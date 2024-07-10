大家喜歡吃台式牛排嗎? 想到台式牛排你會想到什麼呢?

是滋滋作響的鐵板? 還是大湯匙舀的玉米濃湯? 還是長方形自己抹醬的吐司呢? 還是爆米花呢?

帶大家來吃一家上面說的通通有! 而且超級平價，最便宜的排餐只要170元，就可以享用自助吧!

就是這一家【紅吱吱牛排館】

店址: 桃園市桃園區三民路三段209號

電話: 03-336-0662

營業時間: 11:30-21:30

支付方式: 現金

【紅吱吱牛排館】在桃園市桃鶯路已經有一家，桃園區這家是六月新開幕的

招牌上就可以看到這家店主打【不用重組肉】，【無限自助吧】，內用可享【玉米濃湯/ 吐司/ 飲料】無限供應,店裡的空間不算太大，所以巔峰時間很容易客滿喔! 我是周日下午一點多去還需要小候位呢

櫃檯上有貼幾個用餐規則給大家參考

先來看看【菜單】吧! 我看網路上很多人推薦【招牌雞腿排】和【厚切牛排】喔

最便宜的排餐只要170元起喔!

醬有三種選擇，麵也有三種選擇，有黃麵，螺旋麵和烏龍麵可以選

雙拼的部份最便宜也從260元起跳，我看隔壁桌的幾乎都點了加【巴沙魚排】的雙拼，份量也是很大一片呢!

來看看【自助吧】的部份，主要分成兩個區域，一邊是飲料爆米花冰品區，一邊是濃湯吐司區

飲料的種類不算少，有汽水機也有咖啡機，算是蠻有誠意的

另一邊是烤土司和濃湯區，醬料也在這一區

濃湯的口味還不錯! 還吃得到蟹肉棒喔!

裝杯紅茶，烤片吐司，舀碗濃湯，裝點爆米花，我的【台式牛排經典四件組】就這樣準備好啦!

接著就是排餐的部份啦! 我今天點的是【招牌雞腿排】，份量不少呢!有一大片雞腿排，也有一個蛋，我把雞腿排翻開之後，就會看到底下有滿滿的細麵，細麵是我覺得帶醬力，最入味的麵種，所以就選這個啦!

來給我的雞腿排一個特寫，是不是看得出這個雞腿排的皮很脆!好吃可以推

補充一下，這個牛排館竟然有賣炸物喔!

開幕期間( 6/9- 7/10) 有活動，打卡或是五星好評有送馬鈴薯條或是甜不辣一份

總而言之，花170元吃到那麼多東西，飽到我不好意思，這裡真的是CP值很高~

難怪生意很好! 大家巔峰時段要有排隊的心理準備喔!!