因為這次旅程沒特地去查景點，走到哪就逛到哪，

但怕熱的老公，來台中也盡量找室內景點，在google地圖上看見這家台灣味噌釀造文化館，

正好可以來參觀躲太陽。

一樓入口處就有很多好拍的場景。

二隻可愛的招財貓。

入內參觀是免費的，但如果要導覽或是做手作另外需要收費，

總共有7種行程可參加，但需要事先預約才可以喔!!

因為我們當天是臨時來訪，所以無法預約任何行程，

只能純參觀囉!!

不過光是一樓的裝飾就可以很好拍，

大大的醬油釀造桶，旁邊也有解說牌的介紹。

還可以試穿一下衣服。

台灣味噌釀造文化館不單單是生產味增的地方，

味增、醬油、料理醋、醬菜、南北乾貨都有。

古早童玩，吊醬油瓶，這也是要有點技術才可以吊得起來。

接著往二樓去參觀。

關於味噌的小知識，看看自己了解多少。

進入二樓，這裡擺滿許多味榮生產的產品。

手作教室也在二樓，可惜臨時來的，沒有預約不能參加。

桌上也有擺放一些店內販售商品的試吃品，可以試吃看看。

另外還有現煮的味噌湯可以免費品嚐看看喔!

館內有紀念章可以蓋，趕快拿出自己的手帳蓋一下。

原釀醋、蘋果醋、酸梅湯試喝區。

喜歡的話，店內都有販售喔!

店內的販售人員也很親切喔!!

很熱心地跟我們介紹館內產品、特色，請我們體驗試吃試喝，

逛逛看看，拍拍照，大約40分鐘左右就結束這裡的參觀了，

下次有機會來的話，要先記得預約他們的手作活動。

台灣味噌釀造文化館

地址：台中市豐原區西勢路701號

營業時間:星期一~星期日9:00~17:00

官網:

https://www.sauceco.com.tw/