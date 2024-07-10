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【新北市土城區】削麵郎番茄牛肉刀削麵｜手工刀削麵｜大眾口味用料實在

2024-07-10 15:44:00 珍妮佛的花草呢喃 人氣：101
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1658篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

削麵郎
phone02-22708687
place新北市土城區中央路二段368號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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前幾天看到朋友午餐吃刀削麵，我也好奇的搜尋了一會兒

發現中央路二段268號的削麵郎評價不錯，讓人蠻心動的

 

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由於店家前面不太好停車

我們把機車停在中油旁邊的278巷，這邊有機車格

土城排隊名店香港長鴻燒臘就在278巷4-1號喔！

 

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▲削麵郎對面就是中央路好樂迪

 

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▲真的是手工刀削麵，廚房看起來還算蠻乾淨的！

 

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▲店外公告

 

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▲菜單

 

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▲很可愛呀一進門的標語

 

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▲可現金可電子支付

 

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▲中間有一張大長桌，兩邊也有位置可用餐，自行入座

 

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▲原來木須是蛋的意思，我一直誤以為是木耳

 

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▲內用小菜自取

 

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▲各種醬料

 

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▲單子填完拿到櫃台，用完餐再結帳

 

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▲紅燒牛肉刀削麵

看起來不太像紅燒湯頭，沒有辛香辛辣味，味道很溫和

 

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▲牛肉真的很大塊也給很多，口感很好，燉的很透、好咬、易咀嚼

 

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▲刀削麵軟硬度拿捏得剛好，不會很硬喔！

 

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▲番茄牛肉麵，麵條選了陽春麵

 

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▲湯頭溫潤清甜，很大眾口味

 

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▲豬肉炒刀削麵

有加沙茶拌炒，味道微甜不死鹹

豬肉絲不柴，軟嫩好入口

 

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▲水餃10顆

水餃餡調味的有點像之前吃過的一款水餃，很熟悉的味道，沒沾醬也好吃

 

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削麵郎刀削麵整體口味不重，都蠻大眾化的

用餐時間外帶、外送的客人不少，想吃刀削麵的話可以嘗試看看喔！

 

【削麵郎番茄牛肉刀削麵】

地址：新北市土城區中央路二段268號

電話：02-2270-8687

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30

星期一公休

FB

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