台中快閃店-~伊藤潤二驚典美學館，自帶涼意的好拍快閃店~伊藤潤二驚典美學館在台中登場!滿滿週邊超好買，竟然還有小精靈的周邊商品阿!!



天氣熱到爆炸，

就來逛逛自帶涼意的快閃店-伊藤潤二驚典美學館吧!!

喜歡伊藤潤二的朋友一定要衝阿！！

伊藤潤二驚典美學館6/29登場了，

不僅有場景可以拍，

有不少周邊商品、盲盒、扭蛋，

還有「牠」裡的小丑、復古電影小精靈的週邊，

喜歡伊藤潤二的朋友一定要衝一波！

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台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 位置

伊藤潤二驚典美學館 快閃店在范特喜綠光計畫登場了，

近市民廣場、PARK2草悟廣場，

來周邊逛街吃美食，

順道逛逛伊藤潤二驚典美學館 快閃店真的是剛剛好。

漫畫格式呈現在牆面上，

真的走過路過都很難錯過~

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 好拍場景

這一次應該是因為場地的關係，

好拍的場景集中在戶外，

雙一就再轉角處默默地凝視著大家。

非常大又顯目的蛞蝓少女，

是說哪位大佬阿....

你的車...你的車...你的車...

很想去移開捏(我俗辣)

模特兒和雙一在入口處迎接著大家。

庭院處也有大型看板可以合影。

半夜經過應該會嚇到 XD

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 店內空間

一二樓都是展售空間，

一樓有紀念幣機、二樓有姓名貼機、扭蛋機，

一走進來已經有點陰森的感覺。

走過泛著綠光的樓梯到達二樓。

詭異的色調視覺上感覺瞬間體感溫度降了五度吧~XD

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 周邊商品

店內滿滿的周邊商品，

真的是漫畫迷們的天堂阿！！

大幅的富江海報，

直接就能將美人帶回家。

展場獨家限定公仔，

上半身還可以替換。



想要美美的富江～

還是變異的富江？

就自己決定吧！

是說這種門簾、窗簾的，

放在家裡氣氛會不會過於「美妙」？ ＸＤ

富江系列的飾品感覺蠻有質感的。

我個人是蠻喜歡這蠻有「儀式感」的蠟燭，

不過看起來販售的是下方的香氛蠟燭。





各類型的Iphone手機殼，

文具用品等選擇也很多，

趕快來看看有沒有自己喜歡的系列。



每次快閃店一定會出現的奇怪箱盲盒組，

雖然很想要，

但真的不想冒著抽到淵的風險。

Ｑ比說她最喜歡的蛞蝓少女阿（翻白眼）

Ｑ版的富江真的很可愛。

每一次公仔盲盒區都會逛很久阿

多款的方形抱枕，

雙一的「只想躺平」抱枕，

應該是不少人的心聲吧！

四種不同造型的紀念幣機，

一枚$50。

二樓的部分有拼圖、鑰匙圈的扭蛋機。

還有伊藤潤二限定姓名貼紙喔！

非常適合Ｑ比的筆袋，

媽媽自己也想要啦～ＸＤ

這不是眼球老爹的MEMO夾。

還可以帶著富江跟你一起去旅行，

這麼特別的行李箱，

應該很難過拿錯。

搭配美少年行李袋，

整個識別度超高。



還有旅程中會需要的頸枕、眼罩都可以一整組袋回家。



雨季到了，

這把傘應該沒人敢偷走。

去年展出也有出現的臉皮兒模型，

為了不嚇到大家，

就不放大圖了。

這一次的服裝類我都蠻喜歡的。

有點刷舊感的上衣，

這件我喜歡。

牛仔外套也很有型。

還有百搭的白Ｔ也好看。

夏天到了很容易流汗，

買條富江的毛巾剛剛好啊（藉口）

二樓還有一區很可愛的周邊商品～



竟然是小精靈啦～

話說誰小時候不想養一隻超可愛的小精靈。

小精靈的週邊商品現在真的很少見。



眼罩帶起來直接變身的感覺。

小公仔看起來也超可愛的。

這漁夫帽能不買嗎？太可愛了

還有「牠」裏頭讓很多人都噩夢的小丑阿！

Ｑ版的貼紙可以貼在自己喜歡的地方。

當成地墊的話，

還可以紓壓在電影中被牠嚇到的怨氣（？）

整體來說空間不大，

重點就是感受一下恐怖氛圍跟買周邊，

喜歡伊藤潤二的朋友別忘了來逛逛喔!!

這一次也有VR體驗，

不過逛得比較匆促，

沒有拍攝到，

想身歷其境的感受恐怖氛圍，

請洽館內的服務人員吧。

台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 店家資訊

快閃期間：2024/6/29-2024/9/29

營業時間：11:00－19:00

地址：台中綠光計畫區（台中市西區中興一巷19號）

粉絲團：伊藤潤二快閃店

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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