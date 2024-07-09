彌月油飯試吃｜彌月禮是專屬新生寶貝的首份祝福，將油飯/蛋糕與親朋好友分享，一同感受誕生喜悅！這次收到evAfter 從此以後 「LIEN 連繫」月油飯禮盒，真的太驚喜！雙層精緻設計，嚴選溯源履歷食材，內含秘制滷汁大雞腿及CAS雞蛋，重達16兩的油飯，六款口味可選擇，傳統及創新口味都好吃，還附贈佐料餐具和及提袋，真切傳遞一份無法被烹調的感動

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evAfter 從此以後 彌月油飯

evAfter成立初衷，希望為自己的新生寶貝設計出獨一無二的彌月油飯，在食材選用及包裝設計都以高品質去執行，想傳遞不僅是一盒美味油飯，而是一份無法被烹調的感動！在這次收到evAfter 從此以後 的彌月油飯禮盒那刻，完整感受evAfter 有多用心

evAfter 從此以後 彌月油飯禮盒 如何試吃

▧ 申請對象：懷孕32週以上 / 產後1個月內的媽咪，限準媽咪可申請試吃，請於官網填寫 試吃表單

▧ 試吃品項：經典傳統、香辣櫻花蝦、麻油鴨肉、元氣甜在心、松露培根、養生堅果，六款油飯口味皆可申請一次，亦可選來店試吃，自取、專車配送、黑貓低溫宅配

▧ 試吃價位：

A.預約來店免費試吃

B.自取完整禮盒試吃

C.專車配送試吃 $100

D.黑貓宅配低溫試吃 $170~235

「LIEN 連繫」雙層彌月禮盒 牡丹紅

LIEN 源於法語「連結」之意，父母與孩子不僅是血緣關係，更是心中一輩子牽絆。

「LIEN 連繫」彌月禮盒 以巴洛克式雕花為發想，燙金與打凹的設計，彷彿表面呈現有點像皮革感，共有三款色系可選擇，第一次收到如此精緻的彌月油飯，真的是又驚又喜，

「LIEN 連繫」彌月禮盒 以雙層豪華的姿態展現，下層為16兩的油飯，有著透氣孔的專利包裝，讓油飯新鮮會呼吸，不會燜著影響風味，上層為秘制大雞腿及CAS水煮蛋，中間隔層還有佐料餐具盒，真的是好澎湃！

在佐料餐具盒上印製享受油飯的美味吃法，另一側則印製佐料盤怎使用，驚喜拉開才發現居然還有附贈質感的環保餐具，evAfter 從此以後 每處都幫你設想到，真的太貼心

隨盒附贈彌月卡片，卡片圖案也能客製化

卡片另一面是油飯保存及加熱方式，像我是由專車熱食配送，收到時彌月油飯還溫溫熱熱的，就能直接大快朵頤

經典傳統

多達16兩的油飯，共有六款口味可選擇，喜歡正宗油飯滋味，推薦選擇經典傳統口味！

淡雅香氣的麻油油飯，添加手工自製紅蔥油，搭著臺灣豬肉絲、金鉤蝦、魷魚、埔里香菇、栗子，用料相當澎湃，尤其是油飯粒粒分明Ｑ彈，口感相當討喜，整體調味更是恰到好處，讓人不禁一口接著一口

秘制滷雞腿，選用產銷履歷驗證的大雞腿，香氣飽滿鮮嫩多汁，單吃就很美味

雞腿亦可沾點獨家燒辣醬，宜人辣度讓雞腿風味更鮮美

「LIEN 連繫」雙層彌月禮盒 藍鈴花

淡雅藍色系的「LIEN 連繫」雙層彌月禮盒，內襯以靛藍色搭配，整體質感優雅，給人種溫柔安定感

象徵紅蛋的水煮蛋，選用國產CAS驗證，亦可加價+30元，升級為溏心蛋

蛋黃濃郁綿密，呈現半熟狀態，熟度掌握的剛剛好

松露培根

時髦新穎的松露口味，將原先經典油飯換成以松露醬，均勻拌至於每顆米飯上，開蓋時芬芳迷人，佐以彈嫩的培根、飽滿杏鮑菇與清甜櫛瓜，再撒上脆口的夏威夷果一同品嚐，完全就像品味西洋料理來著，比經典傳統風味來著更清爽，蔬果香甜與馥郁奶香交織著Ｑ彈米飯，每口都好享受

兩款風味都很具水準，右邊是經典雋永的傳統口味，左邊為時髦新穎的松露培根口味，尤其是中西合併的絕妙組合，風味意想不到的合拍

evAfter 從此以後 將飽含心意的傳統油飯，化身為更有記憶點的彌月禮盒，不僅在油飯口味上多達六款，盛裝禮盒也有許多款式能選擇！

像這次收到「LIEN 連繫」彌月油飯禮盒，真的驚呼連連，有著雙層的精緻絕妙設計，內容物份量更是澎湃，口味也具水準上，絕對讓你送禮送送到心坎裡，還在苦惱彌月禮盒如何選擇呢？evAfter 從此以後的精品油飯推薦給你們

evAfter從此以後

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