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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 【台中。北屯區】紙箱王創意園區/親子景點/在紙作創意中環遊世界

【台中。北屯區】紙箱王創意園區/親子景點/在紙作創意中環遊世界

2024-07-10 12:54:00 萍果 人氣：102
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窩客好文

萍果

發表篇數：93篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 北屯區

【台中。北屯區】紙箱王創意園區1.jpg

好久沒來台中了，先到紙箱王創意園區來玩玩，

入園需要購票，全票200元/1人，

100公分以下兒童免費入園，100公分以上則需購全票入園，

而門票可以折抵園區內消費50元，餐廳、門市、DIY商品皆可使用。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區2.jpg

入園一旁就有飲品吧可以購買飲料，仔細一看才發現，

一旁的樹和坐椅都是紙做的。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區3.jpg

另外園區內也有設置8格集章處，蓋完章會有小禮物唷!

【台中。北屯區】紙箱王創意園區4.jpg

園區內很多都是紙作的唷!

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來跟發財合照一下，希望自己可以發大財^^

【台中。北屯區】紙箱王創意園區6.jpg

鳥籠上的小鳥們，也是紙作品，超逼真的!

【台中。北屯區】紙箱王創意園區7.jpg

小孩的搖搖馬~

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連小火車都是紙作的耶!

而且是真的可以乘坐喔!

每人50元就可以搭乘環遊園區。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區10.jpg

【台中。北屯區】紙箱王創意園區11.jpg

金紙店和福德寺都是紙作品。

連香爐和花都是，真的很厲害。

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紙箱故事館外面有許多有趣的古早童玩。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區13.jpg

彈珠台

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套圈圈

【台中。北屯區】紙箱王創意園區15.jpg

射氣球、九宮格。

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一旁復古味十足的照相館。

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【台中。北屯區】紙箱王創意園區20.jpg

【台中。北屯區】紙箱王創意園區21.jpg

【台中。北屯區】紙箱王創意園區22.jpg

故事館內也有好多紙作商品，讓人好驚訝，

這裡販售的紙作品好多種類，小至吊飾，大至坐椅，

原來紙也可以作出這麼多令人驚豔的作品。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區23.jpg

【台中。北屯區】紙箱王創意園區24.jpg

剛好小火車經過，拍一下照，每個紙箱可以坐一個乘客。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區25.jpg

這裡也可以玩玩水、泡泡腳。

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【台中。北屯區】紙箱王創意園區29.jpg

一直發出讚嘆聲的萍果，

實在是很佩服園區的創意，

每個作品都讓人好驚喜喔!!

作的很逼真，讓人想不到這些都是紙作品。

【台中。北屯區】紙箱王創意園區30.jpg

繼續參觀下一區，就讓大家好好欣賞照片好了!

(因為參觀中的萍果，只能一直發出讚嘆聲)

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【台中。北屯區】紙箱王創意園區33.jpg

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室內參觀完，走過戶外的步道，前往下一個室內參觀區。

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蜜蜂故事館裡有販售一些伴手禮。

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接著再走下來，超大蘑菇屋超可愛的，而且一旁還有溜滑梯可以讓小朋友玩喔!

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蘑菇屋後方也有一間商店有販售產品和飲品。

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園區內也有餐廳可以用餐，因為我們在來之前才剛吃完飯，

所以無緣品嚐紙火鍋。

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【台中。北屯區】紙箱王創意園區43.jpg

【台中。北屯區】紙箱王創意園區44.jpg

園區內走一圈，還可以看到世界各地著名的地標，

如果搭乘紙火車也會經過這些地方，就像真的環遊世界一圈呢!!

紙的創意，真的超乎想像，很有趣，也很值得來訪!

紙箱王創意園區地址:

台中市北屯區東山路二段二巷2號

園區營業時間: 平日09:00 ~ 19:00

                   假日(例假日) 09:00 ~ 21:00 

官網:https://www.cartonking.com.tw/

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