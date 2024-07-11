御鼎湯一直是我們的愛店，因為它環境寬敞舒適，讓我們用餐起來舒適，還有貼心的服務讓我們印象深刻，一段時間沒來，沒想到價格又調漲了，最新推出擲骰免費換白蝦活動，滿千就可以玩，加入會員即送肉，當月生日也送肉，一整個肉肉吃到飽。 除此之外，滷肉飯、王子麵、冬粉、麻辣鴨血、滷味、飲料、雙淇淋、各式甜點等無限享用，CP值也太高了，不分平假日298元起就有，找一天來華麗宮庭餐廳內，享受高貴不貴的餐點，平價消費，高級享受，成為林口CP值超高的火鍋店。
最新DM，實際DM以店家為主，最新活動至六月底，推出擲骰免費換白蝦活動，滿千就可以玩。
我們很幸運擲出12骰，送了12隻蝦，沒想到盤擺相當精緻，讓人驚豔。
海鮮超值加價購-白酒蛤蠣10顆108元。
用餐環境乾淨舒適，燈光美，氣氛佳，成為林口最美的火鍋店
用餐即自助吧無限享用，有麻辣鴨血、滷味、手打麵、王子麵、魯肉飯、冬粉、爆米花、蛋糕、雙淇淋、冰淇淋、冰棒、盒裝及各式冷熱飲品等讓我們無限暢飲。
當月壽星生日好禮送牛肉/豬肉一盤，還用鳥籠盛裝，超有儀式感～
餐後甜點：芒果雙淇淋，超滿足的～
這裡環境美，氣氛佳，服務優，讓我們用餐起來很舒服，有物超所值的感覺，真是林口家庭聚會用餐好所在。
御鼎湯 原本鍋物 林口仁愛店：新北市林口區仁愛路二段2號；營業時間:11:00-22：00
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