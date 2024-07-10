因為這次旅程沒特地去查景點，走到哪就逛到哪，
但怕熱的老公，來台中也盡量找室內景點，在google地圖上看見這家台灣味噌釀造文化館，
正好可以來參觀躲太陽。
一樓入口處就有很多好拍的場景。
二隻可愛的招財貓。
入內參觀是免費的，但如果要導覽或是做手作另外需要收費，
總共有7種行程可參加，但需要事先預約才可以喔!!
因為我們當天是臨時來訪，所以無法預約任何行程，
只能純參觀囉!!
不過光是一樓的裝飾就可以很好拍，
大大的醬油釀造桶，旁邊也有解說牌的介紹。
還可以試穿一下衣服。
台灣味噌釀造文化館不單單是生產味增的地方，
味增、醬油、料理醋、醬菜、南北乾貨都有。
古早童玩，吊醬油瓶，這也是要有點技術才可以吊得起來。
接著往二樓去參觀。
關於味噌的小知識，看看自己了解多少。
進入二樓，這裡擺滿許多味榮生產的產品。
手作教室也在二樓，可惜臨時來的，沒有預約不能參加。
桌上也有擺放一些店內販售商品的試吃品，可以試吃看看。
另外還有現煮的味噌湯可以免費品嚐看看喔!
館內有紀念章可以蓋，趕快拿出自己的手帳蓋一下。
原釀醋、蘋果醋、酸梅湯試喝區。
喜歡的話，店內都有販售喔!
店內的販售人員也很親切喔!!
很熱心地跟我們介紹館內產品、特色，請我們體驗試吃試喝，
逛逛看看，拍拍照，大約40分鐘左右就結束這裡的參觀了，
下次有機會來的話，要先記得預約他們的手作活動。
台灣味噌釀造文化館
地址：台中市豐原區西勢路701號
營業時間:星期一~星期日9:00~17:00
官網: