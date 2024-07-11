御鼎湯一直是我們的愛店，因為它環境寬敞舒適，讓我們用餐起來舒適，還有貼心的服務讓我們印象深刻，一段時間沒來，沒想到價格又調漲了，最新推出擲骰免費換白蝦活動，滿千就可以玩，加入會員即送肉，當月生日也送肉，一整個肉肉吃到飽。 除此之外，滷肉飯、王子麵、冬粉、麻辣鴨血、滷味、飲料、雙淇淋、各式甜點等無限享用，CP值也太高了，不分平假日298元起就有，找一天來華麗宮庭餐廳內，享受高貴不貴的餐點，平價消費，高級享受，成為林口CP值超高的火鍋店。

最新DM，實際DM以店家為主，最新活動至六月底，推出擲骰免費換白蝦活動，滿千就可以玩。

我們很幸運擲出12骰，送了12隻蝦，沒想到盤擺相當精緻，讓人驚豔。

海鮮超值加價購-白酒蛤蠣10顆108元。

用餐環境乾淨舒適，燈光美，氣氛佳，成為林口最美的火鍋店

用餐即自助吧無限享用，有麻辣鴨血、滷味、手打麵、王子麵、魯肉飯、冬粉、爆米花、蛋糕、雙淇淋、冰淇淋、冰棒、盒裝及各式冷熱飲品等讓我們無限暢飲。

當月壽星生日好禮送牛肉/豬肉一盤，還用鳥籠盛裝，超有儀式感～

餐後甜點：芒果雙淇淋，超滿足的～

這裡環境美，氣氛佳，服務優，讓我們用餐起來很舒服，有物超所值的感覺，真是林口家庭聚會用餐好所在。

御鼎湯 原本鍋物 林口仁愛店：新北市林口區仁愛路二段2號；營業時間:11:00-22：00

林口長庚美食推薦2024│精選TOP 10間熱門餐廳│巷弄內美食清單│在地人推薦必吃美食│銅板美食小吃│龜山長庚湖周邊小吃店

林口龜山平價火鍋【開鍋open pot林口長庚店】鍋物170元起附餐吃到飽/滷肉飯麵食霜淇淋自助吧無限享用/林口CP值高火鍋店

新北最新親子景點|林口李科永紀念圖書館|獨棟挑高二層樓綠建築|新北首座兒童專屬圖書館|四大專屬兒童主題閱讀區|林口免費親子景點