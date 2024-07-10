餅乾這次要帶大家去探店的是一間特別的美食餐廳，
該怎麼說呢! 這是我目前去探店過最特別的一間餐廳，
特別的不在於餐廳的外觀，
而是它的獨特的魚料理美食 ， 吃過一次讓人印象非常的深刻蔡神到紙包魚 ，
位於高鐵左營站附近，交通非常便利，離高鐵左營站只需要五分鐘~
尤其紙包魚還能煮火鍋 ，真的超讚💗
尤其紙包魚還能煮火鍋 ，真的超讚💗
這麼特別且好吃的料理，餅乾怎麼能自己吃的開心就不跟大家做分享?
這間蔡神到紙包魚吃過我一定要推薦給大家，因為他們家的魚真的超級好吃~
位置非常好找，位在一間轉角的7-11旁邊，非常好認的出來，不用怕迷路找不到餐廳，
停車地方也非常方便，如果騎機車的話，我那天是騎機車去的，
我吃過很多間餐廳，這是我第一次吃到這麼特別的料理，
真的很值得跟各位做分享，因為也很好吃，又非常非常的特別!
趕緊來分享給大家知道吧~
蔡神到紙包魚每道菜都有特色且好吃，等等餅乾會一一介紹給大家~
點餐的方式是掃桌上的QR CODE!
為什麼這間餐廳叫做蔡神到紙包魚呢?
因為它真的是紙包魚的特色餐點，餅乾我也是第一次看到，讓我大開眼界!
這間餐廳的價位偏中高一點，算是比較有品味的好且大器的特色料理餐廳，
很適合全家大家或是請客，一家大小都可以去或是請親朋好友一同去吃的推薦好餐廳!
尤其喜歡吃魚的人，我會很推薦這間餐廳可以讓你吃過台灣沒有常見的魚料理，
這是剛出的第一道小菜，這是一道開胃菜，也非常的好吃!
百香青木瓜，微酸甜味清爽消暑的開胃菜，
青木瓜吃起來脆脆的，咬在口中有卡滋卡滋的聲響，
然後它也不會特別的甜，甜味適中，還帶著百香果的香味，
吃起來超級清爽，有嚼勁也有絲絲分明的口感，有點像在吃甜點一樣，
作為開胃菜非常的適合，尤其在炎熱的夏天，吃起來有開胃的感覺，
等吃了開胃菜就可以來吃今天的主菜了，
好久沒有吃過這麼好吃的百香青木瓜，非常值得推薦的開胃小菜~
接著第二道小菜是很特別的! 非常特別~
這道叫做擂椒皮蛋，它特別是它的製作方式，
它放在一個搗碗裡面，把所有的蔬菜和皮蛋放在裡面，
接著用搗的把皮蛋和菜均勻搗一搗就變成了一道特殊的菜色!
這個我真的很少見，口味還是製作方式都相當的特別，讓人印象深刻，
口感也是相當的特別，會想要人吃完一碗再來一碗的感覺~
皮蛋吃起來口味很溫醇，吃起來完全沒有皮蛋的那種怪異味道，
我認為應該是挑選非常好的皮蛋，所以吃起來才好吃，
像餅乾我自己本身不喜歡吃皮蛋，但吃完這道料理，個人覺得這道菜讓我覺得好吃，
完全吃不出有皮蛋的臭味，吃起來很溫和相當的好吃，也吃得出香菜和洋蔥配上皮蛋泥的美味!
裡面還有小黃瓜加上青椒等等，皮蛋非常好吃Q彈黏牙感，
不會過鹹或是太過的感覺，整個口感都很溫和，香菜是這道菜的靈魂，吃起來非常的香，
咬下去都是香菜的香味配上皮蛋的QQ感，讓人難忘的口感，
這樣的搭配真的很美味容易入口，很清爽適合夏天吃的一道菜色，
他們家的菜單還在重做，可以直接去餐廳裡品嚐美食在詢問就可以囉~
接著上來的是一道還不錯吃的橙汁排骨!
這道菜非常有特色，它的排骨是甜味的，不是傳統鹹味的排骨酥，
把排骨夾道口中細細品味，可以吃到排骨的甜脆的香味，
去掉排骨的腥味，甜而不膩的新鮮味道，感覺就是很新鮮的排骨製成的菜色，
排骨上面有一層糖是橙汁的口味，非常的香，吃起來有脆脆的口感，
吃排骨可以吃到甜甜味道的肉，也可以聞的到香香的柳橙香氣，
吃起來甜甜的又不會過甜，很好咬，肉質紮實好吃，
夏天這樣吃排骨，我覺得非常適合開胃，吃起來一口接著一口的，
吃多了也不膩的口味，我個人吃了感覺蠻喜歡的，肉很多，而不是骨頭比肉多，
感覺有精心挑選過的排骨，用菜感覺很新鮮，沒有排骨的腥味，
個人喜歡它吃起來甜甜的帶點酥脆口感，很值得推的一盤菜色!
