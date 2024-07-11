為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中市西區自帶涼意的好拍快閃店~伊藤潤二驚典美學館在台中登場!竟然還有小精靈的周邊商品阿!!

台中市西區自帶涼意的好拍快閃店~伊藤潤二驚典美學館在台中登場!竟然還有小精靈的周邊商品阿!!

2024-07-11 11:20:10 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：101
share
窩客好文

利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：812篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 西區

台中快閃店-~伊藤潤二驚典美學館，自帶涼意的好拍快閃店~伊藤潤二驚典美學館在台中登場!滿滿週邊超好買，竟然還有小精靈的周邊商品阿!!

天氣熱到爆炸，
就來逛逛自帶涼意的快閃店-伊藤潤二驚典美學館吧!!
喜歡伊藤潤二的朋友一定要衝阿！！
伊藤潤二驚典美學館6/29登場了，
不僅有場景可以拍，
有不少周邊商品、盲盒、扭蛋，
還有「牠」裡的小丑、復古電影小精靈的週邊，
喜歡伊藤潤二的朋友一定要衝一波！

台中 伊藤潤二驚典美學館 文章目錄
台中 伊藤潤二驚典美學館 位置
台中 伊藤潤二驚典美學館 拍照場景
台中 伊藤潤二驚典美學館 店內空間
台中 伊藤潤二驚典美學館 周邊商品
台中 伊藤潤二驚典美學館 店家資訊
台中美食景點推薦
*台中門票優惠分享:*






*台中住宿優惠分享:*

【追蹤我的IG吧!! 美食旅遊親子 leona_fun_life 、美妝保養 leonafunbeauty 、插畫 leona.colorlife

接收更多有趣的生活資訊也可以喔~~

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 位置

伊藤潤二驚典美學館 快閃店在范特喜綠光計畫登場了，
近市民廣場、PARK2草悟廣場，
來周邊逛街吃美食，
順道逛逛伊藤潤二驚典美學館 快閃店真的是剛剛好。
漫畫格式呈現在牆面上，
真的走過路過都很難錯過~

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 好拍場景

這一次應該是因為場地的關係，
好拍的場景集中在戶外，
雙一就再轉角處默默地凝視著大家。

非常大又顯目的蛞蝓少女，
是說哪位大佬阿....
你的車...你的車...你的車...
很想去移開捏(我俗辣)

模特兒和雙一在入口處迎接著大家。

庭院處也有大型看板可以合影。

半夜經過應該會嚇到 XD

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 店內空間

一二樓都是展售空間，
一樓有紀念幣機、二樓有姓名貼機、扭蛋機，
一走進來已經有點陰森的感覺。

走過泛著綠光的樓梯到達二樓。

詭異的色調視覺上感覺瞬間體感溫度降了五度吧~XD

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 周邊商品

店內滿滿的周邊商品，
真的是漫畫迷們的天堂阿！！
大幅的富江海報，
直接就能將美人帶回家。

展場獨家限定公仔，
上半身還可以替換。

想要美美的富江～

還是變異的富江？
就自己決定吧！

是說這種門簾、窗簾的，
放在家裡氣氛會不會過於「美妙」？　ＸＤ

富江系列的飾品感覺蠻有質感的。

我個人是蠻喜歡這蠻有「儀式感」的蠟燭，
不過看起來販售的是下方的香氛蠟燭。

各類型的Iphone手機殼，
文具用品等選擇也很多，
趕快來看看有沒有自己喜歡的系列。

每次快閃店一定會出現的奇怪箱盲盒組，
雖然很想要，
但真的不想冒著抽到淵的風險。

Ｑ比說她最喜歡的蛞蝓少女阿（翻白眼）

Ｑ版的富江真的很可愛。

每一次公仔盲盒區都會逛很久阿

多款的方形抱枕，
雙一的「只想躺平」抱枕，
應該是不少人的心聲吧！

四種不同造型的紀念幣機，
一枚$50。

二樓的部分有拼圖、鑰匙圈的扭蛋機。

還有伊藤潤二限定姓名貼紙喔！

非常適合Ｑ比的筆袋，
媽媽自己也想要啦～ＸＤ

這不是眼球老爹的MEMO夾。

還可以帶著富江跟你一起去旅行，
這麼特別的行李箱，
應該很難過拿錯。

搭配美少年行李袋，
整個識別度超高。

還有旅程中會需要的頸枕、眼罩都可以一整組袋回家。

雨季到了，
這把傘應該沒人敢偷走。

去年展出也有出現的臉皮兒模型，
為了不嚇到大家，
就不放大圖了。

 

這一次的服裝類我都蠻喜歡的。

有點刷舊感的上衣，
這件我喜歡。

牛仔外套也很有型。

還有百搭的白Ｔ也好看。

夏天到了很容易流汗，
買條富江的毛巾剛剛好啊（藉口）

二樓還有一區很可愛的周邊商品～

竟然是小精靈啦～
話說誰小時候不想養一隻超可愛的小精靈。

小精靈的週邊商品現在真的很少見。

眼罩帶起來直接變身的感覺。

小公仔看起來也超可愛的。

這漁夫帽能不買嗎？太可愛了

還有「牠」裏頭讓很多人都噩夢的小丑阿！

Ｑ版的貼紙可以貼在自己喜歡的地方。

當成地墊的話，
還可以紓壓在電影中被牠嚇到的怨氣（？）

整體來說空間不大，
重點就是感受一下恐怖氛圍跟買周邊，
喜歡伊藤潤二的朋友別忘了來逛逛喔!!

這一次也有VR體驗，
不過逛得比較匆促，
沒有拍攝到，
想身歷其境的感受恐怖氛圍，
請洽館內的服務人員吧。

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 店家資訊

快閃期間：2024/6/29-2024/9/29
營業時間：11:00－19:00
地址：台中綠光計畫區（台中市西區中興一巷19號）
粉絲團：伊藤潤二快閃店

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團

-

台中美食景點推薦

太平消暑冰品推薦!google評分4.9的甜品店，濃郁可愛的熊熊冰，還有獨特芭樂風味雪花冰!台中太平愛家冰

台中鍋物新店|張飛重慶老火鍋-香氣四溢麻辣鍋搭配手切溫體牛肉片畫、大刀腰片、貢菜超夠味!

豐原Google評分4.4的肉圓店，肉圓清蒸不油膩、湯品也清爽!!台中豐原小吃  老李清蒸肉圓 豐原車站

蠟筆小新宇宙超級戰隊登陸台中!!互動裝置好拍又好玩，憑發票還可以兌換小新造型頭套喔!!

台中豐原美髮推薦|BAKER Hair Salon-精緻護髮染髮、預約制，價格透明公開質感佳


-
民宿飯店住宿懶人包>
小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>
台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>
嘉義美食景點住宿懶人包>

我們家的貓老大們有粉絲團啦~
歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD 

---

**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*

 

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    台中市西區台中西區早午餐推薦|肉窩咖啡ZOUWOOK

    台中市東區台中拜拜美食|元寶雞蛋糕&幸胡飲-招

    chevron_right
    推薦商品
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    keyboard_arrow_up