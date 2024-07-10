餅乾這次要帶大家去探店的是一間特別的美食餐廳，



該怎麼說呢! 這是我目前去探店過最特別的一間餐廳，



特別的不在於餐廳的外觀，



而是它的獨特的魚料理美食 ， 吃過一次讓人印象非常的深刻蔡神到紙包魚 ，

位於高鐵左營站附近，交通非常便利，離高鐵左營站只需要五分鐘~



尤其紙包魚還能煮火鍋 ，真的超讚💗

這麼特別且好吃的料理，餅乾怎麼能自己吃的開心就不跟大家做分享?

位置非常好找，位在一間轉角的7-11旁邊，非常好認的出來，不用怕迷路找不到餐廳，

停車地方也非常方便，如果騎機車的話，我那天是騎機車去的，

我吃過很多間餐廳，這是我第一次吃到這麼特別的料理，

真的很值得跟各位做分享，因為也很好吃，又非常非常的特別!

趕緊來分享給大家知道吧~

點餐的方式是掃桌上的QR CODE!

因為它真的是紙包魚的特色餐點，餅乾我也是第一次看到，讓我大開眼界!

這間餐廳的價位偏中高一點，算是比較有品味的好且大器的特色料理餐廳，

很適合全家大家或是請客，一家大小都可以去或是請親朋好友一同去吃的推薦好餐廳!

尤其喜歡吃魚的人，我會很推薦這間餐廳可以讓你吃過台灣沒有常見的魚料理，

這是剛出的第一道小菜，這是一道開胃菜，也非常的好吃!

百香青木瓜，微酸甜味清爽消暑的開胃菜，

青木瓜吃起來脆脆的，咬在口中有卡滋卡滋的聲響，

然後它也不會特別的甜，甜味適中，還帶著百香果的香味，

吃起來超級清爽，有嚼勁也有絲絲分明的口感，有點像在吃甜點一樣，

作為開胃菜非常的適合，尤其在炎熱的夏天，吃起來有開胃的感覺，

等吃了開胃菜就可以來吃今天的主菜了，

好久沒有吃過這麼好吃的百香青木瓜，非常值得推薦的開胃小菜~

接著第二道小菜是很特別的! 非常特別~

這道叫做擂椒皮蛋，它特別是它的製作方式，

它放在一個搗碗裡面，把所有的蔬菜和皮蛋放在裡面，

接著用搗的把皮蛋和菜均勻搗一搗就變成了一道特殊的菜色!

這個我真的很少見，口味還是製作方式都相當的特別，讓人印象深刻，

口感也是相當的特別，會想要人吃完一碗再來一碗的感覺~

皮蛋吃起來口味很溫醇，吃起來完全沒有皮蛋的那種怪異味道， 我認為應該是挑選非常好的皮蛋，所以吃起來才好吃， 像餅乾我自己本身不喜歡吃皮蛋，但吃完這道料理，個人覺得這道菜讓我覺得好吃， 完全吃不出有皮蛋的臭味，吃起來很溫和相當的好吃，也吃得出香菜和洋蔥配上皮蛋泥的美味! 裡面還有小黃瓜加上青椒等等，皮蛋非常好吃Q彈黏牙感，

不會過鹹或是太過的感覺，整個口感都很溫和，香菜是這道菜的靈魂，吃起來非常的香，

咬下去都是香菜的香味配上皮蛋的QQ感，讓人難忘的口感，

這樣的搭配真的很美味容易入口，很清爽適合夏天吃的一道菜色，

他們家的菜單還在重做，可以直接去餐廳裡品嚐美食在詢問就可以囉~

接著上來的是一道還不錯吃的橙汁排骨!

這道菜非常有特色，它的排骨是甜味的，不是傳統鹹味的排骨酥，

把排骨夾道口中細細品味，可以吃到排骨的甜脆的香味，

去掉排骨的腥味，甜而不膩的新鮮味道，感覺就是很新鮮的排骨製成的菜色，

排骨上面有一層糖是橙汁的口味，非常的香，吃起來有脆脆的口感，

吃排骨可以吃到甜甜味道的肉，也可以聞的到香香的柳橙香氣，

吃起來甜甜的又不會過甜，很好咬，肉質紮實好吃，

夏天這樣吃排骨，我覺得非常適合開胃，吃起來一口接著一口的，

吃多了也不膩的口味，我個人吃了感覺蠻喜歡的，肉很多，而不是骨頭比肉多，

感覺有精心挑選過的排骨，用菜感覺很新鮮，沒有排骨的腥味，

個人喜歡它吃起來甜甜的帶點酥脆口感，很值得推的一盤菜色!

接著就是更值得推的一道菜色蝦仁炒飯~

為什麼要推薦它呢?

炒飯的飯粒顆顆分明，吃起來一粒一粒的米粒，完全吃起來很有顆粒感，

炒的飯不會爛爛的黏成一坨等等，飯粒顆顆分明，咀嚼起來很有嚼勁，

而且蛋的比例也分配的剛剛好，蛋吃起來軟軟的不會柴柴的感覺，有濕潤好入口的口感，

搭配新鮮的蝦肉，蝦子不會太大也不會太小，蝦的感覺是很新鮮食材製成的，

一口咬起來很有味道，味道很香，吃起來不會食之無味，

蠻好吃的，吃起來很香，會讓我一口接著一口的吃，

蝦仁炒飯這價錢是可以接受的，入口讓人覺得好吃! 有它的價值~

接著就是金蒜江團魚這道主菜，之前的都是小菜，這道菜才是真的主菜!

而且真的是紙包魚，真的跟招牌名稱講的一樣呢~

如果還想在魚火鍋裡面加菜，可以再加點一些肉類放進去，

簡單來說就是魚火鍋湯頭這樣，

這真的是非常有創意的一份料理，讓我充滿了驚奇感，

魚也很特別，我還特別去找了金團魚的資訊，研究了一下，

魚肉吃起來相當的鮮美，肉多且充滿膠質，湯頭很鮮甜，肉整個很入味!

吃起來就是膠質特別多，想要補充膠原蛋白可以多吃這種魚喔~

而只有這間餐廳才有的吃法和魚類喔~

吃完了主菜之後，最後上來的是小菜，是現炸的特殊小甜點，

我也是第一次吃耶!超級特別，

它叫紅糖糍粑，

糍粑是中國民間傳統食品，是糍、打糕的一類，廣泛分布於南方地區和少數北方地區如香港、廣東、福建、廣西、貴州、四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、上海、江蘇等地，

一盤炸好的紅糖糍粑，排一整排看起來相當的美味，兩頭尖尖的形狀很特別，

因為是剛炸的，所以吃起來有點燙嘴，食用時要小心喔!

咬下去是脆脆的軟軟的，有拔絲的感覺，有點像麻吉，

裡面還流出紅糖，

吃起來如同脆脆的炸年糕，裡面有加紅糖，吃起來很新鮮，

口感吃起來有像炸年糕上面還有加上煉乳，

黏稠的脆感，很特別的一道甜點，

沒有吃過這種甜點的人，一定要來品嘗看看這是怎樣的一道甜食，

我吃了一個覺得好吃又吃了第二個，這甜食真的要熱熱的吃才好吃，

酥脆的外皮配上柔軟的內裡，不會太甜膩或太油膩的感覺，

總而言之就是又特別又好吃，我也是第一次吃，非常的滿意的一道甜食!

我只能用特別，好吃，美味，來形容這次來這間餐廳吃的心得感想~

喜歡吃魚或者是中式料理的水水，一定要來這間店體驗一下什麼都是第一次的體驗!