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宜蘭親子景點宜蘭免門票景點宜蘭玩水景點》「蘇澳冷泉」。宜蘭蘇澳冷泉這樣玩!包含蘇澳冷泉公園、阿里史冷泉、免費泡腳戲水區個人湯屋，交通及價目表一次分享!在很多蘇澳人的記憶裏，泡冷泉是大家共同的回憶，這裏的冷泉可不單是冷水而已，而是溫泉的兄弟啊，因為和溫泉一樣帶點硫磺味，所以老一輩人又稱為”洗磺水”(台語發音)。另外還有蘇澳必吃美食當然不能錯過，蘇澳冷泉 開放時間、收費、活動優惠、交通接駁 等資訊，快跟著我們排個兩天一夜來小旅行吧!



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蘇澳冷泉 如何去?

自行開車:

1.下高速公路國道五號，54K紅綠燈右轉約300公尺到底左轉，接台九省道至蘇澳中山路加油站左轉，即達蘇澳冷泉。

2.下高速公路國道五號，54K紅綠燈左轉約1公里到底右轉，接台二省道直走穿越蘭陽隧道到蘇澳港右轉市區至蘇澳中山路加油站右轉即達蘇澳冷泉。

大眾運輸:

客運：搭乘國光客運 1766 (南方澳-頭城) 於【蘇澳轉運站】下車，步行約 4 分鐘抵達 蘇澳冷泉 火車：於【蘇澳火車站】下車，步行約 3 分鐘抵達 蘇澳冷泉

停車資訊: 備有停車場

蘇澳冷泉 湯屋 門票?收費?

蘇澳冷泉 收費方式：

大眾池：

【全票】120 元

【半票】60 元 (年滿65歲以上、3足歲~未滿12 歲幼童)

【8折優待票】30人以上同時入場享優惠

【蘇澳鎮民優惠】平日不論歲數皆免費；假日期間 12~65 歲半票、其他歲數免費

【免票優惠】身心障礙者本人及其監護人或陪伴者一人免費

阿里史溪冷泉(男女傳統浴室、大眾池)收費方式：

男女裸湯池、大眾池，平日免費入場

夏季06/01-09/30，09:00-17:00收費，成人票價70元，其餘時間免費入場

傳統冷泉獨立湯屋 收費方式：

【單人收費】300 元

【二人以上】每人 200 元

每間湯屋最多容納 4 人

蘇澳冷泉地圖

地圖資訊來源 : 蘇澳觀光旅遊網

蘇澳冷泉公園

這次是從中山路旁的入口進來的，前一期這裏有個「蘇澳冷泉」還是「蘇澳奇泉」的招牌，

更早之前附近更有個七仙女的雕像，但現在入口的意象改變了

應該是噴水池吧

一旁有個立體等高線的蘇澳地景!! 這還滿有意思的





據說義大利的某地與蘇澳是世界唯二有冷泉的地區

(雖然在日本九州大分縣也看過類似的，但可能規模比較小吧)，

有『天下第一奇泉』稱號，因為長年維持在22度的低溫碳酸泉，

含有大量二氧化碳，會從底部冒泡，

當年發現的日本人，也設廠生產彈珠汽水，冷泉旁有碑文詳細說明

新園區占地約三千坪，設有冷熱泉湯屋、大眾池(日後採使用者付費)。目前只有開放大眾池





現在已經改成這樣了，移除不必要的水泥設施，讓出水孔自由冒出冷泉，

好像卸妝一樣，讓皮膚可以無拘無束自在呼吸

大眾池要穿著泳裝、泳褲、泳帽才能入水。同時也禁止飲食!!

看這沁人涼的冷泉，真的好想下水啊

這是一旁的河道，整修後更美觀了!!

冷泉公園的水質有一部份，富含鐵離子，會呈現紅銹色的顏色。

池邊會有如同鐵鏽班之沉澱物或漂流物，但這是自然現象啦，

但另一種的水質則不會有這種現像





好懷念上一期有個白色的天幕，可以遮避一點毒辣的太陽

碑文就在冷泉一隅，可以好好了解這裏的緣由

現在分為兩池，泡冷泉的空間比以前大

開闊的冷泉地景，景色怡人

這個地方比較適合用泡的!!

