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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北飯店早餐吃到飽【中山雅樂軒酒店】當月壽星早餐兩人只要660元/充滿儀式感和度假氛圍/啤酒紅酒白酒喝到飽/平日早餐時段5小時讓你飽到中午/…

台北飯店早餐吃到飽【中山雅樂軒酒店】當月壽星早餐兩人只要660元/充滿儀式感和度假氛圍/啤酒紅酒白酒喝到飽/平日早餐時段5小時讓你飽到中午/最新優惠資訊

2024-07-10 08:59:00 大海愛上藍天 人氣：115
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1674篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

中山雅樂軒酒店W XYZ BAR
phone02-77439938
place台北市中山區雙城街1號17樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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生日就是要想好好吃一頓早餐！推薦來台北高空景觀餐廳中山雅樂軒酒店，最新推出當月壽星買一送一只要660元 (原價每人605元)，等於只要330元就可以享受飯店等級自助式早餐，且平日早餐時段居然從6:00-11:00，長達5小時，感覺中午都不用吃了，除現作蛋料理，還有水果、沙拉、湯、各國佳餚、咖啡飲品等，最特別是早餐就有紅酒、白酒、柏克金生啤喝到飽，這裡用餐環境舒適，還可居高臨下欣賞台北巿區美景。充滿儀式感和度假氛圍。 

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來中山雅樂軒酒店享用早餐，可享紅酒、白酒、柏克金生啤喝到飽。

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餐廳位於飯店17樓，挑高空間，擁有大片的落地窗，視野極好，用餐環境寬敞舒適，還有沙發座位區。影片分享

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我們被安排靠窗座位區，景觀超美～

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餐廳外看出去的美景～

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雅樂軒酒店早餐原價550＋10%，兒童3-12歲半價275+10%。

當月壽星自助式早餐買一送一，等於兩位只需$660，活動即日起到2024/12/31 。

用餐時間：平日6:00-11:00；假日7:00-11:00（以上照片資訊來自官網

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非壽星也有推出自助式早餐晚鳥優惠活動，每位399，用餐時間9:30-11:00

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餐點擺盤精緻，樣式雖然沒有很多，但每樣都做的相當精緻美味。 

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早餐居然有提供泰式椒麻雞，超好吃的～ 

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蛋料理採現點現做，一上桌會尋問要歐姆蛋，美式炒蛋、荷包蛋。

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最特別的是早餐就有提供紅酒、白酒、柏克金生啤無限暢飲

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享用飯店等級的自助式早餐，充滿儀式感和滿滿的度假氛圍。

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讓我們在此度過一個美好生日早晨時光。

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周邊晴光夜市、地點就在中山國小捷運站旁約3分鐘即可到達。

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中山雅樂軒酒店W XYZ BAR：台北市中山區雙城街1號；電話：02-77439938；早餐營業時間：平日06:00-11:00；假日07:00-11:00

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