接著就是更值得推的一道菜色蝦仁炒飯~
為什麼要推薦它呢?
這個炒飯的廚師是之前在鼎泰豐做過廚師所炒出來的炒飯，
網路上有做過比較過，說炒飯是鼎泰豐的最好吃，
剛好在這間餐廳蔡神到紙包魚，可以吃到他們家的炒飯，也算是一種幸運吧!
餅乾的家人吃過這個炒飯，吃起來也說非常的好吃!
炒飯的飯粒顆顆分明，吃起來一粒一粒的米粒，完全吃起來很有顆粒感，
炒的飯不會爛爛的黏成一坨等等，飯粒顆顆分明，咀嚼起來很有嚼勁，
而且蛋的比例也分配的剛剛好，蛋吃起來軟軟的不會柴柴的感覺，有濕潤好入口的口感，
搭配新鮮的蝦肉，蝦子不會太大也不會太小，蝦的感覺是很新鮮食材製成的，
一口咬起來很有味道，味道很香，吃起來不會食之無味，
蠻好吃的，吃起來很香，會讓我一口接著一口的吃，
蝦仁炒飯這價錢是可以接受的，入口讓人覺得好吃! 有它的價值~
接著就是金蒜江團魚這道主菜，之前的都是小菜，這道菜才是真的主菜!
而且真的是紙包魚，真的跟招牌名稱講的一樣呢~
主菜上來了，放在我剛剛拍的烤爐裡面，使用紙緊包著一整條魚，
這條魚真的非常的大條，不是小隻的魚，看起來相當的大器，
紙包著魚讓金團魚可以均勻的受熱，用紙包著魚讓魚烤熟的概念，
你知道什麼金團魚嗎? 這是台灣沒有的魚的種類，
專門從中國進口魚苗，來台灣做養殖的金團魚，
不是一個常見或是常可以吃的到的魚的種類，
它吃起來口感非常具有膠質，看起來有點像是鯰魚，
餅乾我也是第一次吃到這樣的魚，口感吃起來對我而言相當的特別呢!
紙包著魚工作人員，來回好幾次再讓魚可以均勻的受熱，
過了一陣子就把紙給打開來，接著就可以吃熟的金團魚，挖了一些魚肉出來慢慢品嚐好吃的魚肉~
接著把包著魚的紙抽起來，接著加入湯頭，
就變成了一鍋魚火鍋了，金團魚火鍋，真的很特別吧~ 一魚兩吃的概念!
我也是第一次看見這樣的料理方法和第一次品嚐這種魚，
餅乾整個都是第一次，讓人印象非常的深刻呢~
這鍋魚火鍋裡面有很多料，
旁邊還附有高麗菜金針菇跟南瓜等其他菜色，可以直接加入這鍋魚火鍋裡面一起煮，
這種吃法真的相當的特別!
魚的湯頭很好，湯頭裡面有豆芽和馬鈴薯及木耳和洋蔥等等菜品，
馬鈴薯吃起來脆而不爛，薄片把湯汁的味道都吸收進來了，
口感吃起來很有嚼勁，魚都是膠質，滿滿的膠質入口即化感，
魚肉感覺相當的新鮮，感覺就是用很新鮮的魚煮的，沒有魚的騷味，
吃起來可吃的到魚的鮮甜味道，肉和蒜的味道扮再一起非常的好吃!!
蒜味的湯頭喝一口帶點魚的香甜味道，非常的好吃，
另外還有白飯的提供，再旁邊有白飯提供做搭配吃，
餅乾沒有特別餓，所以沒有吃白飯，直接吃金團魚的火鍋菜，就已經很有飽足感了!
白飯放在邊邊的桌子上，
其他餐具的部分放在旁邊的櫃子下方，杯子碗都有等餐具提供的很齊全，
另外，還有飲品的提供，只不過這些飲品都要錢的，有一個冰箱在旁邊，
冰箱內裡有汽水和烏龍茶，等冷泡茶還有連各種酒類都有!
也有提供冰的冷開水~
飲品的種類提供很多，餅乾拿了冷泡茶金萱茶和果漾的蘋果風味蘇打飲料，
「飲酒過量，有害（礙）健康」
一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。
想要邊小酌邊吃魚都可以，很適合親朋好友聚餐的好餐廳，
這飲料金萱茶很解渴，非常適合炎熱的夏天來飲用，
配上今天吃過的菜色，有種解油膩的感覺，喝起來口感溫順，還蠻不錯喝的!