其實冷泉不太像一般的戲水池，應該是慢慢的浸入水中，

讓水中氣泡緩緩的包覆身體，有的人會感覺刺刺的，

但過幾分鐘後身體就不覺得冷，這時神奇的是，

原本的清涼會轉為微微的發熱，有種享受冰火五重天的快感啊





所以就跟泡溫泉一樣，泡完溫泉全身會有發熱感。

泡完冷泉，全身還可以維持冰涼感，大熱天裏特別舒服!!

這樣才是泡冷泉正確方法，可不要只是泡泡水就走了





新園區旁就是七星嶺登山步道口，可以爬完山後下山泡冷泉哦!!

這兩點結合後應該會是不錯玩法

當然，因為愛之深責之切，對於新的園區，總覺得少了什麼的感覺。

像是遊客的更衣室，休息區等~~~~都會讓人有一種「國家級景點，鄉鎮市級的規畫」

(也許是經費不夠吧，感覺滿簡陋的)~~

既然是自豪為世界級的景點，就更要以世界級的規劃來執行(應該中央地方聯方開發)，這樣才能吸引更多的旅客。

但~~看來看去總覺得並沒有把人的因素考慮進去!!

當然啦，是否有後續的規畫尚末得知，

總之，這是上天賦予蘇澳人的瑰寶，要是不好好發揮，真的太可惜了



這部份不知是不是新增的?

牆上有些老故事，讓人可以緬懷昔日舊時光

這可是最古早的蘇澳市區景色啊

蘇澳冷泉公園 景點資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路6-4號

營業時間：9:00~19:00

收費標準：免門票

電話：03-9960645

阿里史冷泉

阿里史冷泉 男女裸湯

這次新建的冷泉湯屋!!

阿里史冷泉裡面分有男女裸湯池、大眾池，現在不分平假日，全票120元半票60元

有日式澡堂的風味

淋浴區!!

這部份真的太陽春了啊，至少可以模仿日式澡堂一樣，有良好的洗浴及置物空間

不過這部份倒不錯，下面新舖的灰白相間的卵石，看起來很清爽

下方冷泉氣泡像汽水般的冒出來 新的湯區漂亮又乾淨，池裡不斷冒出泡泡，好清涼啊!

阿里史冷泉 大眾池

阿里史冷泉免費泡腳戲水區，真的是從小玩到大

如果只是想泡泡水，這裏就很適合哦

一旁還有小露臺，坐著看人家玩水，真有趣

水深大概到大腿處，小朋友可能到腰部了

因為是露天的，所以空氣流通比較好

左方那棟建築物就是當地有名的瓏山林蘇澳冷熱泉渡假飯店，非常推薦來度假的朋友入住喔!

這一段是可以穿著泳裝下水泡湯的，水深及膝(大人) ，小孩到腰部了

這一段算是泡腳池!!

可以坐在磨石子地上，雙腳泡在水池中，夏天非常清涼，

冬天也有保溫的作用(冷泉氣泡的功效) ，很難用言語來形容，親自來試試就知道了

阿里史冷泉 景點資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮泉興巷5號

營業時間：08:00–22:00

店家電話：無

蘇澳冷泉傳統湯屋｜紅磺泉

蘇澳冷泉傳統湯屋 個人湯屋

有分單人及多人湯屋（最多4人），是冷泉區裡熱門區

因為獨立湯屋不需要人擠人，能盡情享受泡冷泉的快樂！

蘇澳冷泉公園4月重新開園，傳統個人湯屋依公告收費

小空間裡獨享清涼，水中氣泡碳酸氫，泡著讓人冰涼刺激感

適合旅人短暫停，有泡泡的冷泉，放鬆舒壓真不錯喔！

蘇澳冷泉傳統湯屋 大眾池

這區比較不用排隊，櫃台夠票就能入場囉！

上方有半遮陰，不會太曬，

像泡在無味的彈珠汽水池，夏天消暑好去處。

蘇澳冷泉傳統湯屋 景點資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路76巷

營業時間：09:30–15:30 週四公休

電話： 03 996 0645

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