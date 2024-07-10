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日本【倉敷】有鄰庵 ─ 微笑布丁、涮豬肉定食，倉敷美觀百年老宅裡的幸福滋味

2024-07-10 09:24:00 365hygge 人氣：109
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365hygge

發表篇數：10篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

倉敷美觀有很多美食，「有鄰庵」就是其中之一。除了最有人氣的「有鄰庵 微笑布丁」是到倉敷必買甜點，他們家的定食也非常推薦！

正在尋找岡山倉敷美食嗎？這家具有百年以上的歷史建築餐廳「有鄰庵」一定要收藏起來！

●全文網址：https://365hygge.com/yuurin-an/ (含完整菜單資訊)

 

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這家具有百年歷史建築的「有鄰庵」在2011年開業，延續了百年老宅的結構，整家店面頗大，走在倉敷美觀的街道上很好認。

對面還有一家三宅商店，也是百年老屋，專賣咖哩飯和手工甜點。

有鄰庵

由於是倉敷美觀地區的人氣商店，到了假日往往一位難求，我在店家營業後半小時抵達，已經需要候位了呢。

候位的立牌上有清楚標示日文、英文、中文，標示牌上還畫了兩個微笑布丁，很可愛。

一直都很有人氣的微笑布丁依然是有鄰庵的招牌，目前在有鄰庵有販售外，另一家「有鄰庵 岡山希少和牛店」也有販售（有鄰庵在2022年開的岡山和牛專賣店）

有鄰庵

戶外手繪看板上畫著限量供應的「涮豬肉定食」、「瀨戶內鯛魚丼飯」。

在等待的候可以先翻閱菜單，不懂日文也有提供英文菜單（網路上有看到中文菜單的資訊，不過我這次去只有拿到英文菜單）

有鄰庵 用餐空間 

其實在外觀稍微看一下，還有點看不太出來這是一座百年老宅，直到進到屋內，才感受到老房子的氛圍。

店內保留了老屋結構，除了一部分的一般座位區，大部分的座位都是塌塌米矮桌，需要脫鞋入內用餐。

「德不孤必有鄰」是「有鄰庵」命名的由來，剛開始看到沒有感受到太多意境，直到看到書法卷軸才連結起來，很有意境。

有鄰庵

涮豬肉定食 – 獨選倉敷醬汁、岡山在地食材，捕獵野豬有故事？

涮豬肉定食（猪肉のしゃぶしゃぶ丼ランチ）除了主餐豬肉蓋飯外，也會附上醃漬醬菜生雞蛋味噌湯。餐點份量剛剛好。

有鄰庵

拌飯的醬汁來自長期合作的倉敷在地醬油製造商米飯和雞蛋來自岡山本地豬肉則是來自岡山北部所捕獵的野豬

之所以要特別延伸說明豬肉來源，是因為岡山北部的動物長期受到野豬侵害，因此希望能透過採用該地來的豬肉減少一些損害。

得說這個涮豬肉看起來沒甚麼脂肪，但是吃起來一點也不柴，搭配粒粒分明的米飯以及些許醬汁，口感鹹香帶點甜，溫和好吃！

有鄰庵

另外店家建議生雞蛋拌入豬肉蓋飯中，一開始還有點擔心會不會有蛋腥味影響口感，結果完全不會！結合醬汁一起拌入碗中，多了一份滑嫩口感，好吃。

白桃果汁 – 每一只都是獨一無二的手工桃杯

再來就是令人期待的甜點時光！

果汁和甜點一同上桌，建議先喝果汁再吃布丁。布丁比較甜，先享用的話會稀釋掉白桃果汁的酸甜感。

拿到白桃果汁的玻璃杯，真的好像屁屁啊！這款桃杯是岡山的一位藝術家手工製成，色澤柔和粉嫩，外型每一只桃杯都會有些微不同。

如果想要購買也可以到隔壁的「美觀堂」選購，不過相同大小的桃杯要25,080日圓，小一點的14,520日圓，價格很高啊！

有鄰庵

微笑布丁 – 帶來幸福感的招牌人氣布丁

招牌的微笑布丁是最初是有網友在社群上分享「回想起在有鄰庵吃的微笑布丁，就發生了幸福的事」爆紅，持續熱銷至今。

同一批生產的布丁每個都有不同的表情，讓等待享用的顧客也充滿期待。布丁口感很綿密，對我來說稍微偏甜了些。

有鄰庵

在有鄰庵慢慢享用完午餐，好像可以感受到所謂吃飯帶來的幸福感。沒有過重的調味，簡單卻讓人印象深刻。

一開始還沒有覺得「有鄰庵」這三個字有甚麼特別的涵義，直到看到「德不孤必有鄰」的書法卷軸，覺得蠻有意思的 ─ 店家希望透過他們的堅持和行動，持續吸引更多相同氣質的人，一起延續下去。

推薦給正在安排倉敷美食、也喜歡日本老房子、喜歡這類風格餐廳的朋友囉！

 

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