另外蘋果風味蘇打飲料，個人也超喜歡，喝起來很像蘋果西打，
配上吃魚喝這汽水有種清爽的感覺，配上飲料在吃肉會更好吃的感覺!
我只能說蔡神到紙包魚用料等之類都很大器喔!
超好吃，點一份魚還有附高湯跟青菜可以把魚的配料煮第二次變成火鍋，
超好吃，點一份魚還有附高湯跟青菜可以把魚的配料煮第二次變成火鍋，
如果還想在魚火鍋裡面加菜，可以再加點一些肉類放進去，
簡單來說就是魚火鍋湯頭這樣，
這真的是非常有創意的一份料理，讓我充滿了驚奇感，
魚也很特別，我還特別去找了金團魚的資訊，研究了一下，
魚肉吃起來相當的鮮美，肉多且充滿膠質，湯頭很鮮甜，肉整個很入味!
吃起來就是膠質特別多，想要補充膠原蛋白可以多吃這種魚喔~
而只有這間餐廳才有的吃法和魚類喔~
蔡神到紙包魚真的讓我印象很深刻!
吃完了主菜之後，最後上來的是小菜，是現炸的特殊小甜點，
我也是第一次吃耶!超級特別，
它叫紅糖糍粑，
糍粑是中國民間傳統食品，是糍、打糕的一類，廣泛分布於南方地區和少數北方地區如香港、廣東、福建、廣西、貴州、四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、上海、江蘇等地，
一盤炸好的紅糖糍粑，排一整排看起來相當的美味，兩頭尖尖的形狀很特別，
因為是剛炸的，所以吃起來有點燙嘴，食用時要小心喔!
咬下去是脆脆的軟軟的，有拔絲的感覺，有點像麻吉，
裡面還流出紅糖，
吃起來如同脆脆的炸年糕，裡面有加紅糖，吃起來很新鮮，
口感吃起來有像炸年糕上面還有加上煉乳，
黏稠的脆感，很特別的一道甜點，
沒有吃過這種甜點的人，一定要來品嘗看看這是怎樣的一道甜食，
我吃了一個覺得好吃又吃了第二個，這甜食真的要熱熱的吃才好吃，
酥脆的外皮配上柔軟的內裡，不會太甜膩或太油膩的感覺，
總而言之就是又特別又好吃，我也是第一次吃，非常的滿意的一道甜食!
吃完了所有的蔡神到紙包魚的餐點之後，
我只能用特別，好吃，美味，來形容這次來這間餐廳吃的心得感想~
喜歡吃魚或者是中式料理的水水，一定要來這間店體驗一下什麼都是第一次的體驗!
絕對不會讓你失望，會讓你印象深刻的好吃料理!
老闆待客親切，因為第一次來點餐不熟，但老闆非常有耐心介紹，
而且還招待小菜，不得不說很久沒吃到這麼有人情味的餐廳了，期待下次再次到訪！
裝潢好，冷氣涼不會太冷也會不會太熱，環境乾淨，東西無敵好吃，
用餐環境乾淨，店員服務好，下次會在來
連打包外帶也是一整隻魚用很大一個鋁盒裝起來，真的超級大器的~
有種顧客被很尊重的感覺，讓人感覺非常的被重視，很不錯的服務!
入口的地方看起來是這樣的
餐廳看起來很寬敞，環境非常的乾淨簡潔，都是木色的桌椅，裝潢都以紅色為主!
還有牆壁上以中國風為主的裝飾，而帶出中國美食的特色，
牆壁有很漂亮的壁畫，還有皇帝的圖，顯得更有特色的一間餐廳~
很少有這樣中國特色的餐廳壁畫，讓人印象很深刻!
洗手間餐廳也有，而且算蠻大間的且顯得寬敞，
有男女廁的分開的設計，餐廳的洗手間非常的乾淨整潔大方，
使用上讓人覺得很舒服乾淨，沒有飄出異味，真的很乾淨的一個環境!
餐廳外觀看起來都是紅色的為主，非常的顯眼，上面也寫很多很清楚菜色供你做選擇!
整體下來沒什麼缺點的美味餐廳~
我給它蔡神到紙包魚打4.8顆星星!!!
有外賣服務Foodpanda
如果想要到餐廳去吃最好先訂位~
因為這間餐廳的生意很好! 有機會來高雄一定要來這間餐廳品嘗品嘗喔~
Cai Shen Dao蔡神到紙包魚
地址： 813高雄市左營區自由四路173號
電話號碼： 07 345 7058