦！不過，豐盛的菜單到底多豐盛呢？餐點的部份有提供麻油雞等鍋物，豬排套餐，還有主打的招牌「在地土雞」，絕對能讓你在欣賞夜景的同時可以填飽肚子大快朵頤！除了用餐座位區之外餐廳也設有景觀看台，周圍也有設置幾條步道，不只能在這裡享用美味餐點，還可以一覽夜晚的青草湖燈火夜景，同時俯瞰山中湖景，飯前飯後還可以在步道上散散步。這麼優秀的景點，絕對是情侶晚上約會好去處、晚上想看夜景用餐的必選餐廳啦！

地址：新竹市東區明湖路775巷51-3號 營業時間：11:00–22:00, 五六11:00–23:50 (周一公休)

新竹夜景｜Summer Café

Summer Café是新竹湖口的夜景咖啡廳，也是新竹少數營業到凌晨兩點的景觀餐廳，與一般景觀餐廳不同的是Summer Café主打的是貓寵物咖啡廳，貨櫃工業風的外觀裡，有許多藤蔓跟水管造景。室內裝潢則是皆以貓咪為主題，在咖啡廳各處都可以看見超萌貓咪身影，也有許多貓咪玩偶可供客人們拍照。另外還有貓咪的打卡燈飾和戶外的木桌椅設計也都非常有創意，可以在這裡眺望整個竹北夜景。室內也有透明玻璃，室內座位的朋友們也可以看到新竹夜晚的風景哦！喜歡寵物的新竹朋友夜晚來這裡準沒錯！貓奴們也可千萬別錯過啦～

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地址：新竹縣湖口鄉湖新路701巷86號 營業時間：19:00–02:00 (周二公休)

新竹夜景｜天の堂景觀咖啡

天の堂景觀咖啡位於新竹縣新豐鄉，從明新科技大學旁的7-11開始順沿著餐廳的指標前往即可以抵達。天の堂，顧名思義就是有如天堂般的風景可以欣賞，視野遼闊且環境清幽，在室外區有一排椅子圍靠著圍欄，讓來訪的民眾可以近距離欣賞無敵夜景，在天氣好的時候還可以看到南寮漁港的港邊景色。天の堂景觀咖啡主要提供的餐點有各式咖啡飲料和鬆餅以及輕食、炸物等點心，餐點好吃又不會太貴，CP值滿高的，服務態度也很好哦！可以傍晚就先去看夕陽，晚上接著看夜景，將新豐的夜景盡收眼底。

地址：新竹縣新豐鄉德昌街226號 營業時間：17:00–01:00

新竹夜景｜卡菲努努寵物親子餐廳

卡菲努努位在竹東鎮明星一路上，開放帶寵物一起來用餐，是一間很棒的寵物親子餐廳！其中，卡菲努努是兩隻鸚鵡的名字，會在門口迎接大家喲！店家座位寬敞，擁有一大片180度玻璃窗可以看到一樓外頭的一片綠意，店內1-3樓都是用餐區，4樓是貴賓狗的活動範圍，另外也設有電梯方便推嬰兒車的爸媽搭乘。一樓戶外區還有個庭園，有許多可愛的動物，有鯉魚、山羊、梅花鹿等，室內有貓咪跟貴賓狗。餐點有豐富的甜點和鹹食以及飲品可以選擇。白天夜晚各具不同風格，可以讓孩子去魚池餵魚，體驗餵食梅花鹿，或是在沙池裡好好玩耍，店裡面也有寶寶積木和書籍區。夜晚的時候，可以到頂樓觀看180度的環繞夜景！夜深人靜的氣氛搭配燈光和牆上攀附的藤蔓，幽靜的格外的有氣氛情調。不管是白天或是夜晚都很適合帶著毛小孩跟小朋友一起來這邊用餐賞夜景哦！

地址：新竹縣竹東鎮明星一路138號 營業時間：11:00–22:00