113. 6. 27 (四) 三奇美徑 / 冬山河生態綠洲 / 五十二甲溼地

6月初才到訪宜蘭，6月底又來報到了

宜蘭是台北的後花園，距離不遠很適合一日輕旅行

下了交流道就能欣賞宜蘭的好山好水好風光

路過之前曾到訪的彩色屋7-11，趁著等紅燈時間順手拍張照片留念

前些日子常在網路看到「三奇美徑」的分享，這天也來踩點了

停好車，從"天公廟"旁邊的小路走進去

廟旁有租車服務，單人腳踏車、2～4人的協力車都有，方便遊客選擇

看到"三奇"稻米路標左轉直走就到囉！

白米框住美麗的田園風光，這也是遊客來訪熱愛打卡的經典地標

一整片黃澄澄的稻田如詩如畫，實在太美了

接近收割期，是辛苦稻農最歡喜的豐收日

當天一陣陣微風輕拂，金黃稻浪隨風舞動，美極了！

看著飽滿的稻穗，好想哼唱一首應景的"稻香"🎵 🎵

稻田旁有一個兩層樓高的觀景台，鐵皮屋外觀有可愛的彩繪圖案

「三奇美徑」有"宜蘭版伯朗大道"美稱，無限延伸的視覺非常療癒人心

今年稻田彩繪主題是「一起冒險美徑」，呈現孩童和青蛙一起冒險的場景

共同追憶童年的美好時光......可惜觀景台不夠高，彩繪圖案看不清楚

感謝朋友分享活動剛開始時的空拍畫面，當時綠油油的稻田也很美

離開「三奇美徑」來到「冬山河生態綠洲」，這裡原是冬山河森林公園

耗時整頓許久才重新開放，是綠意盎然、生態豐富的園區 (入園門票30元)

正巧遇到遊船即將出發，我們也購票搭船同遊 (全票75元 / 半票35元)

剛上船不久，就看到火車從高架鐵橋呼嘯而過

船夫沿途介紹美景與生態，幽默逗趣的導覽令人印象深刻

隨著遊船緩緩行駛向前，進入"宜蘭版亞馬遜"生態區

這裡的動植物生態豐富，令我大開眼界、收穫滿行囊

前方就是網路暱稱的"神秘水道"

藍色LED燈光投射在河面上，船夫介紹有如"魔戒洞窟"

也像"縮小版的馬祖藍眼淚"，因此成為遊客拍照打卡的熱門區域

遊船一圈上岸後，我們換步行參觀這個美麗的園區

橋下有遊客騎乘腳踏船遊湖，炎炎夏日需要極大的耐力和體力

這裡有個童話故事裡的樹屋，我們好奇爬上樓梯瞧瞧

爬到頂端可以遠眺冬山河周邊景色，真的是"綠洲"無誤

園區有很多動物造景，草地上的牛隻和梅花鹿正悠閒吃草

台灣黑熊說：「上課了！」

雖然我已退休一年，仍對黑板和講台造景感到熟悉...

小松鼠邀請大家一起翻閱巨大版故事書

離開之前看到販賣部有海龜造型冰棒，每種口味不同顏色

我挑選草莓口味是紅色的海龜，拍照時突然覺得好像"紅龜粿"

傍晚時分來到「五十二甲溼地」，一下車就被眼前的夕陽美景吸引目光

溼地旁的小路種滿數十棵穗花棋盤腳，每到開花之際總吸引不少人來賞花

夕照、溼地與隨風搖曳的穗花棋盤腳相呼應，美哉

這一棵樹已開不少花，還有很多花苞等待綻放

穗花棋盤腳有"一夜美人"之稱，傍晚至夜間開花，隔天清晨陸續凋謝

一朵朵猶如煙火般綻放，又有"夏夜煙火"的美名

天色逐漸變暗，藍色調的夜空既浪漫又神秘

美麗的穗花棋盤腳讓我快門停不了，內心的喜悅難以言喻

照片記錄這一夜的燦爛，美好回憶永遠難忘

＜三奇美徑＞宜蘭縣冬山鄉三奉路77號

＜冬山河生態綠洲＞宜蘭縣冬山鄉冬山路2段172號

＜五十二甲溼地＞宜蘭縣五結鄉利澤西路24-53號