位在台中大道與五權路交叉口的「二十樓」，是隱身在商辦大樓裡的餐廳，不只販售定食、甜食、咖啡飲品，還有水果釀調酒等你來試試！主推大溪地香草咖啡雞，咖啡香四溢~肉質軟嫩，真的非常有特色！

二十樓是在親家台灣大道廣場的20樓，隔壁就是凱悅KTV，看到門口有個立牌寫著二十樓就知道沒走錯棟~走進去也不需換卡~直接搭乘電梯到20樓就到了

走出電梯可以看到二十樓的立牌~

眼前的城市景色真的蠻美的！感覺夜景或黃昏時會更迷人！

店內的裝潢也精緻雅致！可以坐沙發區，也可以坐靠窗賞市景~

二十樓菜單

▼香啡雞定食$280（附$70飲品，可加價更換）

獨家秘製的大溪地香草咖啡雞真的必點！

選用獨特的大溪地香草咖啡滷製而成，右邊是大溪地香草莢

淡淡的咖啡香氣迷人~但吃起來沒有咖啡味，反而有股焦糖香氣，雞腿滷的油亮入味，香嫩多汁！

吃起來嫩口，尤其輕輕一夾就能把骨頭與肉分開~可見滷得夠久！

搭配一碗香Q的五穀飯非常適合~

6格小菜也很不錯，我那天吃到的是蘋果片、蟹肉絲豆皮、胡麻玉米筍、煙燻豬頭皮、花椰菜水煮蛋、蔬菜雞肉絲

我覺得以這個價格可以吃到一整個套餐真的蠻划算的，重點還附飲料！！！

▼台式三杯雞飯$200（附$70飲品，可加價更換）

一整盤有菜有肉有蛋有飯，200元真的很不錯！

三杯雞肉軟嫩，且醬汁不死鹹，又有九層塔香氣！小菜搭配醬汁一起吃很夠味！

▼招牌大溪地法式-德腸$120 （升級套餐附70元飲品$160）

法式麵包烤得外酥內鬆綿，加入德腸、小黃瓜、番茄及生菜，口味層次豐富不單調！想吃點輕食這個很適合！

▼香草冰淇淋佐卡士達蜂蜜可朗芙$130

可朗芙應該是這兩年最紅的甜點吧，二十樓也吃得到！可頌麵糰壓成鬆餅形狀，吃起來酥脆多層次，搭配香草冰淇淋和玉米片點綴，下午茶吃這個真不錯~

▼夏豐收百香檸檬氣泡$100

微酸微甜的氣泡飲，在炎炎夏日來一杯超消暑~

▼榛果拿鐵$100

乳香與榛果交織，襯托著濃郁咖啡，喝起來微甜滑順~

▼香妃入浴$160

夢幻的藍色漸層~水果釀調酒算是他們另一個特色，重點還有DIY的過程很特別！

店內有個有水果釀的機器，店家會提供兩個代幣，會跟你說你點的這支要加哪兩支水果釀，當然也可以店家直接調好給你，只是有個投幣過程蠻特別的！

我這支是原本有加入氣泡水、伏特加、藍柑橘醬、檸檬，然後再DIY自己加入拉拉山水蜜桃酒&原釀小米酒

喝起來酒感不明顯，大多都是水蜜桃的香氣和甜甜的味道~是可以輕鬆喝的調酒！

整體來說，是一家平價又美味的景觀餐廳，價格真的很佛~200元起就有主食小菜與飲料！大溪地香草咖啡雞很特別~香氣迷人！而水果釀調酒更適合與三五好友來邊喝邊聊天邊觀景，白天晚上都各有不同的美~

【 二十樓 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/20f.meal

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/20f.meal/

▸ 地址｜台中市西區臺灣大道二段2號20樓（親家台灣大道廣場20樓）

▸ 營業時間｜平日11:00-14:30，17:30-21:30。假日11:30-21:30



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