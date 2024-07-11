深受年輕人歡迎的沐嵐咖哩搬家囉
新址離原址不到300公尺，就是以前富穀沺的位置。
店家主打肉肉無敵多且價格平實的日式咖哩飯，招牌舒肥牛咖哩，即使胃口大的男生都可以吃很飽
搬到新址的第一天，小米當然要來衝一波囉！
快跟著小米一起去看看吧。
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👉沐嵐 · Moonlight位置及停車方式
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沐嵐咖哩位於西大路，丸竹化妝品附近，從南大路右轉西大路最外側的道路進去，看到一棟白色建築物就是它們了
老闆很貼心在店外陰涼處放長椅，讓大家坐著等候~
11點還沒開門就已經有不少人在排隊了~
開車的朋友建議把車停在中華路的收費停車場，再走過來
👉沐嵐 · Moonlight環境介紹
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新址是以前富穀沺的位置，店面裝潢以木質搭配白色系的文青風格。
門口有自助點餐機，不過今天機器有點問題無法點餐，後來我們掃描桌上QR code進行點餐，點餐後跟店員結帳。
一樓前半部是烹調區，可以看到滿滿人潮在等候~
現在搬家後空間變大、用餐座位也更多，應該可以大大縮短排隊時間了 (謎之聲:不過還是要排隊喔)
在出餐口可以看到餐點份量真的超多！
一樓有吧台桌和2人桌。
二樓今天沒有開放，有靠窗的吧台桌和4人桌。
不過小米提醒吧台桌要等天氣涼一點，用餐起來才不會那麼熱~
👉沐嵐 · Moonlight菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
餐點分為日式咖哩和沒有咖哩的定食，可以單點肉、炒時蔬和飲品。
只要點一份主餐，就可以免費續飯、續醬、續湯一次喔！應該不會有人說吃不飽吧
👉沐嵐 · Moonlight用餐心得分享
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來開動吧！
小米首推舒肥牛和香料舒肥煎雞胸咖哩
美國精選舒肥牛咖哩(350元)+雙倍起司(20元)，滿滿的舒肥牛鋪在飯上，咖哩和飯都快看不到了
你們看這個盤子是不是比小彤的半個身體還要大了~
配菜有生菜、炸蔬菜、鳳梨、火龍果等等，肉肉吃多了來點清爽的蔬果解膩挺不錯的。
舒肥牛炙燒後香氣十足，有嫩中帶嚼勁的口感，肉甜味濃郁會越嚼越甜喔
炒過的蒜片、洋蔥絲配上日式偏甜的咖哩真的超下飯，是重口味朋友最愛
每份咖哩飯都附一碗湯品。
香料舒肥煎雞胸咖哩(250元)，滿滿的雞胸肉也超浮誇的
小彤說她應該可以吃兩餐才吃得完 XD
舒肥雞有炙燒香氣，口感軟嫩不柴，搭配日式咖哩讓人一口接一口吃不停~
配菜一樣有生菜、炸蔬菜、鳳梨、火龍果等等。
限定餐點/迷途羔羊小羔羊(370元)+30元升級定食，附炒時蔬、小菜和湯品。
今天吃到的炒時蔬是高麗菜，清甜脆口挺不錯的~
定食附的湯品清甜好喝，可以暖暖胃
小菜類似關東煮，有甜不辣、鴨血、豆腐等食材~
小羔羊份量也很多，根本是兩人份吧 XD
小羔羊帶有孜然和香料的香氣，沒有羊騷味，擠上檸檬汁風味更棒喔！
香濃的肉汁和蒜片淋在飯上超下飯，光是肉汁就可以吃半碗飯了 XD
吃咖哩飯加上青檸紅茶(50元)和激浪(50元) 汽水超解渴的。
以上是我們的心得分享，沐嵐咖哩搬家後，用餐空間變大，餐點美味一樣不變，肉肉也一樣超多的
愛吃肉肉咖哩的朋友絕對要來這裡！
👉沐嵐 · Moonlight營業時間地址
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🌟店家資訊：沐嵐 · Moonlight
🏠地址：新竹市東區西大路240號
☎電話：0977 053 998
⏰營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:00
粉絲團：沐嵐 · Moonlight
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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