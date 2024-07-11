桃園市這間千兵衛燒肉鍋物吃到飽好狂！698元120分鐘燒烤吃到飽！自助區有哈根達斯隨你吃！千兵衛燒肉鍋物吃到飽最狂的是「帝王鱈場蟹吃到飽方案」，除了帝王鱈場蟹、北海道干貝、黑鑽蝦….痛風海鮮隨你點，還有日北A5和牛金磚，真的是金磚有厚度，兩面烤到金黃赤赤中間五分熟，放進嘴裡舒服好吃，自助區菜盤、沙拉、蛋糕、咖啡、熟食、冰沙…隨你拿，一口帝王蟹腳、一口日北A5和牛金磚、一口朝日啤酒超享受～

千兵衛燒肉/鍋物吃到飽-桃園中正店在哪？

千兵衛燒肉鍋物在新北、桃園、新竹、羅東與花蓮皆有分店，桃園分店在桃園區中正路100號！原本歐莉斯烘培位置，桃園市區位置很好找，離桃園車站步行約6分鐘，騎車可附近找停車格，開車可停放文昌公園停車場步行約2分鐘～

地址：桃園市桃園區中正路100號

聯絡電話：(03)333-5000

營業時間：11:30～23:00（最後進場時間21:00）

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：寵物不落地(小型犬)，不上桌(可將毛孩子安置座位上或自備寵物車)

服務費：有，10%

千兵衛燒肉鍋物桃園店交通便利！離桃園車站很近，正門口就有客運站牌，看到很多人在等客運這間就是～

走過真的會被立牌吸引！裡面有哈根達斯冰淇淋！

千兵衛燒肉鍋物吃到飽 價格

千兵衛有基本三種吃到飽！最便宜698元就能吃到飽，領薪水有預算想犒賞自己，也有帝王享受高規格吃到飽，1388元松葉蟹與1688元帝王鱈場蟹吃到飽，點帝王鱈場蟹方案店內所有品項皆可吃到飽～

想要火烤兩吃也可以加購湯底，鴛鴦鍋一個人只要加80元～

698元：23品加自助區吃到飽

898元：47品加自助區吃到飽

1188元：66品加自助區吃到飽

用餐環境好寬敞！四排座位超過100個位置！店內都是4人、6人桌，每個座位都有基本隔間，想要更多隱私空間，左邊有一整排半開放式包廂，整間充滿日式氛圍，舒適感佳很適合聚餐～

每張桌子旁邊都有開關，可自己調整火力大小，店內採下吸瓦斯式無煙燒肉桌，吃完身上不會有太多油煙味，吃飽還能繼續附近百貨逛逛～

走道空間挺寬！可以放兒童座椅！不用擔心過擠造成危險～

每張桌子旁邊都有抽屜！裡面有衛生紙、濕紙巾與牙線，下方有垃圾桶可使用～

每張桌配置一台ipad點餐！不用擔心點餐漏單！一按紀錄就知道什麼肉還沒來，店內還有小朋友最喜歡送餐機器人～

自助區吃到飽

自助區在最後方！L型動線方便拿不用繞來繞去，自助區有各種蔬菜火鍋料、滷肉飯、生菜沙拉、炸物、爆米花、飲料咖啡冰沙機、霜淇淋與哈根達斯，醬料區有青蔥、辣椒、醬油、黑醋、沙茶醬、蘿蔔泥..等，麵食有王子麵、意麵與韓國泡麵～

時蔬菇類與火鍋丸近30種選擇！餐前可先來點生菜沙拉！飯後有新鮮時令蔬果,光是火龍果我就吃了好幾塊！！

熟食區有滷肉飯與炸物！還有小朋友喜歡爆米花～

飲料區有咖啡、茶飲、果汁與罐裝飲料！想喝熱茶也有多種茶包，還有我愛的Hershey’s摩卡巧克力冰沙～

蛋糕甜點區有多款切片蛋糕與豆花！

哈根達斯吃到飽

霜淇淋有北海道牛奶、哈密瓜與綜合口味，現場哈根達斯冰淇淋有達8種口味，芒果雪酪、焦糖巧克力、藍莓草莓….等，大胃王來吃絕對划算，直接裝盤成聖代吃～

朝日啤酒 喝到飽

點帝王鱈場蟹吃到飽！店內百威啤酒、bar啤酒與朝日啤酒無限喝！很多人吃燒肉一定要配酒，這種暢快感只有一個字「爽」啦～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

帝王鱈場蟹吃到飽方案～帝王鱈場蟹、日本A5和牛金磚、極上松阪雞、頂級松阪豬、朝日啤酒，與店內全品項通通吃到飽，想多吃幾種肉肉海鮮，建議揪朋友或找大胃王來啦！！

這一桌有日本A5和牛磚、日本A5和牛霜降、橫隔膜、牛舌、岩上無骨肩小排、帶骨牛小排、羽下雪花牛、見島和牛肋眼、澳洲M9和牛、草飼無骨牛小排、松阪豬、伊比利豬、生蠔、北海道干貝、黑鑽蝦、天使紅蝦、九州鮑魚、炙燒小扇貝..等！加上自助區吃到飽，真的有夠狂～

要來吃到飽我連早餐都不吃啦！一不小心邊聊天邊吃爆米花，朋友還提醒別吃了，等一下肉來又吃不下～

韓式泡菜、涼拌洋蔥口味好清爽！搭配燒肉吃能解膩，光涼拌洋蔥我就吃完一碗～

這盤海鮮拼盤好澎湃！有生蠔、北海道干貝、黑鑽蝦、天使紅蝦、九州鮑魚、炙燒小扇貝與小花枝，一看就知道很新鮮，吃燒肉火鍋兩吃好處，對燒肉不是很在行的朋友，也能煮火鍋吃，涮一涮就能入口～

