嘉義的阿婆烤玉米Ruby已經耳聞許久，但購買過程不容易，

要吃到一隻烤玉米需耗費幾乎一整天的時間才能品嚐到。



早上9點半即可以取號碼牌，10點15分開始挑選烤玉米，

並選擇取餐時間，取餐時間有6個時間點取餐分別13:30、14:40 、16:00、

17:15、18:30、19:40，記得要記得購買金額喔。

領到號碼牌後時間到了再去選玉米，阿婆烤玉米都是糯米玉米的，

如果不會選店員也會說紫色越多較有嚼勁，

而想吃軟Q的可選白色較多的，就看每個人喜歡的口感。

玉米秤重完後會，老闆會告訴你結帳的金額及姓氏後，會寫在袋子上，

然後一定要記住金額，到了時間回來拿會比較快速切順利拿到烤玉米喔。

Ruby覺得烤玉米的醬料味道花生醬滿重的，醬料偏甜香味十足，可能是手工碳烤的關係，

他們家的烤玉米有一點偏焦黑，像Ruby朋友去是19:40拿，

我們到嘉義半夜了冷掉味道也是不錯的，阿婆烤玉米是好吃的，

但是時間的成本需要耗費比較久，建議時間足夠的人可以來嘗試看看~~



【店家資訊】

👉阿婆烤玉米

🏠嘉義市東區民族路312號

⏰AM09:30~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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