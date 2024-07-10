倉敷美觀有很多美食，「有鄰庵」就是其中之一。除了最有人氣的「有鄰庵 微笑布丁」是到倉敷必買甜點，他們家的定食也非常推薦！

正在尋找岡山倉敷美食嗎？這家具有百年以上的歷史建築餐廳「有鄰庵」一定要收藏起來！

●全文網址：https://365hygge.com/yuurin-an/ (含完整菜單資訊)

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這家具有百年歷史建築的「有鄰庵」在2011年開業，延續了百年老宅的結構，整家店面頗大，走在倉敷美觀的街道上很好認。

對面還有一家三宅商店，也是百年老屋，專賣咖哩飯和手工甜點。

由於是倉敷美觀地區的人氣商店，到了假日往往一位難求，我在店家營業後半小時抵達，已經需要候位了呢。

候位的立牌上有清楚標示日文、英文、中文，標示牌上還畫了兩個微笑布丁，很可愛。

一直都很有人氣的微笑布丁依然是有鄰庵的招牌，目前在有鄰庵有販售外，另一家「有鄰庵 岡山希少和牛店」也有販售（有鄰庵在2022年開的岡山和牛專賣店）

戶外手繪看板上畫著限量供應的「涮豬肉定食」、「瀨戶內鯛魚丼飯」。

在等待的候可以先翻閱菜單，不懂日文也有提供英文菜單（網路上有看到中文菜單的資訊，不過我這次去只有拿到英文菜單）