睽違五年，期待已久的大阪28度蜜月自由行我終於來了，Check in飯店後第一個行程就是直奔阿倍野展望台，這個放在口袋名單已久，今日終於親眼目賭它的美，比想像中還要美，來訪時段建議傍晚，可同時欣賞它白天、夕陽到百萬夜景不同的美，16樓有露天花園免費參觀，但建議還是要上60樓給你完全不同的感受，還有58樓天空花園咖啡廳可以休憩用餐，欣賞360度絕美城巿天際線，更是戀人的約會聖地。

大阪市的地標：阿倍野HARUKAS300展望台，因為周遊卡及樂遊卷沒有包含，反而少了人群的擁擠，更能感受它的美，有機會一定要上來感受一下，建議傍晚前往，可以一次欣賞白天、夕陽夜景不同的美。

阿倍野展望台位於海闊天空大廈是日本的第一高樓、Harukas 300象徵高度300公尺，可將大阪的所有美景盡收眼底。影片分享

這裡的視野真的很廣，可以看到通天閣，夜晚點燈後更加泿漫，重點是沒什麼人，還有提供座椅休憩，餐廳、洗手間，讓我們在這整整待了三個小時也不想離去 從白天看到夕陽到最美的夜景，無死角的觀景台是我在大阪看到最美麗的夜景。

這裡有一整排百萬夜景座位區任君挑選。

愈夜愈美麗，夕陽西下，黑幕來臨前，藍光下的大阪美景讓人久久難忘，我的心遺留在大阪。

四周都是大片落地窗，具穿透感，感覺好像漫步在雲端，超震撼的～

大阪最美的高空景觀餐廳位於58樓，坐擁360無敵景觀，百萬夕陽夜景一次擁有，平價就能享受，高貴不貴有質感餐廳，也是戀人最佳約會聖地。

成人票價日幣2000元，約台幣400元，一票可參觀58-60三層樓來回穿梭，CP值極高。

搭捷運到天王寺站，沿途都有指標，步行約10分鐘內即可到達，想到達阿倍野HARUKAS 300展望台必須至B1搭電梯到16樓的入口處購票或換票，再轉搭另一台電梯上60樓。

16樓有露天花園免費參觀

電梯內可欣賞光影藝術，感覺像在外天空星光裡航行上升超刺激的，大約50秒即可抵達60樓的展望台。

一打開門就是眼前壯觀景象，太讓人驚豔了～

原以為這樣已經很美的，沒想到可以360度環繞這棟大樓，從各種不同的角度欣賞大阪巿區美景，超療癒的～

隨手拍都可將大阪巿區景色盡收眼底，輕鬆完成合影。

現場比照片還美，留待您親自體會。

大阪最美的高空景觀餐廳位於58樓，坐擁360無敵景觀，百萬夕陽夜景一次擁有。

平價就能享受，高貴不貴有質感餐廳，也是戀人最佳約會聖地。影片分享

中間還有空中花園可以欣賞光影水幕秀。

最新DM，實際DM以店家為主。

現在就跟我一起欣賞阿倍野HARUKAS300展望台高空美景～

中間還有一段鏤空設計，可以直透地面，超刺激的～

59樓景觀。

這裡的洗手間也是無敵的，一定要去感受一下～

大阪最美的高空洗手間，有機會來一定要來朝聖一下～影片分享

夕陽無限好，只是近黃昏，美麗瞬間即逝；要懂得把握時光～

讓我們一起欣賞夕陽餘暉美景～影片分享

夜幕低垂，落日的餘暉未盡， 黑夜等不及打開帷幕，點亮百萬星空～

愈夜愈美麗，真的是名符其實百萬夜景。影片分享

久久捨不得離去，記憶卡滿滿滿的照片，將最美的留在腦海裡～

阿倍野HARUKAS 300展望台:大阪府大阪市阿倍野區1-1-43；營業時間：9:00～22:00

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