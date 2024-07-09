無論是在日常生活中或國際旅行途中，一款可靠的充電器對於現代人來說想必是必不可少的配備，

Ruby之前用了Targus PowerElite™ 65W氮化鎵GaN 充電器

對Ruby來說已經不太夠用了，經常是需要同時充平板、手錶、筆電、手機、行動電源等。

這款Targus新出的充電器，不僅有強大的性能和多功能設計，還能應對全球各種不同的插座標準，

讓你無論身在何處，都能輕鬆讓3C設備的都能充飽電的狀態。

Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器外觀設計簡潔，

加上是可摺疊的插頭，再攜帶上就更加的便利。





【擁有四個端口，2C+2A 方便有效率】



兩個USB-C端口和兩個USB-A端口，可以同時為四個3C設備來充電，

可以快速為筆電或是平板電腦及一些需要大功率的3C設備，

不用擔心電流充太慢的問題。

【PD+QC 皆可快充 ，最高可達 100W】



每個USB-C的充電孔，最高可以達100W的功率輸出，而兩個USB-A端口，

最高可支援到18W的快充，比較適合充手機或是Airpods等充電設備，

都能自動去分配所需的電壓及電流。

【國際旅行的便利性，便於攜帶】

支援超過140個國家的電源插座標準，如果是要出國不用擔心，

只要這顆Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器，

無論你在歐洲、美洲、亞洲等不同國家，都能方便的轉換當地的電源插頭。

這麼便利性的充電器，可讓人在旅途中不需要為了轉接頭的問題而去煩惱，

只需要換接頭就可以使用了。

【氮化鎵 GaN 技術】

氮化鎵 GaN是一種非常穩定的半導體材料，

可耐高溫及高電壓因長時間的運作，運作充電時更加高效率，

還有通過多項認證的品質把關，讓使用者在使用時更加安心又安全。

Ruby這幾次旅行都帶著Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器外出，

能確保我3c的設備都可以獲得最佳的充電品質，

是一款高效能、多功能又便於攜帶的一款充電器，

Ruby簡單的分享開箱文，值得旅遊外出、

機場休息室或是在辦公室都能隨時充飽電，

Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器絕對是你值得考慮的首選之一喔。

Ruby把品牌資訊相關連結放在這給大家參考。

都可以到他們的官方去看看相關的商品和最新資訊喔。

Targus商城：https://www.mytargus.com.tw/

Targus官網：https://ap.targus.com

Targus Taiwan的 IG 👉 https://www.instagram.com/targustaiwan/

Targus Taiwan的 FB 👉 https://www.facebook.com/TargusTW

Targus Taiwan的 YT 👉 https://www.youtube.com/@TargusOfficial

Ruby後背包的開箱文分享請點此



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Targus PowerElite™ 65W氮化鎵GaN 充電器 開箱文





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