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2024年宜蘭最新開幕室內景點

讓你擺脫低頭族的症頭，來一趟『頭等倉』

是全世界第一座用遊戲對抗 3C 文明病的場館

運用全身的『頭』，從額頭到腳趾頭都可以動起來

在遊戲中那些被現代生活忽略的肌肉得以舒展

超適合團體或情侶一起創造出互動歡樂的回憶喔

【頭等倉】

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



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頭等倉影片

頭等倉介紹

這是2024年6月全新開幕的室內景點

不管是不是下雨天，都很適合安排，可以讓大家身體動起來熱起來

之所以叫做『頭等倉』，目的就是要讓大家全身上下的『頭』進行趣味遊戲

不論是額頭、拳頭、手指頭到腳指頭，都可以運用得到

超適合團體或情侶一起來玩樂，創造出獨一無二的回憶趣味體驗

頭等倉免費停車場

頭等倉一旁和對面分別有免費的停車場

頭等倉票價資訊

現場有自動售票機

一般票為200元(可折抵消費100元)

愛心票為100元：65歲以上，持有身心障礙證件者，及其一位陪伴者

2歲以下免購票

頭等倉也可以拍網美照

因為頭等倉木屋的外觀，加上有個池潭，後方又有大片綠油油的稻田

拍起來意外的好看

另外場館內有設置鳥居和櫻花隧道，除了玩遊戲外

也可以拍出很好看的照片喔

頭等倉遊樂設施介紹

到場都會發給大家一人一頂防塵帽

如果有擔心衛生問題的話，可以有防塵帽進行阻隔

當然現場的用具，館內都會固定維護消毒

館內總共佈置了10幾種遊戲，其中VIP共有4關

只能限玩一次，其餘都是可以無限次數

每個關卡都有設計成機票的闖關說明，設計滿有趣的

進場購票後，一邊有等候區，等候的同時就可以玩第一個遊戲

【地頭鼠愛深蹲】

在等候進場時，可以和朋友一起先熱身一下

有人負責拿槌子，有人負責扮演地鼠

一喊開始後，趕快拿槌子來打地鼠，扮演地鼠的腿部核心整個大爆炸

【一拳超人one punch man】

這是VIP關卡，只能限玩一次

在櫻花樹下有好幾尊達摩塔，戴上拳擊手套

打所有的氣出在上面吧

正確的玩法是要把夾在中間的黃色區塊打飛

上方又可以安全的疊在一起，這可是要考驗你的拳速啊

另外有準備超大拳擊手套可以戴著拍照

這裡因為有些造景，所以可以拍一些很粉嫩的畫面

滿適合拍出網美照的

【酥麻章魚哥】

穿過一拳超人，來到這廊道有五個小遊戲

這是沒有次數的限制，所以大家可以盡情的玩

先對頭皮來個紓壓的儀式，把章魚哥放在頭皮上

上下搓揉，疏通一下頭皮壓力，讓你會有點酥麻的感覺

【天線寶寶的秘密】

這關卡很考驗彼此間的默契

戴上天線寶寶的頭箍後，利用天線圍起來的圈圈

把球傳給夥伴，只要不落地就算成功

看似簡單，也得要玩好幾次才會成功啊

【恐龍食人魚】

按下按鈕倒數計時30秒，看誰的手上可以夾上最多的恐龍

手指不夠夾的話，也可以夾在恐龍的尾巴，來個接龍

想盡辦法就是要夾上滿滿的恐龍

【燈籠魚密碼】

頭上戴著就像燈籠魚上的道具，利用球打到鼓的聲響

兩個人互相有默契的打出愛的鼓勵節奏

讓你的頸部獲得充分的運動和舒展

【七彩大髮師】

這關非常需要技術面啊，把七彩彩虹彈簧

擺在頭上，利用彈簧回彈能力，從下往上回彈到頭上，即為成功

【首門員】

這是VIP關卡，只能限玩一次

限時一分鐘，自動發球機會隨機方向發送乒乓球

每個人戴上頭上的球網和護目鏡

來個PK大賽，看誰能在1分鐘內接到最多球

這可是要講究敏捷力和反應力，不管要蹲要跳，都要把球接近網裡

【大腳工程師】

這是VIP關卡，只能限玩一次

腳穿上綠巨人浩克的爆青筋腳套，利用肚子的核心把雙腳提起後

用腳夾起空心磚，從一堆空心磚夾到一旁慢慢疊高

越高考驗的核心要越強，一趟結束後立馬腹部有感啊

【頭頭是道】

看到桌面上有個Enter的按鈕鍵放大版吧

牆上有個計分器，計分方式則是要敲打ENTER鍵才可以得分

可以在有限的時間內，左右兩隊人馬可以用額頭敲打ENTER鍵

看誰最多下

【我的鼻較厲害】

從牆上取得大象鼻子以後，放在自己的鼻子前

利用象鼻一一的把圈圈套起來，誰最先套出五個就獲勝

【羅納多的絕殺】

足球明星C羅的進球絕招之一就是頭槌了

這關設置了五個拳擊速度球，是要頭槌去撞擊

如果小朋友身高問題可以用手拍來代替

【賭神學不會】

這關可以捉對廝殺，一對一，利用手指頭彈射籌碼

就好像小時候玩的逗尪仔標原理一樣

讓籌碼下樓梯，籌碼一次只能移動一格，只要掉下去或掉到溝裡就要重來

【指尖金斗雲】

利用兩隻手指頭緊貼著滑板，滑向縮小版的極限運動場地

很挑戰手指頭的靈活度，讓滑板可以輕鬆自如的滑向斜坡和上下樓梯

一樣可以左右兩人互相較勁，誰最快完成

【維京人的成年禮】

這是VIP關卡，只能限玩一次

這是有點像是電流急急棒的概念

不同的是，一根鐵棍的中間還有鍋子，頭頂

需要平衡力和專注力

想盡辦法把兩邊的鐵管可以順利透過障礙

只要一碰到鐵管就會響起警報，一趟下來最多只能失敗五次喔

如果不想要挑戰鍋子的，也可以用托盤參戰

但要增加困難度就是在托盤上放了兩個杯子

不但要考驗平衡，還要注意杯子會不會掉落

頭等倉商品部

在一陣激烈活動後，最後有個商品部，有販賣著剛剛使用的道具

或者是一些積木和模型，剛剛的門票可以折抵消費100元喔

頭等倉評價

頭等倉好玩嗎？快來動動你的『頭』！

超多新奇古怪的遊戲

不只比速度，體力、反應力也很重要，和親朋好友一起玩超刺激

無論是用頭打鼓，用頭來玩接球，還是用頭挑戰電流急急棒

創意十足，一定要來試試看啦！

不管是大人體驗還是帶小孩來趟親子競賽都很好玩

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頭等倉景點資訊

票價資訊：

一般票為200元

愛心票為100元：65歲以上，持有身心障礙證件者，及其一位陪伴者

2歲以下免購票

營業時間：09:00~17:00(週三公休)

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

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交通資訊

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