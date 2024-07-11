台中快閃店-~伊藤潤二驚典美學館，自帶涼意的好拍快閃店~伊藤潤二驚典美學館在台中登場!滿滿週邊超好買，竟然還有小精靈的周邊商品阿!!
天氣熱到爆炸，
就來逛逛自帶涼意的快閃店-伊藤潤二驚典美學館吧!!
喜歡伊藤潤二的朋友一定要衝阿！！
伊藤潤二驚典美學館6/29登場了，
不僅有場景可以拍，
有不少周邊商品、盲盒、扭蛋，
還有「牠」裡的小丑、復古電影小精靈的週邊，
喜歡伊藤潤二的朋友一定要衝一波！
|台中 伊藤潤二驚典美學館 位置
|台中 伊藤潤二驚典美學館 拍照場景
|台中 伊藤潤二驚典美學館 店內空間
|台中 伊藤潤二驚典美學館 周邊商品
|台中 伊藤潤二驚典美學館 店家資訊
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台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 位置
伊藤潤二驚典美學館 快閃店在范特喜綠光計畫登場了，
近市民廣場、PARK2草悟廣場，
來周邊逛街吃美食，
順道逛逛伊藤潤二驚典美學館 快閃店真的是剛剛好。
漫畫格式呈現在牆面上，
真的走過路過都很難錯過~
台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 好拍場景
這一次應該是因為場地的關係，
好拍的場景集中在戶外，
雙一就再轉角處默默地凝視著大家。
非常大又顯目的蛞蝓少女，
是說哪位大佬阿....
你的車...你的車...你的車...
很想去移開捏(我俗辣)
模特兒和雙一在入口處迎接著大家。
庭院處也有大型看板可以合影。
台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 店內空間
一二樓都是展售空間，
一樓有紀念幣機、二樓有姓名貼機、扭蛋機，
一走進來已經有點陰森的感覺。
走過泛著綠光的樓梯到達二樓。
台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 周邊商品
店內滿滿的周邊商品，
真的是漫畫迷們的天堂阿！！
大幅的富江海報，
直接就能將美人帶回家。
展場獨家限定公仔，
上半身還可以替換。
想要美美的富江～
還是變異的富江？
就自己決定吧！
是說這種門簾、窗簾的，
放在家裡氣氛會不會過於「美妙」？ ＸＤ
富江系列的飾品感覺蠻有質感的。
我個人是蠻喜歡這蠻有「儀式感」的蠟燭，
不過看起來販售的是下方的香氛蠟燭。
各類型的Iphone手機殼，
文具用品等選擇也很多，
趕快來看看有沒有自己喜歡的系列。
每次快閃店一定會出現的奇怪箱盲盒組，
雖然很想要，
但真的不想冒著抽到淵的風險。
Ｑ比說她最喜歡的蛞蝓少女阿（翻白眼）
Ｑ版的富江真的很可愛。
每一次公仔盲盒區都會逛很久阿
多款的方形抱枕，
雙一的「只想躺平」抱枕，
應該是不少人的心聲吧！
四種不同造型的紀念幣機，
一枚$50。
二樓的部分有拼圖、鑰匙圈的扭蛋機。
還有伊藤潤二限定姓名貼紙喔！
非常適合Ｑ比的筆袋，
媽媽自己也想要啦～ＸＤ
這不是眼球老爹的MEMO夾。
還可以帶著富江跟你一起去旅行，
這麼特別的行李箱，
應該很難過拿錯。
搭配美少年行李袋，
整個識別度超高。
還有旅程中會需要的頸枕、眼罩都可以一整組袋回家。
雨季到了，
這把傘應該沒人敢偷走。
去年展出也有出現的臉皮兒模型，
為了不嚇到大家，
就不放大圖了。
這一次的服裝類我都蠻喜歡的。
有點刷舊感的上衣，
這件我喜歡。
牛仔外套也很有型。
還有百搭的白Ｔ也好看。
夏天到了很容易流汗，
買條富江的毛巾剛剛好啊（藉口）
二樓還有一區很可愛的周邊商品～
竟然是小精靈啦～
話說誰小時候不想養一隻超可愛的小精靈。
小精靈的週邊商品現在真的很少見。
眼罩帶起來直接變身的感覺。
小公仔看起來也超可愛的。
這漁夫帽能不買嗎？太可愛了
還有「牠」裏頭讓很多人都噩夢的小丑阿！
Ｑ版的貼紙可以貼在自己喜歡的地方。
當成地墊的話，
還可以紓壓在電影中被牠嚇到的怨氣（？）
整體來說空間不大，
重點就是感受一下恐怖氛圍跟買周邊，
喜歡伊藤潤二的朋友別忘了來逛逛喔!!
這一次也有VR體驗，
不過逛得比較匆促，
沒有拍攝到，
想身歷其境的感受恐怖氛圍，
請洽館內的服務人員吧。
台中 伊藤潤二驚典美學館 快閃店 店家資訊
快閃期間：2024/6/29-2024/9/29
營業時間：11:00－19:00
地址：台中綠光計畫區（台中市西區中興一巷19號）
粉絲團：伊藤潤二快閃店
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*