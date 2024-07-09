哈囉大家好！今天要帶你們來吃的是高雄林園的超人氣美食——阿卿仔肉包！這家店可是創立於民國78年，還曾經入圍高雄十大肉包哦！每天一大早，排隊的人潮就從來沒有少過，這種人氣真的不是蓋的！

滿滿的肉餡與蔥，還有鹹蛋黃和香菇，一口咬下去，蔥香肉香在嘴裡化開，真的幸福感爆棚！我家幾乎每個月都一定過去林園買肉包。

超感人價格

你們看這價格，現在還能看到15元的肉包，真的是吃土人跟學生黨救星~

不過要注意哦，8月之後有些品項會再漲價，所以趁現在趕快來吃！

肉餡蔥香四溢

▲這裡的肉包有大小之分，小肉包大約是手心大。

▲大肉包則是手掌大，我們也是吃這個居多，所以很容易就被排隊秒殺。

▲滿滿的肉餡與蔥，還有鹹蛋黃和香菇，口感十分豐富，吃早餐真是太幸福了。

提醒：小肉包只有包蔥肉，大肉包才有蛋黃跟香菇喔。

Q彈有嚼勁的皮

吃的時候要小心湯汁流出來哦！他們的皮有一定的厚度，可以把所有肉汁都鎖在裡面。

我最喜歡他們的皮，甜甜的，吃起來有嚼勁，不會粉粉的。而且回家蒸過還是很Q彈，這種口感真的讓人吃了一口還想再來一個！

推薦搭配咖啡牛奶

除了肉包，我還點了咖啡牛奶，奶味濃郁，喝起來超滿足的！這家店的咖啡牛奶絕對是你早餐的好選擇，讓你從早上就開始元氣滿滿！

早來才能吃到的美味

▲一定要早點來，因為他們的肉包9點半前賣完的話就要再等出爐了。

阿卿仔肉包的魅力

阿卿仔肉包不只是林園的美食代表，更是高雄美食的一部分～這裡的肉包絕對能讓你吃了一次就愛上。

不論是早餐、午餐還是下午茶，阿卿仔肉包都能滿足你的味蕾。

地點位於林園王公路，交通非常便利，很容易找到這家店。

結語

總之，如果你來到高雄林園，一定要來阿卿仔肉包試試看。這裡的肉包絕對能讓你吃得滿足、吃得開心。

別忘了趁現在價格還沒漲，早點來品嚐這道美味的高雄林園美食喔！快點約上你的朋友，一起來享受這美味的一天吧！

這間真的大推~我從小吃到大喔！高雄美食、林園美食，阿卿仔肉包絕對是你不容錯過的選擇～

阿卿仔肉包資訊

FB粉絲團

地址：高雄市林園區王公路51號

電話：07 641 0195

營業時間： 5:00–10:30（週六公休)

延伸閱讀：

高雄必吃甜品：猜心泡芙 – 爆漿口感讓你一吃成主顧，高雄伴手禮推薦，文化中心站3分鐘步行距離。

高雄知名連鎖湯包：北漂青年回高雄的指定美食 – 富錦饗小籠湯包

高雄夢時代美食攻略：韓式吃到飽餐廳推薦 – 花開場韓式烤肉與火鍋體驗

高雄美食：高評分美式漢堡店~樂漢堡，黃、綠、黑、紅漢堡等你來挑選!三多商圈捷運站旁美食

高雄美食：要預約的美食！Birdy Pancake 三層舒芙蕾百元有找~高CP值好吃平價推薦 高雄新興區甜點 新堀江甜點美食

高雄美食：鳳山美食 Zone Cafe 弄咖啡親子餐廳 大東文化藝術中心 交通方便，美味料理

高雄美食：鳳山美食 驢子實驗室Donkey Lab 日式懷舊建築，美食と美景兼具的咖啡廳

高雄美食：月讀女僕咖啡廳體驗，女生也很適合來唷~漂亮裝潢與親切女僕，一起來當大小姐&大少爺!

💕最新美食資訊請追蹤小N手札IG:https://www.instagram.com/nancynote0426/