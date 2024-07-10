寵物友善餐廳越來越多了！今天就來介紹這家位在埔里的享日啡啡，他們不但是位在前往日月潭必經的路上，還是一家水豚主題餐廳，來這裡有吃有玩好療癒啊！而且享日啡啡除了水豚，還有一隻名叫阿泥的店狗和好幾隻鴨子，不但是寵物友善，也是相當適合帶小孩一起來的親子餐廳喔！

享日啡啡地點

從地圖上看得出來，享日啡啡距離桃米紙教堂很近，沿路還能順道去HOHOCHA喝喝茶喝杯茶吃個茶葉蛋，或者跑去虎嘯山嵐玩飛行傘🪂，把這幾個點連在一起，就能規劃出充實的埔里一日遊了！

享日啡啡的外觀是一棟白色建築，就在前往日月潭必經的路上，但招牌不是很明顯，位在屋頂上方，需要抬頭才看得到，Google導航設定《享日啡啡》還是可以順利抵達

一走進來空間挺寬敞的，面對馬路一整排的落地玻璃，剛好能帶入大片採光，桌與桌間的距離也不顯擁擠，整體氛圍明亮舒適，牆壁上據說是工作人員自己畫的水豚彩繪，不得不說真有才啊～👍

享日啡啡的櫃檯還挺大的，櫃台後就是他們備餐的地方，結帳和點餐都在這裡，目前只收現金，尚無提供刷卡服務

透明玻璃櫃內有各種甜點，價位約$160~180，因為這裡的低消是一杯飲料或一份甜點，如果沒打算用餐，來這裡喝個下午茶也可以

餐具和飲水自助區，小櫃子就擺在餐廳中間，如果需要白開水或餐具，歡迎自取

享日啡啡菜單

剛開幕不久的享日啡啡，目前提供的餐點不多，主要分成歐姆蛋早午餐，舒肥早午餐和沙拉系列，價位$230~430，因為帶小孩來的客人不少，所以他們也有供應兒童餐$180

倒是飲料的選擇還蠻多樣的，這一頁都以咖啡為主，除了濃縮咖啡，特調咖啡，還有咖啡甜點阿法奇朵，價位$130~180

另外這頁是其他飲料，包括鮮奶，茶品和氣泡飲，另外還有夏日限定的水豚便便💩和抹茶coconut，水豚便便能吃嗎😮？這當然引起我的好奇心，忍不住點下去，等下再來揭曉謎底

享日啡啡美食

舒肥雞腿

這是團長Peter點的舒肥雞腿$350，除了主菜舒肥雞腿外，配菜還包括香蒜麵包、薯條、生菜沙拉、炒蛋和一小盅花椰菜、玉米筍和蘑菇的綜合蔬菜；原本以為舒肥雞是那種水水的虛胖體質，沒想到他們的舒肥雞腿不僅表皮煎得酥脆，裡面的肉也不乾不柴，出乎意料地好吃呢！

牛肉起司歐姆蛋

我點這個牛肉起司歐姆蛋$280，配菜也挺豐富，只是蔬菜盅換成了中間的胡麻醬，加進生菜沙拉一起吃很爽口，香蒜麵包烤得剛好，吃起來脆脆的，歐姆蛋的牛肉和起司都很多，吃完挺飽足感的

舒肥牛肉

永芳姐點這個舒肥牛肉$390，也是讓大家讚不絕口！配菜和舒肥雞腿一樣，但這個撒了香料和黑胡椒的七分熟牛肉太正點了，不但柔嫩多汁，吃完還令人回味無窮，推薦來此必點喔！

水豚便便

我因為好奇心驅使點的水豚便便$160，原來是抹茶＋香草冰淇淋的組合

小鐵盤上還附了一張文字說明，要吃之前記得把抹茶淋在香草冰淇淋上，因為水豚愛吃草，所以水豚便便就類似抹茶冰淇淋，命名還真寫實啊～😆

1+1咖啡

1+1咖啡$180，一杯Espresso+一杯小的卡布奇諾，這麼多咖啡因我恐怕會睡不著，但咖啡控應該會很愛吧？

唐揚雞塊

唐揚雞塊$160，如果吃不下正餐，只想來喝下午茶的人，倒是可以點這個唐揚雞塊，吃起來酥脆涮嘴，就算冷了也不影響口感

我們四個人吃了滿滿一桌餐點，三份主餐＋一份炸雞塊，光視覺效果就很豐盛了，而且餐點比想像中好吃，不像一般網美店，值得來專程品嘗

店家在每一張桌子上都有這張手繪紙牌，厚紙板正反二面寫著『只是去看水豚』和『吃飽離開了』的文字，提醒客人要記得翻牌子，尤其假日人多，才不會因為突然離座被收餐喔！

外面這個用籬笆圈起來的庭院就是水豚和鴨鴨的活動空間，光看外面的彩繪就令人一目瞭然了

不過入口在餐廳裡面，想親近水豚的話，記得務必要先讀門上貼的文字說明：「聽完工作人員的解說才能進去，水豚可摸可抱，但不能餵食！」小朋友一定要有家長陪同，否則不宜進入⛔️

很不巧我們是端午連假過後去的，那天剛好是水豚公休日，所以我們只能隔著玻璃近距離觀賞水豚

看見水豚相親相愛一起吃東西的模樣是否挺可愛的呢？這裡總共養了四隻水豚，即使隔著玻璃觀察，都能讓大家看得目不轉睛呢！

看到水豚這麼可愛，當然要鼓起腮幫子東施效顰一下，反正姐就是放得開🤣

看到可愛的小盆有，更是要：「來，阿姑金幾咧！」，小小孩沒嚇到嚎啕大哭已經很給我面子了😅

上次Peter來比較幸運，可以進去跟水豚互動，所以這幾張都是他上次拍的，水豚特寫來一張，原來人家還有長睫毛，連眼睛都很秀氣呢！

性情溫和的水豚也喜歡被人家撫摸，瞧瞧順著它的毛摸，也會開心到翻肚子，跟家裡養的小狗一樣，只不過水豚的毛又硬又粗，Peter說摸起來很像洗碗用的棕刷😆

享日啡啡有專門照顧水豚的保育員小姐姐，聽完她的說明後才能來親近水豚喔！最近天氣炎熱，泡在水池內的水豚內正好可消消暑氣

瞧瞧水豚相親相愛的模樣，是否羨煞人也？如果有機會來日月潭，不妨順路來享日啡啡品嘗美食和親近水豚，保證有意想不到的療癒效果喔！🥰