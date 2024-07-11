【四川吳抄手】遠百信義A13，連續四年榮獲米其林殊榮，台北川菜推薦

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原文出處：https://tisshuang.com/blog/post/chilihousewu

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四川吳抄手分店

遠東百貨 信義店

地址: 台北市信義區松仁路58號4樓

Tel: 02-8786-2426 林⼝三井店

地址: 新北市林⼝區⽂化三路⼀段356號2樓

Tel: 02-2600-7099 遠東百貨 ⽵北店

地址:新⽵縣⽵北市莊敬北路18號7樓

Tel: 03-550-6248

四川吳抄手分店

遠東百貨 信義店

地址: 台北市信義區松仁路58號4樓

Tel: 02-8786-2426

林⼝三井店

地址: 新北市林⼝區⽂化三路⼀段356號2樓

Tel: 02-2600-7099

遠東百貨 ⽵北店

地址:新⽵縣⽵北市莊敬北路18號7樓

Tel: 03-550-6248

四川吳抄手遠百信義A13

四川吳抄手遠百信義A13的地點在A13的四樓，四樓是美食街，裝潢的古色古香，非常有特色，手扶梯一上來的右手邊就是四川吳抄手

四川吳抄手餐廳的外面、裡面都有用餐座位，記得先訂位

店外的位置以四人座的方形桌為主，店內的位置多半是五人以上的圓桌，人數或多或少都很適合來四川吳抄手用餐

四川吳抄手必點菜色

怪味雞

怪味雞是一道涼菜，非常適合做為川菜的開胃菜，為什麼叫做怪味雞？因為它融合了甜、酸、麻、辣、鹹、鮮、香等味道，而這道菜的靈魂就是其特製的醬汁，這種醬汁是由多種調料混合而成，包括醬油、醋、糖、花椒油、辣椒油、芝麻醬、蒜泥、生薑等。每一種調料都有其獨特的味道，混合在一起後產生了複雜且豐富的口感，就是怪味雞

四川吳抄手的怪味雞醬料都是獨家調配的比例，醬汁可以做辣或不辣，客製化的調配，雞肉選用的是雞腿肉，口感特好，涼爽的口感加上多層次的味道，是夏天開胃菜首選

藤椒鮮魚片

鮮魚片選用的無刺滑嫩的魚片，原本以為吃起來會很辣，但其實辣度剛剛好，以酸白菜熬湯頭，爽脆豆芽菜鋪底，金黃色帶酸濃郁色澤秘製湯底，搭配辣椒及青花椒帶出的麻與辣，是咬一口就會愛上的味道

不論是魚片的口感還是花椒的調味，Tiss都覺得恰到好處，讓平常不是那麼愛花椒味的我也被征服了

紅油抄手

四川吳抄手必點菜色就是紅油抄手，這是四川吳抄手餐廳的主打菜色

餛飩皮Q彈，口感相當好，包裹著鮮嫩多汁的豬肉餡，淋上秘製的紅油和辣椒，香味四溢，很容易一口接著一口，非常涮嘴

炸醬麵

如果是一個人來吃四川吳抄手，蠻推薦可以點一個紅油抄手+一份炸醬麵就可以吃超飽，而且這兩道麵食小點都是四川吳抄手必點菜色

炸麵醬也可以做辣或不辣，這次Tiss選擇不辣的，炸醬非常入味，搭配細麵、小白菜，清爽可口

酸白菜肉絲

酸白菜肉絲這道菜可以說是結合京醬肉絲、酸白菜的口感，所以吃起來帶點微微酸，但完全不突兀

芝麻香餅真的特別香，口感也相當好，完全不硬

酸白菜是吳抄手師傅們親自醃製， 自然發酵的酸香和滑嫩的豬肉絲組合， 層次感十足，是我之前較沒吃過的口感

但我相當喜歡，有辣椒、蔥段、香菜、酸菜的組合，吃起來真的特別不一樣

乾煸四季豆

第一次吃到乾煸四季豆搭配烤鴨餅的組合

炸過的四季豆看起來油油的，但入口一點也不油，搭配肉末、蝦子的香氣，以及四季豆酥脆的口感，單吃、配飯都很好吃

搭配烤鴨餅又是另一種吃法，四季豆的味道較為濃郁，跟清淡的餅皮搭在一起也是不同的火花

這烤鴨餅皮真的口感特別好，五歲小倩一個人就吃了三片，還叫我再點給她吃，這餅皮真的吃起來太香了，完全是小孩的菜，我們後來真的又續了一籠餅皮

蒼蠅頭

四川吳抄手的蒼蠅頭可以選辣或不辣，Tiss每次去吃川菜餐廳都會點一到蒼蠅頭來吃，因為超級下飯

以豬絞肉、豆豉、韭菜、辣椒、蒜末、吳抄手特製調味料炒出來的蒼蠅頭鹹香但不會死鹹，很開胃，搭配下酒菜更適合，Tiss則非常喜歡搭配白飯一起吃，不小心就會嗑完一整碗飯

金沙鮮蝦球

金沙鮮蝦球是孩子們超愛的菜色，以大蝦仁搭配鹹蛋黃下去酥炸，鮮蝦Q彈多汁，口感非常酥脆，兩個孩子搶著吃!

翡翠海鮮羹

翡翠海鮮羹是適合全家大小的一到菜餚，翠綠的湯中有滿滿吻仔魚、蝦仁、皮蛋，我覺得口感相當棒，清爽又鮮甜

從1951年創業的川菜館，現在轉戰至百貨公司餐廳，至今70多年，每一道菜都講究真功夫，堅持端出最好的菜餚，難怪會一直獲得米其林美食的肯定!

Tiss覺得不管是平常聚餐或是想找父親節餐廳，四川吳抄手都是首選，建議大家可以提早訂位，7/25前訂父親節桌菜還享有9折優惠，非常划算!

信義區美食又多了一間，平常到遠百信義 A13逛街，也非常推薦來四川吳抄手用餐，Tiss也期待再回訪!

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