🎈2024台東熱氣球嘉年華，完整攻略分享🎈 2024/07/06-08/19

我們家連續第二年來看熱氣球，超熱血的暑假行程！天還沒亮摸黑就要出發了，喜歡開幕場超熱鬧的活動登場，今年人潮比去年還多，4:50到達已經滿滿人潮!這次是台東熱氣球嘉年華的第14年活動！為了追球03:30就起床，看到了21顆熱氣球很值得～累翻的超熱血行程，一年只能一次！今年亮點新球是「COACH勇氣球&COACH TABBY球」一起在開幕當天首發亮相

🎈2024台東熱氣球嘉年華，追球日記🎈

活動日期：2024/07/06-08/19 (45天)

活動地點：台東鹿野高台

觀賞時段：上午場05:30-07:00；下午場17:00-18:30

臺灣國際熱氣球嘉年華-交通資訊



檢視較大的地圖

地址: 臺東縣鹿野鄉永安村高台路46號

停車收費: 平日(週一～四)機車$30，汽車$100；假日(週五～週日和光雕日)機車$50，汽車$200

臺灣國際熱氣球嘉年華-追球日誌、接駁車、計程車、台灣好行時刻表資訊

長達45天的活動，不同時間有不同的熱氣球展出，可以先看一下自己會遇到什麼熱氣球喔!

活動日程表

這次一共有12場光雕音樂會是歷年最多，還有藝人登場演出~非常的精彩!

停車資訊分享 建議停放P6離會場走路最近

民間停車場開放時段

上午時段｜05:00-09:00；下午時段｜14:00-20:00

◍平日(週一～四)機車$30，汽車$100

◍假日(週五～週日和光雕日)機車$50，汽車$200

民間現場停車位請參閱停車管理委員會官網https://www.luyepark.com.tw

接駁車時刻表 主要為市區到會場的往返接駁

🔷接駁車票價🔷敬請自備零錢，上車時投幣或使用電子票證

◍臺東轉運站、臺東火車站➡️鹿野高台

全票75元；優待票38元 (6-12歲及65以上，或有身心障礙手冊者)

◍鹿野火車站、崑慈堂、鹿野遊客中心➡️鹿野高台

全票25元；優待票13元(6-12歲及65以上，或有身心障礙手冊者)

共乘計程車費率表

台灣好行時刻表

【台灣好行/東台灣客運_鹿野縱谷線】

❇️台東轉運站、台東車站，距離鹿野高台，大約45至60分鐘

❇️服務時間：04:00-08:00、14:00-20:00

客服電話: 089-333023 / 089-328269

台灣好行 鹿野縱谷線 : https://reurl.cc/b28nRv

【票價說明】

◍臺東轉運站、臺東火車站➡️鹿野高台

每人NT$75/單程

◍鹿野火車站、崑慈堂、鹿野遊客中心➡️鹿野高台

每人NT$25/單程

敬請自備零錢，上車時投幣或使用電子票證

🚨【僅上午場】有進行去程及回程接駁服務，要來下午場的民眾請搭乘東台灣客運(台灣好行-鹿野縱谷線)

🚨下午場回程加開部分：

活動期間每週六日會於18:30跟18:50機動加開活動會場往【鹿野火車站】接駁車 (只停鹿野火車站喔)

🚨鹿野高台雕音樂會(回程)部分

每一場鹿野高台光雕音樂會都會在20:20-20:50機動加開活動會場往【鹿野火車站】接駁車（此接駁車營運單位為普悠瑪客運）

熱氣球繫留活動

除了網路預約外現場也有開放名額，若想體驗建議要早點到去報名喔！

臺灣國際熱氣球嘉年華-現場體驗分享

連續第二年帶著姊妹來追球，是我們家超熱血的暑假旅行! 為了追球我們前一天就抵達台東，活動當天03:30就起床，05:00前抵達選了喜歡的位子。開幕場看到了21顆熱氣球一起展球，還有開幕活動的唱跳演出，萬球齊飛的畫面超美非常的壯觀，很值得每年來衝一次！

我們大約4:40左右抵達，今年很多人已經滿滿遊客都鋪好地墊了

首場限定有開幕活動的演出和活動開跑儀式

看到全部熱氣球展球成功有著滿滿的感動和歡呼聲

來自法國的小王子熱氣球，超級吸晴! 原本一直無法飛行經工作人員努力，最後還是成功飛走！大家都待到最後一刻見證一起歡呼

今年亮點新球是「COACH勇氣球&COACH TABBY球」一起在開幕當天首發亮相

今年亮點「COACH勇氣球&COACH TABBY球」

週邊會有活動攤販和參展廠商的小活動和拍照打卡點喔!

📌記得來這一定要帶上「野餐墊」才能好好欣賞

週邊商品今年和Hello kitty 聯名，有許多可愛期間限定商品和拍照看板哦！分享我們的追球心得，上午場若單純看熱氣球建議要4:40前抵達，工作人員分享下午場人潮都比較多建議要更早抵達，務必要帶野餐墊～這超重要‼️

IG現場短影片分享👀2024台東熱氣球嘉年華

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