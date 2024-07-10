國立臺灣工藝研究發展中心七十週年了，今年的六五工藝節舉辦了一系列的活動，其中的「工藝行旅」則是推出了適合各個族群的百條工藝路線，這次參加了「工藝行旅首發團」，體驗了好幾種不一樣的工藝行程，有充滿民俗風情的一年一度鹿港魯班公宴，還有參觀了得到過國家國家工藝成就獎的「陳萬能」大師的私人收藏館……，去了很多以前沒去過的地方，雖然常常跑到鹿港玩耍、吃小吃，但還真不知道鹿港這麼有特色的民俗文化活動以及展覽場館居然在鹿港看得到！

這次的首發團從國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館出發，啟航記者會由工藝中心主任陳殿禮主任主持介紹，分享工藝行旅的精神，百條工藝行旅透過工藝人帶路，由工藝人的角度帶領民眾認識工藝的新風貌，打造以工藝為核心的深度文化旅遊，其實工藝早就融入在我們的生活之中，原來台灣工藝無處不在！