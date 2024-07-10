桃園飲料店推薦「甘蔗媽媽-桃園站前店」，位於桃園火車站附近。這家店以鮮榨甘蔗原汁為主打，搭配鮮果汁和茶類調配飲品，以純天然白玉甘蔗熬成的蔗糖代替果糖。不僅有甘蔗原汁系列，還有純茶、新鮮果汁、冰沙及牧場鮮奶系列等飲品。天氣炎熱時，來一杯清爽無負擔的手搖飲最適合不過了。趕快來「甘蔗媽媽-桃園站前店」解渴吧！

甘蔗媽媽-桃園站前店怎麼去？

甘蔗媽媽-桃園站前店鄰近桃園火車站，就在復興中正路口交接處。由於這裡是桃園站前商圈，人車聚集較多，加上店門前有公車站牌，購買飲料時請務必注意安全！

甘蔗媽媽-桃園站前店7/10-7/12歡慶開幕，推出買三送一活動，限L杯，每人限購兩組。

甘蔗媽媽-桃園站前店菜單

甘蔗媽媽-桃園站前店的完整菜單，除了招牌甘蔗原汁系列，還有奶茶、牧場鮮奶、好茶、招牌鮮果粒綠茶、新鮮果汁、冰沙、冬瓜及冬季暖茶系列。加料部分有珍珠、粉角、椰果、蘆薈、布丁、愛玉和杏仁凍。招牌甘蔗原汁系列不加糖，其他飲品則以純天然白玉甘蔗熬成的蔗糖代替果糖。此外，店內有買五送一的優惠活動，限L杯茶類。

甘蔗媽媽提供杯裝（660cc）和瓶裝（960cc）。帶瓶子回購的話，可以享有10元折扣。

甘蔗媽媽-桃園站前店製作過程

甘蔗媽媽使用當天新鮮直送的白玉甘蔗，現榨成100%純天然甘蔗原汁，不額外加水和人工香料。

每次現榨需要大量的甘蔗，並且使用過濾網過濾渣滓。

甘蔗媽媽的招牌甘蔗原汁系列使用新鮮甘蔗原汁現倒，幾乎滿滿一杯。由於甘蔗是天然的，放置超過5-6小時酸度會改變，建議購買後盡快飲用。

搭配的鮮果飲品均使用100%原汁，不含濃縮汁，無論是檸檬、蔓越莓還是百香果。

甘蔗媽媽的粉角和粉圓都是手工製作，並添加了蜂蜜提味。

我也很喜歡甘蔗媽媽的蘆薈，尤其是它的嚼勁和口感！

甘蔗媽媽-桃園站前店飲品介紹

我當天選擇了甘蔗媽媽的招牌甘蔗原汁系列，包括招牌四季甘蔗青茶、招牌甘蔗檸檬、蔓越莓甘蔗汁和鮮百果香甘蔗汁。這些都是甘蔗媽媽熱門推薦的飲品，初次品嚐的話，建議可以嘗試一下這四種口味！

招牌四季甘蔗青茶

夏天最適合來一杯招牌四季甘蔗青茶，使用甘蔗原汁與無糖青茶的1:1比例。甘蔗的甜味不會過於搶眼青茶的茶香，讓整杯飲品清爽順口，喝過之後會想再來一杯！

招牌甘蔗檸檬+蘆薈

招牌甘蔗檸檬使用每天早上現榨的甘蔗原汁，加入新鮮檸檬原汁。雖然檸檬的香味依然明顯，但其酸味大多被甘蔗的甜味所中和，整體喝起來順口微酸甜。

蔓越莓甘蔗汁

蔓越莓甘蔗汁使用甘蔗原汁，再加入真材實料的新鮮美國空運蔓越莓果粒，喝起來酸甜恰到好處。

鮮百果香甘蔗汁

我很喜歡喝百香果類的飲品，鮮百果香甘蔗汁是將百香果原汁加入甘蔗汁中，喝起來酸甜可口、清爽怡人。

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