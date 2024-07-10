要不是老饕好友剛好住在萬隆捷運站附近不然也不會知道這家 台北烤雞 數一數二的專門店，

剛好這個月是他生日就找了幾個朋友一起來慶祝，

沒想到他找的這家不只烤雞讓人吮指回味，

其他像是烤肉串、鹽烤魚、還有炸物和下酒菜都很不錯吃喔，

還有他們的湯也是非常好喝喔，

另外很少看到一家店有超多優惠專案的，

啤酒買二送一或是梅酒清酒喝到飽都已經是基本的，

消費到一定程度連桶仔雞都可以直接送，

不知道老闆到底有沒有在賺錢啊？！

趕快來看看CP值這麼高的店吧~

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

雞老闆 桶仔雞 萬隆店 店家環境

▲ 店家就在羅斯福路靠近師大分部的對面不會太難找

▲ 一整面牆都是店家的優惠專案，

CP值這麼高的店真的是太晚發現了~

▲ 座位不算太多來之前應該最好詢問一下

▲ 飲料酒水都蠻多的

▲ 烤的過程都可以完整看到

雞老闆 桶仔雞 萬隆店 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2024/6/22僅供參考，一切以店內現場為主喔！)

也可以看粉絲團上的喔～

雞老闆 桶仔雞 粉絲團由此去

雞老闆 桶仔雞 萬隆店 優惠專區

壽星活動

▲ 當月壽星消費滿1800元(不含酒水)就送桶仔雞1隻喔！

趕快揪大家來慶生吧~

沒壽星也有活動

▲ 沒想到消費達2500元(含餐點酒水)也有送桶仔雞1隻，

這真的很適合聚會一起耶～

學生吃雞只要399元，生啤酒買2送1

▲ 學生吃雞只要399元，生啤酒買2送1~

(這優惠只有限士林店和萬隆店內用才有喔)

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

清酒梅酒無限暢飲

▲ 清酒梅酒無限暢飲：一人一小時399元，二小時699元，

後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

雞老闆 桶仔雞 萬隆店 餐點推薦

桶仔雞(約兩斤半) NT.788

他們家的桶仔雞都是當天現烤的，

所以最好先預訂喔！

桶仔雞都是有用老闆獨家配方去醃製然後放在桶裡烤，

而且烤的時候也是要注意它的火侯不然很容易烤焦的；

現烤的烤雞就是好吃，

皮酥脆而肉嫩還保有許多湯汁，

我覺得他們連雞胸烤出來都不會柴柴的，

直接吃也很好吃喔！

當然也可以將雞肉沾旁邊的雞油或是胡椒粉別有一番風味喔～

二十串肉串拼盤 NT.950

如果人多而且不知道點甚麼的時候點這盤就是最划算的，

不管是雞肉、牛肉、羊肉、豬肉都有，

而且還有各種口味像是蔥鹽、明太子、鹽烤的都有，

他們的串尾端都有標註顏色就可以知道這串是甚麼不會吃錯，

像是黑色是豬肉、藍色是羊肉、紅色的是牛肉、沒有記號的就是雞肉，

店家真的是太貼心了這種綜合拼盤客人就不用動腦去選擇了～

鹽烤吳郭魚 NT.488

沒想到在這裡也可以看到這種鹽烤吳郭魚，

他們的吳郭魚完全沒有土味喔，

肉質細緻而且肥嫩，

但魚皮是不建議吃因為可能會太鹹，

喜歡吃烤魚的朋友絕對要點這道喔～

鳳梨苦瓜雞湯 NT.180

台灣人總是想在吃飯的時候來喝碗湯，

但現在這種天氣那麼熱就比較難點湯，

這時候鳳梨苦瓜雞絕對是夏天裡很好的選擇，

鳳梨苦瓜雞算是清熱袪濕又開胃，

尤其配上烤雞和烤串還有種解膩的感覺～

雞油拌飯 NT.33 & 手工麻油麵線 NT.33

總是會在這種地方點主食的人就是我，

覺得就是要來一碗飯或是麵線甚麼的才完整，

他們家的雞油拌飯真的非常香，

光一上桌就會飄出淡淡的雞油香，

所以這碗大概沒有幾口一下子就扒光了，

他們家的手工麻油麵線也是不錯，

麻油不會濃到沒辦法入口，

算是淡淡的清甜在炎熱的天氣也是可以來上一碗～

他們家的菜真的都算是不錯，

不管是烤的、炸的、明太子口味、蔥鹽的、甚至是湯類都有一定的水準，

而且他們家的優惠方案真的非常多，

不管是有沒有生日或是愛不愛小酌一杯的，

都會有優惠方案適合的，

這裡應該是我之後會經常找朋友一起來的地方，

真的是一家CP值非常高的烤雞店~

雞老闆 桶仔雞 萬隆店 店家資訊

雞老闆 桶仔雞 萬隆店

雞老闆 桶仔雞 萬隆店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chickenrc/

營業時間：PM5:00~凌晨02:30(公休日以官方粉絲團公告為主)

店家電話：(02)2933-0520

店家地址：台北市文山區羅斯福路五段69號

雞老闆 桶仔雞 (其他店家)

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店)

營業時間：PM12:00~凌晨02:30(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

店家電話：(02)2717-5777

店家地址：台北市長春路454號



雞老闆 桶仔雞 士林夜市店

營業時間：PM5:00~凌晨02:30(公休日以官方粉絲團公告為主)

店家電話：(02)2881-0777

店家地址：台北市士林區文林路101巷2號



本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/chickenrc-wanlong/