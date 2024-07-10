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【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館

2024-07-10 12:55:00 萍果 人氣：161
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窩客好文

萍果

發表篇數：93篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 豐原區

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館1.jpg

因為這次旅程沒特地去查景點，走到哪就逛到哪，

但怕熱的老公，來台中也盡量找室內景點，在google地圖上看見這家台灣味噌釀造文化館，

正好可以來參觀躲太陽。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館2.jpg

一樓入口處就有很多好拍的場景。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館3.jpg

二隻可愛的招財貓。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館4.jpg

入內參觀是免費的，但如果要導覽或是做手作另外需要收費，

總共有7種行程可參加，但需要事先預約才可以喔!!

因為我們當天是臨時來訪，所以無法預約任何行程，

只能純參觀囉!!

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館5.jpg

不過光是一樓的裝飾就可以很好拍，

大大的醬油釀造桶，旁邊也有解說牌的介紹。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館6.jpg

還可以試穿一下衣服。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館7.jpg

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館8.jpg

台灣味噌釀造文化館不單單是生產味增的地方，

味增、醬油、料理醋、醬菜、南北乾貨都有。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館9.jpg

古早童玩，吊醬油瓶，這也是要有點技術才可以吊得起來。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館10.jpg

接著往二樓去參觀。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館11.jpg

關於味噌的小知識，看看自己了解多少。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館12.jpg

進入二樓，這裡擺滿許多味榮生產的產品。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館13.jpg

手作教室也在二樓，可惜臨時來的，沒有預約不能參加。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館14.jpg

桌上也有擺放一些店內販售商品的試吃品，可以試吃看看。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館15.jpg

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館16.jpg

另外還有現煮的味噌湯可以免費品嚐看看喔!

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館17.jpg

館內有紀念章可以蓋，趕快拿出自己的手帳蓋一下。

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館18.jpg

原釀醋、蘋果醋、酸梅湯試喝區。

喜歡的話，店內都有販售喔!

【台中。豐原區】台灣味噌釀造文化館19.jpg

店內的販售人員也很親切喔!!

很熱心地跟我們介紹館內產品、特色，請我們體驗試吃試喝，

逛逛看看，拍拍照，大約40分鐘左右就結束這裡的參觀了，

下次有機會來的話，要先記得預約他們的手作活動。

台灣味噌釀造文化館

地址：台中市豐原區西勢路701號

營業時間:星期一~星期日9:00~17:00

官網:

https://www.sauceco.com.tw/

 

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台灣味噌釀造文化館 台中景點 台中旅遊 旅遊推薦 台中觀光工廠
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