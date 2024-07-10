國立臺灣工藝研究發展中心七十週年了，今年的六五工藝節舉辦了一系列的活動，其中的「工藝行旅」則是推出了適合各個族群的百條工藝路線，這次參加了「工藝行旅首發團」，體驗了好幾種不一樣的工藝行程，有充滿民俗風情的一年一度鹿港魯班公宴，還有參觀了得到過國家國家工藝成就獎的「陳萬能」大師的私人收藏館……，去了很多以前沒去過的地方，雖然常常跑到鹿港玩耍、吃小吃，但還真不知道鹿港這麼有特色的民俗文化活動以及展覽場館居然在鹿港看得到！
這次的首發團從國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館出發，啟航記者會由工藝中心主任陳殿禮主任主持介紹，分享工藝行旅的精神，百條工藝行旅透過工藝人帶路，由工藝人的角度帶領民眾認識工藝的新風貌，打造以工藝為核心的深度文化旅遊，其實工藝早就融入在我們的生活之中，原來台灣工藝無處不在！
五穀文化村
捏陶體驗｜擂茶體驗
地址：苗栗縣公館鄉玉穀村 117-5 號
五穀文化村創立於苗栗陶業繁榮時期，原本是代工起家，生產外銷西洋裝飾陶瓷長達二十餘年，後來經歷的陶業凋零，也漸漸轉型為觀光休閒產業方面，如今由第二代接手，更致力推動人才培養以及研習活動，在五穀文化村內除了可以看到製陶的燒窯外，還可以在彩陶教室親手體驗捏陶樂趣。
另外還可以在五穀文化村體驗客家擂茶，還附上手工客家麻糬以及阿財黑糖粿，雖說沒有很想在客家擂茶上費力，不過吃著客家麻糬看著朋友奮力體驗也開心呀！
萬能錫藝館
地址：彰化縣鹿港鎮德興街23號
營業時間：採團體制需事先預約
鹿港的「萬能錫藝館」為錫器工藝師陳萬能大師的私人藏館，陳萬能大師出身於工藝世家，家族已經傳承了四代傳統錫工藝，還在2012年得到國家工藝成就獎，陳萬能大師在錫器工藝上不斷創新，在萬能錫藝館內可以看到各種錫器製作栩栩如生的神明雕像，氣場非凡，之前以為錫器只能作為杯盤等生活用品，沒想到還可以結合各種金屬，經過大師巧手變成如此精細的神像藝術品，參觀過後著實令人稱奇！
2024鹿港魯班公宴
地址：彰化縣鹿港鎮中正路588號
時間：每年端午節前舉辦
一年一度的鹿港魯班公宴為全台唯一以「看桌」而不是吃「辦桌」的方式酬神的祭祀典禮，每年會在端午節期間舉辦，今年總共108桌傳統工藝者參展，其中包括不少國寶級的工藝大師，像是剛剛提到的陳萬能大師也有作品參展。魯班公為工藝界的祖師爺，在會場中還可以看到班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，會場氣氛熱烈，平常是吃辦桌，這次用看的工藝辦桌，實在是讓人印象深刻。
鹿港小鎮光影藝術節
6/7~8/4接連兩個月的晚上都可以在鹿港小鎮看到療癒的角落小生物，除了在鹿港溪可以看到牠們身影外，在桂花巷藝術村也有角落小生物的燈籠，另外在公會堂晚上也有光影秀的表演，大家平常都是白天來逛鹿港老街，這次可以晚上遊鹿港來發現不一樣的鹿港小鎮。
巢墩諸米
「巢墩諸米」台語諧音草屯滋味，由五個跨領域品牌結合的團隊，在「仕合廖家手作御食」可以品嚐到集結了各個在地品牌所烹調出來的在地手作美味佳餚，這次吃到了粿家幫的蘿蔔糕、御鼎興的醬油、第一製麵的南瓜麵、十八養場的紅玉雞……等，搭配特調的醬汁，品嚐得每一樣料理的獨特性，整體規劃非常創新，也更能讓這些在地老品牌能得到更多人的注意。
路思大新創園區
以皮件為主題的創作園區，其實是彰化起家的精品皮件「SOBDEALL 沙伯迪澳」所成立的新創園區。常常在百貨專櫃看到SOBDEALL這個品牌，原本以為是歐洲的皮件品牌，沒想到居然是台灣在地品牌。路思大新創園區 (RootStock)，象徵著「根」的意思，有著根源、在地、文化三種含義。路思大新創園區除了是餐酒館、皮件販售，還可以體驗手工皮件製作，親手製作名片夾，敲敲打打加上手工縫線，拿在手上更有溫度與意義。
國立臺灣工藝研究發展中心
地址：南投縣草屯鎮中正路573號
最後來到南投草屯的工藝中心參加「工藝辦桌 文化饗宴」活動，現場氣氛熱鬧騰騰，遠看還真以為真的有辦桌活動，此次工藝辦桌號召了全國的工藝師擔任桌長，桌上擺放著各個工藝師桌長製作的工藝品，工藝師可分享作品介紹以及創作心得並與民眾互動，工藝辦桌活動是由民眾自由報名，共襄盛舉同樂工藝中心70年！
草屯工藝中心還可以看到工藝之父顏水龍於1973年創作的熱帶魚馬賽克壁畫，為顏水龍大師於電光牌任職時，為台北門市創作的作品，現在完整保留在南投草屯工藝中心。
為了慶祝工藝中心成立七十週年，更舉辦了2024-2025工藝遶境「風起-南投」特展，緣起台灣工藝之父顏水龍大師1937年的全臺火車環島工藝產業調查以及促成工藝中心成立，此次工藝遶境就從工藝中心總部南投草屯出發，從全台四館依序巡遊，「竹跡+ 特展」展示了台灣竹藝大師匠心獨具之作，除了傳統編織外，還融合了現代科技。
生活工藝館四樓的「龍龍好!共融玩聚列車特展」也是以顏水龍乘坐火車探查台灣工藝之旅的概念製作，打造共融玩聚列車，還有大型塗鴉牆、寶貝竹籠積木區，並透過遊戲體驗工藝創意。
透過工藝人的眼，看到台灣工藝的美，這次參加工藝行旅首發團除了看到傳統工藝與現代工藝的融合，更看到工藝結合科技的創新，工藝行旅陸續會規劃一百條路線，推薦大家可以多走走看看，親身體驗到台灣工藝的多元性！