花蓮美食推薦這家055龍蝦海鮮餐廳，來到花蓮鹽寮，有一家不能錯過的海鮮餐廳就是055龍蝦海鮮餐廳，標榜平價且價格公開透明的海鮮料理，雖然位置真的很偏在海濱旁邊，用餐時間還是很多人特別開車前往，最出名的就是活龍蝦料理，龍蝦價格雖然也會隨著實價變動，但相較其他餐廳還是便宜許喔，由於不能訂位，想吃的朋友最好早點來！

055龍蝦海鮮餐廳｜交通方式、停車資訊

055龍蝦海鮮餐廳就在花蓮台11線路上，大概靠近遠雄海洋世界這裡，看到這個055龍蝦海鮮餐廳的招牌就彎進去往下開，下面有很多停車位可以停車，但還是建議早點來，下午4點開始營業，大概6點出頭就停滿了

055龍蝦海鮮餐廳｜用餐環境

055龍蝦海鮮餐廳的用餐環境真的寬敞，就算一次來個二十個人的大團，完全沒問題，用餐時間絕對都是滿滿的人，雖然靠海，晚上窗外黑摸摸的啥也看不到，不用太執著靠窗的位子，服務生帶位會給你一張號碼卡，帶著這張卡去點餐結帳，坐好就不要亂換位置，不然上菜找不到

055龍蝦海鮮餐廳｜菜單、點餐方式

055龍蝦海鮮餐廳的菜單價目表都在冷藏櫃上，所有海鮮魚類都清楚標價，保證無碼高清，想吃什麼自己挑，還可以選擇烹調方式

一旁的水槽還有活龍蝦之類的海鮮，標價也是清清楚楚，龍蝦最低一隻550元（會隨季節大小更動）中價位的龍蝦通常最早賣完，真的要早點來才有比較多好挑

055龍蝦海鮮餐廳｜推薦料理

今日戰績，其實我也不知道算不算便宜，既然出來玩就別在意了，至少海鮮們夠新鮮就值得了，055龍蝦海鮮餐廳也是有菜單可以看的，不過我們還是都點檯面上的

直接切重點，今天點的是950元一隻的龍蝦，還真的不小，可以選清蒸跟蒜泥，今天是作蒜泥

活龍蝦肉質就是不一樣，用筷子取下肥厚的龍蝦肉，完全不黏殼，蒸的火侯拿捏恰到好處，龍蝦彈性絕佳呀，加上蒜泥，堆疊出驚人的濃郁口感，超讚！

鳳梨蝦球，泰式鳳梨蝦球，這款應該是小朋友的最愛！蝦子炸衣是薄脆的，淋上美乃滋，記得要趁熱吃才會好吃

鮭魚肉骨湯，這個一定要點，一鍋才250元，滿滿的鮭魚骨肉，可以做清湯或是味增，冷冷的天來碗暖呼呼的魚湯最合適了！因為使用鮭魚魚骨，油脂特別豐富，湯頭喝來也格外鮮美

蔭蚵仔豆腐，大概季節過了，蚵仔有點小，但量給的很足，鹹鮮鹹鮮很下飯

水蓮炒肉絲，蠻大盤的而且火候拿捏的不錯，水嫩鮮甜

嚴格說起來055龍蝦海鮮餐廳的海鮮並沒有特別便宜，但價格透明是他的優勢，至少看得到價位點菜時也比較安心，加上你自己挑的漁獲海鮮也可以是自己喜好來選擇料理方式，整體表現還是很值得來吃，建議多找些人來吃可以吃比較多樣，畢竟這裡份量都不少唷

055龍蝦海鮮餐廳

地址：花蓮縣壽豐鄉132號

電話：03 867 1055

營業時間：11:00-15:00 16:00-19:30 周三公休

店家/景點資訊

店家名稱：055龍蝦海鮮餐廳

所在地址：臺灣花蓮縣壽豐鄉132號

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00-19:30

店家電話：03 867 1055





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