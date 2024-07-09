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【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器 - 內附萬國轉接頭 (APA109)，擁有 4 個端口，一次可充四台設備｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby

2024-07-09 17:08:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：102
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：483篇

文章類別：生活-3C

組合圖02.jpg

無論是在日常生活中或國際旅行途中，一款可靠的充電器對於現代人來說想必是必不可少的配備，

Ruby之前用了Targus PowerElite™ 65W氮化鎵GaN 充電器

對Ruby來說已經不太夠用了，經常是需要同時充平板、手錶、筆電、手機、行動電源等。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

這款Targus新出的充電器，不僅有強大的性能和多功能設計，還能應對全球各種不同的插座標準，

讓你無論身在何處，都能輕鬆讓3C設備的都能充飽電的狀態。

Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器外觀設計簡潔，

加上是可摺疊的插頭，再攜帶上就更加的便利。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮
 

【擁有四個端口，2C+2A 方便有效率】

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮
兩個USB-C端口和兩個USB-A端口，可以同時為四個3C設備來充電，

可以快速為筆電或是平板電腦及一些需要大功率的3C設備，

不用擔心電流充太慢的問題。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

【PD+QC 皆可快充 ，最高可達 100W】

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮
每個USB-C的充電孔，最高可以達100W的功率輸出，而兩個USB-A端口，

最高可支援到18W的快充，比較適合充手機或是Airpods等充電設備，

都能自動去分配所需的電壓及電流。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

【國際旅行的便利性，便於攜帶】
支援超過140個國家的電源插座標準，如果是要出國不用擔心，

只要這顆Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器，

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

無論你在歐洲、美洲、亞洲等不同國家，都能方便的轉換當地的電源插頭。

這麼便利性的充電器，可讓人在旅途中不需要為了轉接頭的問題而去煩惱，

只需要換接頭就可以使用了。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

【氮化鎵 GaN 技術】
氮化鎵 GaN是一種非常穩定的半導體材料，

可耐高溫及高電壓因長時間的運作，運作充電時更加高效率，

還有通過多項認證的品質把關，讓使用者在使用時更加安心又安全。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

Ruby這幾次旅行都帶著Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器外出，

能確保我3c的設備都可以獲得最佳的充電品質，

是一款高效能、多功能又便於攜帶的一款充電器，

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

Ruby簡單的分享開箱文，值得旅遊外出、

機場休息室或是在辦公室都能隨時充飽電，

Targus Powerful 100W 氮化鎵 GaN 充電器絕對是你值得考慮的首選之一喔。

【3C好物開箱】Targus Powerful 100W 氮

Ruby把品牌資訊相關連結放在這給大家參考。

都可以到他們的官方去看看相關的商品和最新資訊喔。

Targus商城：https://www.mytargus.com.tw/
Targus官網：https://ap.targus.com

Targus Taiwan的 IG 👉 https://www.instagram.com/targustaiwan/

Targus Taiwan的 FB 👉 https://www.facebook.com/TargusTW

Targus Taiwan的 YT 👉 https://www.youtube.com/@TargusOfficial

Ruby後背包的開箱文分享請點此   

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【 3c好物開箱文】Targus-Newport 15 吋簡Targus USB-C Dual HDMI 4K Docking Station with

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Targus PowerElite™ 65W氮化鎵GaN 充電器 開箱文

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組合圖.jpg

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Targus Cypress EcoSmart 15.6 吋 旗艦環保電腦後背包

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圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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