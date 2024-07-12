台中起家的「火記酥心煎餅果子專賣」插旗新竹湖口囉！
小米發現湖口鄉人口衝破8.3萬人，已經是全國第一大鄉囉~
而且王爺壟重劃圈陸續有多家人氣品牌插旗，湖口鄉民真是越來越幸福啦
火記酥心煎餅果子改良天津街頭小吃，獨家製作的五穀雜糧餅皮，融入日式燒肉手法，加上雞蛋、蔬菜、薄脆、甜麵醬等豐富配料，適合作為午晚餐或下午茶點心
小米特別推薦熔岩起司牛燒肉、川味手撕雞和蔬食原味，第一次來的朋友可以嚐看看。
到底有什麼魅力可以短時間在台中有多家分店呢？快跟著小米一起看看吧。
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👉火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店位置及停車方式
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火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店位於忠孝路上，寶雅對面。
旁邊有好喝的思茶，特別推薦他們的鳳梨清茶~
👉火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店環境介紹
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火記酥心煎餅果子改良天津街頭小吃，獨家製作的五穀雜糧餅皮，融入日式燒肉手法。
第一面會先加上雞蛋、蔥花~
接著翻面加上客人點的口味、蔬菜、甜麵醬等食材。
最後加入靈魂配料薄脆
捲起來後對半切，一份很有份量，當作輕食午晚餐很不錯喔！
像這樣一大包有滿滿的配料，搭配飲料就是超飽的下午茶點心~
小彤說吃一份就超飽的
👉火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
經典口味有蔬食原味、舞堅果蔬菜、牽絲起司玉米、復古豬里肌、生煙燻雞肉、徳式火腿腸、深海鮪魚和川味手撕雞。
特製口味有炙烤明太子起司鮪魚和熔岩起司牛燒肉，小米特別推薦熔岩起司牛燒肉喔
還可以加明太子醬、泡菜、起司等配料。
👉火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店用餐心得分享
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來開動吧！
煎餅果子一份會對半切，以這個份量來說，很適合當作輕食午晚餐或下午茶。
店家有外送到湖口市區、湖口工業區和新豐市區喔
光是半份就比小彤巴掌大了~
小彤說蠻推薦川味手撕雞(100元)帶有椒麻香氣，屬於微辣到小辣的辣度。
餅皮有Q軟的口感，加上手撕雞、雞蛋、蔬菜、薄脆、甜麵醬等豐富配料，有多層次的口感和風味
還有咬下去薄脆有卡滋的聲響很過癮～
小米測試過做好大概30分鐘再吃，薄脆都還是保有酥脆的口感。
當然現場吃或買回家趕快吃口感最佳
起司控必點的熔岩起司牛燒肉(140元)，不只會放上滿滿的乳酪絲炙燒增加香氣，還會加上現點現炒的照燒牛五花~
光看剖面就讓人口水直流。
小米特別喜歡照燒牛五花鹹甜的風味，加上鹹香起司、脆口的薄脆和蔬菜等豐富配料，讓人一口接一口吃不停
喜歡牛肉的朋友不能錯過喔！
光看這犯規的牽絲起司，就知道乳酪絲加很多了吧
阿群說他也很喜歡吃熔岩起司牛燒肉喔
蛋奶素的朋友推薦你們吃看看蔬食原味(65元)，配料除了雞蛋、蔬菜、薄脆以外，還有素肉鬆。
素肉鬆吃起來香鬆酥脆，一點也不像素的
加上雞蛋、蔬菜、薄脆等配料，吃素的朋友一樣可以享受煎餅果子的美味。
喜歡吃德式香腸的朋友可以點德式火腿腸(95元)。
復古豬里肌(95元)豬里肌肉質偏瘦，口感嫩而不柴，屬於清爽的口味
重口味的朋友建議加點黃金泡菜，搭配著一起吃~
以上是我們的心得分享，火記酥心煎餅果子料多好吃，短短一年就在台中開出多家分店
還沒吃過的朋友，小米推薦大家熔岩起司牛燒肉、川味手撕雞和蔬食原味喔！
👉火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店營業時間地址
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🌟店家資訊：火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店
🏠地址：新竹縣湖口鄉忠孝路12-7號
☎電話：0966 266 978
⏰營業時間：12:00-20:00 (週一公休)
粉絲團：火記酥心煎餅果子專賣-新竹湖口店
➡️現金交易/無收取服務費
【滿額外送服務】
湖口市區：滿300元
新豐市區：滿1000元
湖口工業區：滿1000元
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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