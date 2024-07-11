跟我一樣不喜歡人擠人的，推薦一定要來咲洲宇宙塔展望台，這裡少了人群的擁擠，卻有著絕美的高空景觀，讓你一次飽覽大阪夕陽海景百萬夜景之美，還設有高空景觀餐廳，讓你一邊喝咖啡一邊賞景，超Chill的，不管是周遊卡或樂遊卷一日遊都有包含，離大阪港不遠，搭捷運就可以到，建議來訪時段為傍晚，可同時欣賞它白天、夕陽到百萬夜景不同的美，成為我心目中最佳的約會聖地。

360度觀景台眺望關西機場、明石海峽大橋、淡路島等，可將大阪巿區美景盡收眼底。影片分享

日本第二高的觀景台-咲洲宇宙塔展望台，從大阪、神戶、大阪灣、淡路島等一覽無遺，被認定為日本夜景遺產。

大阪百萬夜景觀景台除了必去的阿倍野HARUKAS300展望台、梅田藍天大廈

我私心推薦咲洲宇宙塔展望台也是大阪看夜景絕美聖地。影片分享

觀景台採傾斜式設計，大片的落地窗，從天花板向下延伸至腳下，就像在甲板露台上一樣，連腳下的風景都可以欣賞，超棒的完美設計。

離地鐵站貿易中心步行約10分鐘到達，在大阪港附近，周邊有帆船型觀光船聖瑪麗亞號觀光船、船長線、天保山摩天輪、大阪海遊館和樂高樂園一起遊玩。

大阪樂遊劵旅遊攻略|大阪港帆船型觀光船聖瑪麗亞號|船長線Captain Line到環球影城|天保山摩天輪透明水晶車廂|大阪推薦必去景點

咲洲宇宙塔位於大阪府咲洲廳舍，又名宇宙塔，樓高256米，為日本大阪市咲洲宇宙廣場的一座摩天大樓。

矗立在大阪的咲洲宇宙塔，頂樓55樓設有觀景台，享受360度無死角的無敵景觀。

從搭透明電梯＋到手扶梯都有無敵景觀，讓人驚豔，影片分享

一出來看到就是如此美景，55樓頂樓視野也太好了吧～

到處都設有拍照打卡景點。

咲洲宇宙塔展望台白天景觀。

還有免費情人座位區。

一整排的景觀座位區任君挑選。

在這裡約會真的超浪漫的～

咲洲宇宙塔展望台夕陽美景。影片分享

美的捨不得讓人離去～

咲洲宇宙塔展望台百萬夜景之美

這裡的視野真的很廣，夜晚點燈後更加泿漫，重點是沒什麼人，還有提供座椅休憩，餐廳等，讓我們從白天看到夕陽到最美的夜景，360度無死角的觀景台物超所值，絕對值得你前往欣賞。

行程：通天閣展望台-通天閣塔式滑塊-大阪港-帆船型觀光船聖瑪麗亞號觀光船-船長線（Captain Line）-環球影城-saizeriya午餐-天保山摩天輪-咲洲宇宙塔展望台

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大阪樂遊卷3000元日幣：共去了11個點，使用合計價值14100元日幣

梅田藍天大廈 空中庭園展望台1,500日圓

梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館1,000日圓

HEP FIVE摩天輪600日圓

咲洲宇宙塔展望台1,000日圓

大阪水上巴士 Aqua-Liner1,800日圓

道頓堀水上觀光船1,200日圓

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號 1,800日圓

船長線（Captain Line）1,700日圓

大阪城御座船1,500日圓

通天閣一般展望台1,000日圓

塔式滑塊(通天閣)1,000日圓

咲洲宇宙塔展望台：大阪府大阪市住之江區南港北1-14-16大阪府咲洲廳舍內；營業時間：11:00-22:00（周一公休）

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