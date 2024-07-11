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【冷凍水餃宅配推薦】水點心手工水餃，招牌剝皮辣椒口味必吃！ - TISS玩味食尚

2024-07-11 15:36:00 Tiss 人氣：108
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窩客好文

Tiss

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：

水點心
place台中市北區太原路190-1號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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【冷凍水餃宅配推薦】水點心手工水餃，招牌剝皮辣椒口味必吃！

常有人問Tiss冷凍水餃宅配推薦哪一家?水點心手工水餃是近期吃過覺得非常厲害的手工水餃，水點心實體門市在台中有三個據點，分別在太原路、大德街、廣三SOGO，水點心來自於媽媽的味道，創辦人的母親在市場擺攤，每日天還未亮，就會嚴選新鮮食材、當日現做新鮮水餃餡料，用手工一顆一顆包出完全沒有化學添加的手工水餃，多年後創辦人在外面一直吃不到母親的手工水餃味道，決定自行創辦水點心手工水餃，找回兒時的回憶。水餃推薦水點心手工水餃必吃，特別是招牌剝皮辣椒口味真的讓人驚豔!水點心手工水餃宅配

水點心手工水餃宅配首購優惠

Tiss專屬代碼 【tiss95 】，全店95折到8月底 官網下單

新會員再送$100折價，可同步使用!

水點心手工冷凍水餃門市

水點心手工冷凍水餃可以官網下單、門市取貨享9折優惠
太原門市：台中市北區太原路二段190-1號
大德門市：台中市北區大德街108號
台中廣三SOGO ：台中市西區臺灣大道二段459號B1F (好地方超市)

水點心冷凍水餃宅配方式

Tiss最推薦$1115含運組合，有四種熱銷口味，推薦第一次買水點心冷凍水餃的朋友們，可以先買這個組合

1. 剝皮辣椒鮮肉 - 1包/30入
2. 高麗菜鮮肉 - 1包/30入
3. 韭菜鮮肉 - 1包/30入
4. 鮮肉餛飩 - 1包/28入

水點心水餃005

水點心冷凍水餃特色

水點心冷凍水餃一包有30顆，以夾鍊式的包裝設計，打開後可以用夾鏈的方式再封起來

水點心水餃003

手工水餃包起來的形狀就是不一樣，而且皮也特別Q彈

水點心水餃016

冷凍水餃煮法建議水滾後下水餃，中火煮七分鐘就可以起鍋了

水點心水餃017

煮水餃的小祕訣就是下鍋的時候要先稍微攪拌一下才不會黏鍋，水點心的水餃挺耐煮的，完全不會煮破，以百年製麵古法製作水餃皮，絕不添加防腐劑、漂白，特色就是特別Q彈不易破

水點心水餃046

起鍋的水點心水餃，每一顆都厚實飽滿，相當紮實，賣相也非常好，讓人食指大動

水點心水餃051

Tiss非常喜歡水點心的水餃皮口感，除了耐煮不易破之外，麵粉的香氣十足，讓人越嚼越香

水點心水餃040

水點心水餃-剝皮辣椒鮮肉水餃

之前買水餃都會買比較傳統的韭菜或高麗菜口味，總覺得剝皮辣椒就跟水餃不合，但是水點心的剝皮辣椒鮮肉水餃讓我相當驚豔，口感完全不突兀，首創剝皮辣椒與紅辣椒結合的獨家特色口味，吃起來微微辣，完全不需要調味料就很夠味，對我來說就是剛剛好的辣度，添加手工切塊瓠瓜賦予新口感，所以特別清新不辣口，真的超涮嘴，怪不得是水點心水餃回購率第一名!

水點心水餃082

水點心水餃-韭菜鮮肉水餃鮮肉水餃

我們家有一個韭菜水餃控的老公，從小就愛吃韭菜水餃，水點心的韭菜鮮肉水餃是選擇鮮嫩翠綠的上等韭菜，咬起來香氣滿溢，而水點心的水餃餡都是使用特選台灣豬肉的味美香鮮，果然連我們家的韭菜控也讚不絕口，一包30顆，他一個人就吃了20顆，直說好吃，可以再回購

水點心水餃036

水點心水餃-高麗菜鮮肉水餃

高麗菜鮮肉水餃就是小朋友最喜歡的經典口味，高麗菜的特色就是鮮甜清脆，也是水點心傳承三十年的經典口味，高麗菜與鮮嫩豬肉完美結合，完全不需要蘸料就很對味。

水點心水餃055

水點心水餃-原味香蔥鮮肉水餃

蔥肉是Tiss私心喜愛的口味，很喜歡蔥香的味道，搭配豬肉會感覺肉吃起來更有甜味，咬起來飽滿多汁，充滿濃濃的台灣味

水點心水餃058

Tiss覺得這次吃到的水點心水餃，四種水餃口味都很出色，如果要我選第一名的話，我會給剝皮辣椒口味第一名，口感確實有讓人驚艷的感覺

水點心水餃060

 

 



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