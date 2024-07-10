↑平價定食~含主菜~白飯~小菜~沙拉~茶碗蒸~湯~甜點

一式七樣菜色~約200元的價位~會吸引您來用餐嗎

哈~是挺吸引像小青這樣的食客~

↑來介紹一下~在三峽北大附近~國學路上

大雄料理店~只要是開店時間~隨時都是滿客狀態

生意超好~來的時間不對~要等侯喔~

↑週六公休的餐廳~真的少之又少~之前來了幾回

都沒有營業~還想著~這麼熱門的食堂~怎麼可能停止營業

原來是小青和爸爸沒注意到~人家週六是休息日~

↑菜單一大頁~上半部是單點的部分

下半部是食事~定食~燒物~炸物~炒物~吸物

吸物是湯品~價位都非常的親民~

↑本店有限量菜色~這是菜單上沒有的

需要可請服務人員協助點餐~

↑113年6月30日週日的晚餐~大約5點左右~來到三峽

終於看到想念的大雄~有營業耶~趕快進場

瞧~才開始營業不到20分鐘~幾乎滿座

幸運的小青和爸爸~還有一桌咖咖角的空位~

↑本店不收服務費~所需餐具~麥茶~都請自取~

↑ 之前小青來的記錄文~有興趣請點我聯結~

↑爸爸點的塩烤鯖魚定食200元

端盤上的主食~白飯~茶碗蒸~湯品~沙拉~小菜~甜點

一次端上桌~食客慢用~

↑鯖魚淋上新鮮檸檬汁~就是對味好吃

晚餐不想做飯~到這樣的平價小館用餐

幸福指數百分百~

↑小青點的椒麻鷄定食200元

除主食不同~餘相同~這感覺是吃飽又吃巧的fu~

↑椒麻鷄選用了無骨的鷄腿肉~~加入主廚特調酸甜靈魂醬汁

外皮炸的酥脆~對小青來說~雖有點辣~但還是

讓我一口口停不下來~太好吃了~

↑拌了主廚特調和風醬的沙拉

多樣式的菜色~讓人心情愉悅~

↑小菜是清炒龍鬚菜~沒有吞不下肚的老菜梗~

↑是有料的茶碗蒸~蛋蒸的細膩滑順~好入口~

↑飯後最佳甜點~百香果凍~微甜微酸~很解膩~

↑大雄在台北大學的側門附近~停車都算方便

附近停車場也蠻多~也有機車棚喔~

↑店家資訊

店名~大雄料理店 平價精緻料理店

地址~新北巿三峽區國學街51號

電話~02-2671-7575

營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-21:00 週六公休