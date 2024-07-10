抖音爆紅的網紅美食來了！

泰萌小吃原店址在北門街上，專賣泰國商品，有零食餅乾、飲料、調味料、泡麵、泰奶用料等商品。

近期搬到興學街上，除了原本的泰國商品，還販售抖音網紅美食-拳頭大燒肉飯糰肉包飯和烤冷麵

飯包肉很常聽到，那麼”肉包飯”到底是蝦米碗糕？

這原來是大陸東北的街頭小吃”肉包飯”，以獨門醃製的豬肉包裹糯米飯，煎至金黃焦脆，看起來就像是巨型燒肉飯糰，很適合愛吃肉肉的朋友

“烤冷麵”也是大陸東北特色小吃之一，雖然名字有「冷」字，但其實是熱的。

獨特的冷麵皮，在鐵板上煎烤後，搭配特製醬料、雞蛋、德式香腸等食材

還有哪些特別的地方呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉泰萌小吃位置

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泰萌小吃位於興學街，附近是石家魚丸，從西大路轉進興學街不久就可以看到它們了。

因為店面不明顯，所以要注意一下喔

👉泰萌小吃環境介紹

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店內專賣泰國商品，有零食餅乾、飲料、調味料、泡麵、泰奶用料等商品。

老闆還有販售外帶小吃，也有跟外送平台配合

“烤冷麵”是大陸東北特色小吃之一，獨特的冷麵皮，在鐵板上煎烤後，搭配特製醬料、雞蛋、香菜、德式香腸等食材。

超討厭香菜的朋友，記得告訴老闆不要加香菜喔！

大陸東北的街頭小吃”肉包飯”，以獨門醃製的豬肉包裹糯米飯~

在鐵板上煎至金黃焦脆，看起來就像是巨型燒肉飯糰

光看就讓人口水直流！

👉泰萌小吃菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

肉包飯一顆80元，有原味、黑胡椒、泰式和辣味，醬料另外裝，大家可以自行調整口味，可以加荷包蛋或起士。

烤冷麵一份70元，份量對女孩子來說剛剛好，如果想要更有飽足感一點，可以加王子麵和鍋燒意麵

👉泰萌小吃用餐心得分享

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來開動吧！

今天品嚐抖音網紅美食-肉包飯和烤冷麵，好吃又好拍

本來小米不知道什麼是烤冷麵，小結巴說小米你太遜了，我滑抖音的時候常常滑到，今天終於能吃到了

烤冷麵70元，加鍋燒意麵20元。

冷麵皮口感很特別，有麵條Q帶嚼勁的口感，又帶有餅皮的口感

搭配雞蛋、香菜、紫洋蔥甜味、德式香腸和獨門醬汁鹹甜的風味，有豐富的口感，小米推薦大家可以來嚐鮮喔！

胃口大的朋友可以加點鍋燒意麵，搭配醬汁鹹甜的風味挺不錯的~

小結巴也很推薦給大家喔！

大陸東北的街頭小吃肉包飯(80元)，加荷包蛋 15元、加起士 20元，很受愛吃肉肉的男生歡迎

另附柚香蘿蔔片解膩，酸酸甜甜挺有脆度的。

除了原味，還有泰式、黑胡椒和辣味，醬料另外裝，可以依照個人口味自行調整。

真的是拳頭大的燒肉飯糰！

小米建議先吃原味，鹹香軟Q的糯米，加上醃漬入味的豬肉煎至有點脆皮的口感挺特別的！

因為本身是比較重口味，泰式醬建議可以用沾醬的方式，不要像小米直接淋上去，以免過鹹。

一整顆吃完還挺飽的，適合愛吃肉肉的朋友~

推薦加上荷包蛋，口感更有層次喔！

肉包飯本身肉香就很濃郁，喜愛起司的朋友再來加看看囉。

喜歡泰國零食餅乾、飲料、調味料、泡麵的朋友，都可以來逛逛喔

大家喜愛的泰國媽媽麵這裡也有耶，小包12元、大包16元。

還有泰式河粉、調味料在這邊也找得到

喜愛手沖泰式奶茶或餐飲業的朋友，想要找泰奶用料的話，這裡有手標紅茶、綠茶、煉乳和奶水喔！

小結巴說這也是泰國很夯的牛奶片喔，一包35元。

小老闆海苔捲有辣跟不辣的口味，一包99元就可以帶回家

其他零食就自行參考啦！

泰國塔香一包50入只要50元，等於一元一顆超便宜的

還有放置塔香的容器可以購買。

最後小結巴也敗下去啦！

這裡有泰國黃咖哩、綠咖哩、打拋豬調味粉等醬料，喜愛做泰國美食的朋友可以來挖寶啦

以上是我們的心得分享，泰萌小吃有抖音網紅美食肉包飯和烤冷麵，推薦大家給大家唷

👉泰萌小吃營業時間地址

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🌟店家資訊：泰萌小吃

🏠地址：新竹市東區興學街73號

☎電話：0937 998 067

⏰營業時間：11:30-18:30(賣完為止)(禮拜2 公休)

粉絲團：泰萌小吃-肉包飯、烤冷麵、泰奶用料、泰國零食飲料

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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