帝王鱈場蟹吃到飽

看到這盤幸福指數瞬間飆高！蟹腳肉好飽滿有夠粗！帝王鱈場蟹燒烤、煮火鍋都適合，這一盤自己買也要1500元起跳吧！一個人吃完一盤就回本了～

一看就知道肉品有選過！肉片油花紋路與色澤好誘人～

豬肉拼盤也來一個！伊比利豬有著霜降粉色，肉質Q嫩不膩口，有厚度松阪豬烤到金黃赤赤，吃原味就很讚！咬起來外層脆口裡面Q彈，真的是必點好吃～

羽下雪花牛、牛舌也是我愛的～

日北A5和牛金磚

WOW!!! 日本A5和牛金磚真的好奢侈，每塊都有厚度真的是金磚！和牛大理石花紋好細緻，真的是無可挑剔上選肉品，一切準備就緒開始烤，每塊都好珍貴不敢浪費～

兩面烤到微焦赤色！中間保持5分熟粉嫩肉色，和牛油脂鮮甜味與烤肉香完美結合，這誘惑真的難以抗拒～

吃一口就愛上這A5和牛金磚！吃和牛最怕油脂過多，吃兩塊會顯膩，這的和牛金磚有選過油脂適中，經過高溫燒烤油脂充分融化，把和牛精華牢牢鎖住，和牛肉香軟滑口嚐過就回不去了，滿嘴都是和牛香，一連吃了好就塊金磚，幸福感爆棚～

A5等級和牛就是讚！日本A5和牛霜降油花有夠美！表面烤到血水滲出就能翻面，烤成粉嫩五分熟差不多～

日本A5和牛霜降好大一片！陣陣肉香撲鼻而來，讓人忍不住吞嚥口水，和牛霜降肉質細嫩，肉香佈滿嘴巴香濃好吃～

澳洲M9和牛油脂滑嫩，簡單撒點鹽就很讚～

吃到現在我都還沒沾醬！真的是原味就好吃～

牛舌烤個幾秒就能夾起！自助區有鹽蔥可搭配吃，烤牛舌口感很特別，別的部位吃不到，口感Q彈又爽脆好吃～

板腱肉紋理肥瘦相間！滿滿鋪在白飯上會很精彩！超奢華燒肉丼自己做～

吃燒肉怎麼少的了火焰！油脂滴落火焰燒畫面，燒肉上的烙痕看起來好誘人～

見島和牛肋眼肉香在嘴裡迸發！剪成條狀烤到五分、七分熟！口感Q彈帶點嚼感～

帶骨牛小排好多肉汁！尤其是骨邊肉越嚼越香，七分熟度最剛好～

和牛橫膈膜是牛內臟！牛的濃郁味更明顯，外層烤到有點焦香，軟嫩中帶有嚼勁，簡單撒點鹽就很夠味～

烤羽下雪花牛手速要夠快！五分熟就要趕快捲起，這部位運動量少，吃起來軟嫩適中我喜歡～

加入韓式泡菜或涼拌洋蔥捲起來吃！又是另一種風味，吃起來清爽又解膩～

天使紅蝦、泰國蝦、黑鑽蝦、生蠔、鮑魚、北海道干貝都放進去！

烤蝦原味是吃碳烤香！三種蝦肉口感都不太一樣，黑鑽蝦挺彈牙、天使紅蝦肉質偏軟，鮑魚挺Q彈～

北海道干貝兩面煎烤一下原味就好吃，滿滿天然海味，好甜好吃～

帝王鱈場蟹吃到飽超狂！一盤剛好擺滿整個烤盤，光吃這盤就划算～

烤蟹手腳要快！記得火轉小一點，烤太久會破壞帝王鱈場蟹肉質～

用剪刀出點力就能把殼用碎！依個人喜好撒鹽、沾胡椒吃，建議一開始還是先吃原味～

一口塞進嘴裡好滿足！以這價位帝王鱈場蟹吃到飽，帝王鱈場蟹肉質不錯！蟹肉口感細嫩軟彈，蟹肉腳吃得到蟹肉鮮甜味，如果怕不小心烤太乾，也能放到昆布湯用煮的～

總之來這多吃幾盤就對了，帝王鱈場蟹、海鮮拼盤都要點！

昆布．麻辣 鴛鴦鍋

鴛鴦鍋一個人只要加80元！可選兩種湯底！我選了日式昆布湯底，還有我愛的麻辣湯底，每天熬煮的昆布湯，湯底溫和淡雅，加上大量蔬菜火鍋料、海鮮與涮肉，湯底會越煮越濃，喜歡吃原味海鮮放到昆布湯，昆布湯滲透到海鮮裡，海鮮吃起來更滑口夠味～

這麻辣鍋湯底不錯耶！椒麻辛香氣帶點中藥香，鹹度適中不會油膩，我忍不住喝了兩碗，麻辣鍋涮肉讚～

飯後要吃冰淇淋！來支綜合牛奶哈密瓜霜淇淋，哈根達斯吃了四球滿足，自助區蛋糕我吃不下了，此時已經飽到天靈蓋～

＊帝王鱈場蟹1688元吃到飽！光吃帝王蟹、A5和牛磚、北海道干貝、哈根達斯..就划算，嚴選過肉品、海鮮品質也不錯，店員會一直巡場換烤盤整理桌面，燒肉加麻辣鍋吃到飽我喜歡～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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千兵衛日式燒肉鍋物-桃園店資訊

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