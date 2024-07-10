新北三重美食吃什麼？

這次台北的友人推薦我來三重試試一家米粉湯，才剛開幕不久每天就人潮絡繹不絕可見餐點應該非常的美味。

湯米粉 TOM FANS 這家店是友人介紹的，看上去蠻文青的米粉湯店用餐環境明亮舒適，半開放式廚房餐具、醬料自取及回收。

餐具、置物籃這裡取用

這裡的醃菜辣蘿蔔味道很不錯，微微辣帶點甜度配粥或是米粉剛剛好。

看看菜單：有主食、招牌菜、滷味跟涼拌菜

🍀涼拌小菜：紫蘇梅小黃瓜、胡麻青蔬沙拉、 麻藥雙蛋豆腐、無骨椒麻鳳爪

紫蘇梅小黃瓜：用紫蘇梅醃製的小黃瓜，吃起來更為清爽梅子的香氣不時的散發出來酸酸甜甜的讓人胃口大開。

這豆腐炸的非常酥脆裡頭很柔軟有汁水，沾點蒜蓉醬或是辣椒口感更豐富。

✨海鮮冷盤有Q彈的鯊魚煙、川煮白蝦、五味醬小捲食材超新鮮吃起來都很鮮甜這冷盤必點。

🦐海鮮米粉蝦湯：喝第一口滿滿的鮮味在嘴裡彷彿置身於大海中，海鮮都是新鮮現煮湯頭是用美味的蝦熬煮的湯，米粉是用傳統的細米粉好像絲綢般綿軟。

每一口都帶來柔和的細膩感料很豐盛有小捲、蛤蜊、白蝦、鮮蚵湯底真的很厲害非常的用心。

店家每日用新鮮的肉大骨、 香菇、白蘿蔔去熬煮 , 完全不加任何化學去調味讓食客們吃的健康又安心。

湯頭喝起來滿滿鮮味還有蔬菜的清甜感，也不會過於油膩。

富滿海鮮粥：粥底加了加入花生醬跟鹹蛋黃一起熬煮，吃起來沙沙的鹹香鹹香，味道非常的濃郁搭配的海鮮也不少，濃郁的海鮮粥能不來一口嗎？

海鮮煎餅： 這煎餅好大啊！

酥脆又鬆厚的煎餅，高麗菜跟海鮮餡料很多真的是很大氣吃起來也不會有麵糊感，沾主廚特製的煎餅醬吃起來更加有味道。

膠原美人飲：裡頭有雪燕枸杞喝起來果凍口感膠質滿

滿微微飽足感。

洛神花冬瓜飲：洛神花的酸配上古早味冬瓜茶甜，甜度降低許多炎熱的天喝著酸甜的飲品挺解渴的。

探店心得：意外發現的美食店家用料實在又大方，湯頭不加味精喝起來很健康又安心，小菜跟飲品也讓人滿意尤其是辣蘿蔔好好吃配粥很無敵，住在新北的朋友不妨也來試試這米粉湯的魔力。

店家資訊：

湯米粉 TOM FANS

電話：02-2988-5869

地址：新北市三重區重新路二段95號

營業時間：11:30-15:00/17:00-22:00

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