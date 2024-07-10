為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主婦的最愛~

新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主婦的最愛~

2024-07-10 15:24:00 小青姐姐 人氣：110
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：244篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：

大雄料理店
phone02-2671-7575
place新北市三峽區國學街51號公車
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑平價定食~含主菜~白飯~小菜~沙拉~茶碗蒸~湯~甜點

    一式七樣菜色~約200元的價位~會吸引您來用餐嗎

    哈~是挺吸引像小青這樣的食客~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主    

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑來介紹一下~在三峽北大附近~國學路上

    大雄料理店~只要是開店時間~隨時都是滿客狀態

    生意超好~來的時間不對~要等侯喔~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑週六公休的餐廳~真的少之又少~之前來了幾回

    都沒有營業~還想著~這麼熱門的食堂~怎麼可能停止營業

    原來是小青和爸爸沒注意到~人家週六是休息日~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑菜單一大頁~上半部是單點的部分

    下半部是食事~定食~燒物~炸物~炒物~吸物

    吸物是湯品~價位都非常的親民~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主    

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑本店有限量菜色~這是菜單上沒有的

    需要可請服務人員協助點餐~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑113年6月30日週日的晚餐~大約5點左右~來到三峽

    終於看到想念的大雄~有營業耶~趕快進場

    瞧~才開始營業不到20分鐘~幾乎滿座

    幸運的小青和爸爸~還有一桌咖咖角的空位~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑本店不收服務費~所需餐具~麥茶~都請自取~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~ 

       之前小青來的記錄文~有興趣請點我聯結~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑爸爸點的塩烤鯖魚定食200元

    端盤上的主食~白飯~茶碗蒸~湯品~沙拉~小菜~甜點

    一次端上桌~食客慢用~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主    

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑鯖魚淋上新鮮檸檬汁~就是對味好吃

    晚餐不想做飯~到這樣的平價小館用餐

    幸福指數百分百~新北三峽大雄料理店~平價精緻又美味的餐廳~是附近學生及家庭主

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑小青點的椒麻鷄定食200元

    除主食不同~餘相同~這感覺是吃飽又吃巧的fu~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑椒麻鷄選用了無骨的鷄腿肉~~加入主廚特調酸甜靈魂醬汁

    外皮炸的酥脆~對小青來說~雖有點辣~但還是

    讓我一口口停不下來~太好吃了~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑拌了主廚特調和風醬的沙拉

    多樣式的菜色~讓人心情愉悅~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑小菜是清炒龍鬚菜~沒有吞不下肚的老菜梗~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑是有料的茶碗蒸~蛋蒸的細膩滑順~好入口~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑飯後最佳甜點~百香果凍~微甜微酸~很解膩~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑大雄在台北大學的側門附近~停車都算方便

    附近停車場也蠻多~也有機車棚喔~新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~   

   新北三峽大雄平價精緻料理餐廳~

  ↑店家資訊

    店名~大雄料理店 平價精緻料理店

    地址~新北巿三峽區國學街51號

    電話~02-2671-7575

    營業時間~午餐11:00-14:00  晚餐17:00-21:00 週六公休

文章標籤
三峽大雄料理店 大雄料理店 平價精緻 美味的餐廳 學生最愛
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up