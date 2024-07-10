前幾天看到朋友午餐吃刀削麵，我也好奇的搜尋了一會兒

發現中央路二段268號的削麵郎評價不錯，讓人蠻心動的

由於店家前面不太好停車

我們把機車停在中油旁邊的278巷，這邊有機車格

土城排隊名店香港長鴻燒臘就在278巷4-1號喔！

▲削麵郎對面就是中央路好樂迪

▲真的是手工刀削麵，廚房看起來還算蠻乾淨的！

▲店外公告

▲菜單

▲很可愛呀一進門的標語

▲可現金可電子支付

▲中間有一張大長桌，兩邊也有位置可用餐，自行入座

▲原來木須是蛋的意思，我一直誤以為是木耳

▲內用小菜自取

▲各種醬料

▲單子填完拿到櫃台，用完餐再結帳

▲紅燒牛肉刀削麵

看起來不太像紅燒湯頭，沒有辛香辛辣味，味道很溫和

▲牛肉真的很大塊也給很多，口感很好，燉的很透、好咬、易咀嚼

▲刀削麵軟硬度拿捏得剛好，不會很硬喔！

▲番茄牛肉麵，麵條選了陽春麵

▲湯頭溫潤清甜，很大眾口味

▲豬肉炒刀削麵

有加沙茶拌炒，味道微甜不死鹹

豬肉絲不柴，軟嫩好入口

▲水餃10顆

水餃餡調味的有點像之前吃過的一款水餃，很熟悉的味道，沒沾醬也好吃

削麵郎刀削麵整體口味不重，都蠻大眾化的

用餐時間外帶、外送的客人不少，想吃刀削麵的話可以嘗試看看喔！

【削麵郎番茄牛肉刀削麵】

地址：新北市土城區中央路二段268號

電話：02-2270-8687

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30

星期一公休

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