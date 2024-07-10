板橋美食、牛排推薦這家牛室炙燒牛排板橋府中店，近年來真的算是各家平價牛排百家爭鳴的時代，不管是用餐環境、排餐、豐富的沙拉吧都是精銳盡出，今天介紹的這家牛室炙燒牛排板橋府中店便是平價牛排中的佼佼者，全台目前有八間分店，且以高水準牛排及沙拉吧著稱，近期更打出夏日美食季的活動，平日全天候自助吧吃到飽只要349元！

牛室炙燒牛排板橋府中店｜交通方式、停車資訊

牛室炙燒牛排板橋府中店就位在捷運板橋府中站附近，周邊也有蠻多路邊停車格或停超場可以利用，交通非常便利，餐廳位置是在二樓，搭乘電梯或是直接走上來就可以直達，招牌指引也是很清楚

牛室炙燒牛排板橋府中店｜用餐環境

牛室炙燒牛排板橋府中店的用餐環境在板橋算是數一數二的大！整層都是牛室炙燒牛排板橋府中店的腹地，而且每個用餐桌不僅大還拉得很開，一整個就是舒適，然後靠窗的位置也很熱門，邊吃牛排可以邊看街景，真的是地坪大就是任性！

牛室炙燒牛排板橋府中店｜菜單

牛室炙燒牛排板橋府中店的菜單如下，我們今天是為了這個夏日美食狂歡季來的，平日全天候兩款優惠排餐＋自助吧只要390元，如果不點排餐光吃自助吧是349元，價差才50元，乾脆就點排餐比較划算

除了優惠菜單外，也有常態的菜單，看下來也不會貴，而且他們都是堅持原肉，以板橋的價位來說真的很便宜，然後還有商業午餐也很划算，補充說明，如果平日來點牛室經典特惠排餐，有可以加價升級，有可以加價升級超值海鮮套餐組唷

然後牛室炙燒牛排板橋府中店還有提供飲料跟酒類可以單點，連沙瓦都有也太酷了！

牛室炙燒牛排板橋府中店｜自助吧吃到飽

牛室炙燒牛排板橋府中店自助吧的熱炒區出乎我意料的水準極高，根本就是高級吃到飽BUFFET的等級，有很多牛排吃到飽附設的自助吧很多都是用一些即食熟食來充數，但牛室炙燒牛排板橋府中店的自助吧熱炒區全部都是廚師現炒，而且一個餐期大概是15道以上不同種類的熱炒輪著上，吃不完根本吃不完！

牛室炙燒牛排板橋府中店自助吧的熱炒真的很屌，我拿完一輪回來又換了不一樣的菜色，每種都拿一點光吃熱炒就很飽了，而且感覺真的都有下重本，像是雞佛、雞腿、炒蟹腳、牛肉、紅燒獅子頭等等，就是很精緻的那種熱炒，老實說去外面點盤熱炒就兩百，這裡吃到飽應該是划算的吧

沙拉、涼拌菜區，沙拉蔬菜的種類也很豐富，我這個人很簡單，有苜蓿芽就給過！然後涼拌菜也不錯，角落瞄到還有一盆白蝦，我以為是清燙的，吃了才知道這是紹興酒蝦！立馬再去裝一盤滿滿的

炸物、披薩區，炸物基本款，有雞塊、薯條等等，比較吸引我的是這裡竟然有披薩，而且還是給三種！

港式點心區，有燒賣、珍珠丸子、芋泥包、小籠湯包等港點

經典玉米湯、牛肉羅宋湯，牛肉羅宋湯可以撈到滿滿的牛肉，然後我覺得比較特別的是經典玉米湯，不是很濃的勾芡那種，有點像是雞湯煮玉米的感覺，超好喝的啦

這裡應該算是副食區，有爆漿餐包、吐司麵包可以烤，旁邊還有抹醬，再來比較特別的是這區還有提供壽喜燒跟咖喱飯，旁邊還有真材實料滿滿的肉羹跟仙草奶凍甜湯！

水果甜點區，水果種類也很多種，重點是都有挑過，新鮮又很甜，這裡也有果凍跟冰心地瓜呢

飲料種類也很豐富，有冰沙、汽水機、咖啡、果醋、茶飲等等

冰淇淋則是提供杜老爺冰淇淋，另外還有提供冰棒，還有一點很貼心就是旁邊還有很多小餅乾、棉花糖等配料可以搭配冰淇淋一起吃呢

牛室炙燒牛排板橋府中店｜推薦排餐

我們點了牛室特製牛排、豬排再加價升級海陸套餐，拿完自助吧的餐點回座位，牛排也剛好上桌囉，我個人是習慣每種都拿一樣，這樣就不用一直跑來跑去囉！吃了好次再去拿第二輪

牛室特製牛排＋海陸蝦拼（大白蝦、炙燒魷魚），牛室炙燒牛排點牛排還有一個特色就是他們會給一塊加熱的熱石，如果覺得牛排太生可以再利用熱石加熱，牛室特製牛排的口感非常嫩，而且都是原肉，老實說以這樣的價位能吃到這種水準的牛排真的超值啊

