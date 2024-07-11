石門活魚推薦這家小橋流水活魚餐廳，身為老龍潭人的我自然對小橋流水活魚餐廳不陌生，印象中已經是超過30年的活魚餐廳老店了，但已經很久沒回龍潭吃活魚了，這天心血來潮，約了家人到小橋流水活魚餐廳回味一下以前的老味道，到了小橋流水活魚餐廳跟記憶中的樣子已經改變好多了，用餐變得超漂亮超寬敞！但熟悉的活魚料理美味老味道可是一直都沒變過唷！

小橋流水活魚餐廳|交通方式&停車資訊

一般說到龍潭活魚，大部分的外地人應該都會聯想到石門活魚街，但在地人通常不會去那邊吃，小橋流水活魚餐廳是外圍文化路上靠近中山科學園區這邊，他們家自己就有一個超大的停車場，大到連遊覽車十幾台都能停

在進入餐廳前，外面還有一個玻璃屋的小空間，下雨天就很方便，長輩可以在這邊躲雨，車子直接開到門口就可以上車，區隔的空間也不會影響裡面用餐的客人，重點是這樣的設計還蠻有尊榮感的

小橋流水活魚餐廳|用餐環境

一般印象中的活魚餐廳可能用餐環境就很local，小橋流水活魚餐廳目前是由第二代接手，一整個大翻新，基本上已經是婚宴會館的規格，桌與桌之前的距離有夠大，而且全部都是10人大圓桌，就算只有兩個人用餐也是給你大圓桌，有夠狂的啦

小橋流水活魚餐廳的硬體設施基本上是無可挑惕，如果像是大公司的尾牙或是婚宴等大型的聚餐活動，音響、燈光、超大投影布幕一應俱全，基本上可以滿足每個客群的用餐目的

小橋流水活魚餐廳|菜單價目表

一般大家都會想，如果到想要吃活魚料理是不是要很多人一起來吃？像我們只有2~3個人的小家庭是不是不能吃？別擔心，就算只有兩個人放膽走進來OK的！小橋流水活魚餐廳除了合菜菜單外，也有小份量的單點，專門就是for小家客群，就算只有兩個人也可以點喜歡吃的各種活魚料理唷！點我看完整版菜單

小橋流水活魚餐廳｜推薦活魚料理

小橋流水活魚餐廳畢竟是超過30年老字號的活魚餐廳，加上大型聚餐活動早就是家常便飯，廚房出菜的速度神快，不一會功夫菜都上齊了！這樣一大桌2000多，有夠便宜啦！

黃金泡菜，主廚自己研發的黃金泡菜，黃金泡菜採用自然發酵的作法，不僅酸味清爽不刺鼻，淡雅甜香及爽脆口感，越吃越涮嘴，喔對了，這泡菜有賣整罐的，大玻璃瓶裝只要$300，也有宅配訂購的服務

梅干扣肉，客家莊必點菜式！這也是小橋流水的招牌菜之一，肥瘦相間的三層肉有著均勻的醬色，伴隨著陣陣梅干菜香，一入口扣肉在口中化開，梅干菜鹹鮮香氣隨即在口腔中瀰漫，應該是我目前吃過最軟嫩的梅干扣肉，有夠強！白飯殺手！

剁椒魚，活魚餐廳比較少見的剁椒魚做法，剁椒也是小橋流水主廚研發，活魚撒上了大量的剁椒炊蒸過後，色澤看起來雖然紅通通，但口感卻不會過辣，鹹香開胃略帶微微辣度，佐料的鹹香炊煮滲入魚肉之中，味道鮮香甘醇，光是這道就能吃下一碗飯！

這剁椒醬也有單獨販售，買回家不一定要蒸魚，可以運用在很多食材料理上，一大盒也只要300元，我看蠻多人帶的

糖醋魚，石門活魚必點招牌，也有『松果魚』之稱，主廚精湛刀工，將魚肉切塊但連皮，裹薄粉下鍋油炸，魚肉就會開花，起鍋再淋上酸酸甜甜的糖醋醬，魚肉軟嫩配上濃稠的糖醋醬，甜甜酸酸，魚皮脆脆酥酥的口感超迷人，而且造型好喜氣呢

魚排，這倒也是經典，之前到其他活魚餐廳吃過類似的炸魚排，但麵衣都快跟魚片還要厚….，這邊的魚排超讚，麵衣超薄脆，魚排肉質細膩且厚，算是變化版的，可以搭配調味鹽或是特調甜辣醬，小朋友的最愛

砂鍋魚頭湯，這個料真的有夠多，一上桌就可以聞到濃郁的香氣，魚頭相當碩大，先炸後煮，裡面的蔬菜都吸飽了湯汁的鮮味，這鍋我們根本喝不完，打包回家加麵加米粉也很好吃

招牌米苔目，招牌米苔目也是小橋流水必點的招牌，原本想說四個人應該點四份，怕吃不完所以點個三份，結果來這一大鍋．．．還是吃不完，下回點個兩份就好，米苔目是用客家米苔目，米香清雅口感滑溜Ｑ彈，加上小橋流水清爽卻很有深度的湯頭，有夠順口好吃

小魚山蘇，山蘇早為原住民的野菜，山蘇搭配小魚乾一起拌炒，山蘇顏色鮮綠，嘗起來有少許黏滑，口感脆爽滑嫩

金沙栗子瓜，栗子瓜就是栗子南瓜，不會像一般南瓜那麼多水份，吃起來很像栗子的綿鬆口感，皮薄的栗子南瓜配上鹹蛋黃鹹鮮細緻的口感襯著微微鹹蛋黃的油香，超開胃啊！

小橋流水活魚餐廳是老店了，但經營思維卻很年輕，一直不斷的研發菜色，升級用餐舒適度及硬體設施，大大顛覆我們對活魚餐廳的想像，另外小橋流水活魚餐廳也照顧到想我們小家庭群組，吃活魚不用再找很多人啦，兩個人三個人花點小錢就可以吃到好吃多樣化的活魚料理，石門水庫活魚料理餐廳推薦這家小橋流水活魚餐廳！

小橋流水活魚餐廳

地址：桃園市龍潭區佳安里文化路1095號

電話：03-411-1003

營業時間：11:00 AM – 8:30 PM

店家/景點資訊

店家名稱：小橋流水活魚餐廳

所在地址：臺灣桃園市龍潭區佳安里文化路1095號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：03-411-1003

評價：★★★★★





延伸閱讀