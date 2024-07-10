之前去京都玩的時候愛吃飯糰的我特別跑去排很有名的「京都御握丸」，

沒想到他們現在竟然進駐台北中山區就在台北長春國賓影城旁邊，

重點是他們的飯糰跟日本竟然沒啥兩樣都非常好吃，

「京都御握丸」整體的風格設計幾乎還原京都⾨市裝潢，

在台灣吃飯糰竟然吃出日本京都古都的氛圍，

他們的米是用⽇本廣島的優質⽶飯越寶⽟，

這種越寶⽟是品質更⾼等級的越光⽶，

非常推薦他們的方形飯糰除了新鮮好吃外份量也是很足夠，

像是海⽼炸蝦天婦羅、炙燒豬⾁⽟⼦燒、炙燒紫蘇味噌鯖⿂還有每⽇限量的炙燒鰻⿂佐⽣七味山椒和炙燒明太⼦佐卡⾨⾙爾乳酪都是非常好吃的喔，

喜歡日本 京都飯糰 的人絕對要來試試看喔～

京都御握丸ONIMARU 店家環境

▲ 整個風格真的非常日式，

就有日本京都古都的氛圍～

▲ 牆壁海報上推薦的這三種都非常經典很推喔～

▲ 方形的飯糰是台灣比較少見的

▲ 三角飯糰分成有海苔和沒海苔的，

每一個我都想試試看～

▲ 門口還有個小攤在賣玉子燒蛋捲和甜點 日式糯米紅豆

▲ 日式糯米紅豆真的有驚艷到我，

紅豆非常濃郁不會太甜，

而下方的糯米有點接近麻糬但又還不到，

這口感真的讓我非常喜歡～



▲ 玉子燒蛋捲 我個人也非常喜歡，

有點甜但不會太過甜，

真的是恰到好處，

還可以吃到一層一層的蛋，

我真的非常喜歡～

▲ 認真的店員正在努力包飯糰

▲ 他們旁邊還有不太大的內用區

▲ 這個燈真的非常京都的感覺

▲ 外面拿完飯糰之後就可以進來結帳

▲ 結帳前也可以買味噌湯和唐揚雞，

尤其味噌湯的料真的是多到可怕，

其中包含了⼤根、地瓜、⽜蒡、紅蘿蔔、蒟蒻、油揚（油⾖腐）、⾖腐、蔥及豬⾁，

這麼多料一碗才賣65元真的非常值得，

還有我覺得他們味噌湯的味噌也跟別的地方不同，

應該是屬於京都風味的調味，

濃郁又好喝～

▲ 唐揚雞在炸完之後竟然還浸入獨家配⽅調製的秘傳醬汁，

吃起來除了炸雞的外酥內嫩多汁外，

還吃的到醬汁甜甜鹹鹹的味道，

非常好吃我很喜歡～

▲ 它最裡面還有提供濕紙巾、筷子、杯子可裝水喝，

真的非常貼心喔～

▲ 如果不習慣吃冷的飯糰的人，

還可以放入微波爐加熱喔，

真的非常貼心～

▲ 他們很好玩還出了這張飯丸⾺拉松集點卡（可於⾨市免費索取），

就是把飯糰上的貼紙可以貼到這張飯丸⾺拉松集點卡上，

集滿10點即贈送「京都豬⾁蔬菜味噌湯」，

集滿20點即贈送任⼀種口味的「御握丸」，

大家趕快來蒐集吧～

▲ 如果不知道吃甚麼就可以參考這三種銷售前三名的飯丸

京都御握丸ONIMARU 菜單價格

▲ 僅供參考一切以現場口味為主

京都御握丸ONIMARU 餐點推薦

▲ 「炙燒明太⼦佐卡⾨⾙爾乳酪」$95 元

▲ 「炙燒明太子照燒雞」

▲ 「炙燒鰻⿂佐⽣七味山椒」$155 元

▲ 「炙燒明太子美乃滋豬肉玉子燒」

▲ 「明太子鮪魚美乃滋」 $65 元

這次跟朋友一起去吃了不少口味的「御握丸」，

印象最深刻的還是各個口味的方形飯丸，

像是最貴的「炙燒鰻⿂佐⽣七味山椒」真的是將烤過的鰻魚夾進去，

這麼搞剛的飯丸難怪那麼貴，

還有「炙燒明太⼦佐卡⾨⾙爾乳酪」，

鱈魚子加上卡門貝爾起司再加上明太子醬，

配上粒粒分明的越寶⽟飯糰，

海味濃厚加上起司真的很好吃，

重口味的朋友絕對會喜愛，

還有對我來說非常驚豔的甜點「日式糯米紅豆」，

紅豆非常濃郁不會太甜，

而下方的糯米有點接近麻糬但又還不到，

真的很好吃～

每一個飯丸都真的很推大家一定要來試試看～

京都御握丸ONIMARU 店家資訊

京都御握丸ONIMARU 台北長春店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61559488017663

營業時間：週一~週五 07:30-17:30、週六~週日09:30-17:30

店家電話：0963803651

店家地址：104台北市中山區長春路172號1樓



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