加價的大白蝦、炙燒魷魚也是頗有水準，尤其是炙燒魷魚，有夠大隻而且熟度拿捏得很不錯！那味道真的還蠻像夜市的烤魷魚，鮮度完全不流失，口感相當爽脆軟Ｑ，新鮮度高的魷魚越嚼越甜香

牛室特製豬排＋經典海陸（奶油干貝＋鮭魚），豬排的肉質非常的嫩，而且就算是筋膜的部分也很容易切斷，有事先醃漬過，入口不僅沒有豬腥味，還可以吃到豬排本身的肉質甜度及肉汁，沾醬我是選擇雙醬（黑胡椒加蘑菇），沾豬排味道更有層次感

奶油干貝也非常好吃，干貝大顆就算了還很厚，直徑差不多十元硬幣，干貝有夠甜又多汁，鮮甜中還帶有奶油香，鮭魚也很不錯，熟度拿捏得不錯，而且幾乎無刺，可以點這個給小朋友吃

自助吧的熱炒的種類真的太多了，有時候會隨著季節推出限定料理，我大概說我吃了哪幾到我很驚艷的料理，首先是炒飯！老實說這是我吃過自助吧中最好吃的炒飯，竟然有鑊氣還粒粒分明，我我家旁邊快炒的炒飯還好吃！

雞佛也很好吃，入口爆漿還沒腥味，然後還讓你吃到飽，光是吃這個就很划算啦

其他像是麻辣鴨血豆腐、主廚料理牛肉、炸物、燒賣港點等，都是專業餐廳級的水準，再來是他們的種類真的很多又真材實料，我大概吃一輪就吃飽了，連冰淇淋甜點我都不想動

紹興酒蝦，不唬爛我這個拿了三次，大概吃了50尾有，肉質紮實，但酒味沒那麼濃，還可以吃到白蝦本身的甜味呢

披薩，披薩也是讓我大吃一驚，披薩水準完全不會輸給外面的專業披薩店，料多披薩皮也不會硬，入口還有麵香彈性，真的很強啊

牛肉羅宋湯、經典玉米湯、咖喱飯，牛肉羅宋湯我大概喝兩碗，，口味非常道地，而且牛肉塊非常敢放，隨手撈每一都可以吃到牛肉呢

熊熊奶茶真的很特別，裡面有用紅茶做成的熊熊形狀冰磚，不僅造型可愛，也非常吸引人的眼球，幾乎成為每桌客人的必點飲品，熊熊冰磚是用紅茶製成的，慢慢融化於奶茶中時，不僅不會像普通冰塊那樣讓飲品變淡，反而會使奶茶越來越香濃唷

牛室炙燒牛排板橋府中店不僅份量十足，肉質也極佳，還提供一塊高溫炙燒石讓顧客自行炙燒牛排，增添了不少樂趣，此外，自助吧包含了現烤披薩、熟食熱炒、炸物、湯品、港點、沙拉、水果、飲料及冰淇淋等豐富選擇，食物補充迅速，還會不定時更換菜色，讓用餐過程中可以品嚐到各式各樣的美食，讓每次光顧都能大飽口福，以349元起的價格來看，牛室炙燒牛排板橋府中店的自助餐確實物超所值啊

牛室炙燒牛排板橋府中店 牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店 FB 地址:新北市板橋區館前東路26號2樓

電話: 02-2955 1500

營業時間: 11:00~15:30 17:00~22:00 牛室炙燒牛排台中大墩店 地址:台中市南屯區大墩路689號

電話: 04-2320-2230

營業時間: 平日11:00~15:00 17:00~22:30 假日 11:00~22:30

牛室炙燒牛排台中大里店

地址:台中市大里區德芳南路445號

電話: 04-2481-2481

營業時間: 平日11:00~15:00 17:00~21:30 假日 11:00~15:00 17:00~22:00

牛室炙燒牛排林口長庚店

地址:桃園市龜山區文化三路118號2樓

電話: 03-3974000

營業時間: 11:00~15:30 17:00~22:00

牛室炙燒牛排高雄鳳山店

地址:高雄市鳳山區青年路二段477號

電話: 07-7807575

營業時間: 平日11:00~15:00 17:00~22:00 假日11:00~22:00

牛室炙燒牛排台南海安店

地址:台南市北區海安路三段606號

電話: 06-2510630

營業時間: 平日11:00~15:00 17:00~22:00 假日11:00~22:00

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