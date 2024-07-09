時光溫暖了記憶美好，

而咖啡散發出陶醉的芳香。

聽聞台北的咖啡廳都很有特色跟氛圍，我就在IG搜尋到一家蠻有質感的咖啡廳，捷運紅線到中山站下車在當代藝術館旁邊，那就跟著我來看看吧！

其實我來這好幾次了都沒發現有咖啡廳，看完展覽就離開真是太失禮了。

這家咖啡館叫MOJO 1921空氣中散發出藝術的氣息，挑高唯美帶著植栽的設計讓這個空間多了些高雅的巧思。

今年這家咖啡館與Foodie Chest 吃貨盒子是最新創立的街頭餐盒品牌，和遊戲橘子旗下新銳插畫家『緩緩studio』合作圖像授權，裡頭還有販售周邊商品真可愛還推出可愛的緩緩餐盒。

我們立馬來點餐點，就先跳過介紹Menu這一段大家親自來就知道有什麼好吃好喝的，天氣太炎熱了，我們點了比較多飲品需要在這裡坐久一點散熱啊！

🍺氣泡釀：氣泡釀滴滴純粹的野梅精釀, 梅子淡然的酸感配上不苦澀的啤酒交融在一起，清爽輕盈的味道化作氣泡精靈在舌尖狂野的跳躍 很酷的一杯酒。

🫧維也納咖啡：中規中矩的咖啡上頭醇厚的奶油居然不會油膩，先喝一口是奶油綿密的口感與甜味，再一口咖啡苦澀的味道在嘴裡舞動著喝起來很絲滑順口。

☕蜜漬檸檬咖啡氣泡飲：咖啡融合酸甜的檸檬遇到清爽綿密的氣泡，在唇齒間微微涼爽氣泡的撞擊這杯卻呈現出愉悅的口感。

雞上飯套餐：緩緩可愛的餐盒讓我感覺裡頭的飯更好吃了耶！

🍚雞上飯套餐：香料雞肉+季節蔬菜配上微微辛香料的黃金薑黃飯再淋上優格白醬，吃起來很清爽薑黃的味道拿捏的剛剛好不會過重。

這肉質不會乾柴涼了也好吃，吃貨們想不想也來一口啊！

蛋糕巴斯克起司蛋糕：傳統紮實的口感上頭的cream感覺是鹹甜口的FreshCream入口滑順綿密特別的感受。

雙層可頌鬆餅。蜜漬檸檬 吃起來很酥脆內餡鬆軟而蜜漬檸檬很酸爽，旁邊的醬別下手太重有點酸。

這家文藝氣息的咖啡館因為緩緩多了些可愛氛圍，餐盒很可愛還有販售環保杯、鑰匙圈、手機架，若是來中山區就進了喝咖啡坐坐唄！

店家資訊：

MOJO 1921 MOJO 1921

台北市大同區長安西路39號

台北當代藝術館右側門

營業時間：10：00~20：00

預約電話：02 2559 5446

🈲喝酒不開車、開車不喝酒

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