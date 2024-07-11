【桃園美食推薦】Meat Up覓晌桃園藝文店，聚餐首選，可帶寵物

桃園美食推薦又多了一間啦!這家位在桃園藝文中心附近的覓晌是跟朋友約在桃園碰面的餐廳，之前在IG就有滑到Meat Up覓晌在台北西門町也有分店，除了有讓人看完就想吃的甜點之外，其實Meat Up覓晌也有許多好吃的鹹食，真的非常感謝朋友有揪，讓我可以品嚐Meat Up覓晌桃園藝文店的限定菜色，而且Meat Up覓晌桃園藝文店不只店內裝潢得很美，很適合姊妹聚餐也適合家庭聚餐，桃園美食名單又多了一間，重點是它還可以帶寵物，真的是桃園美食餐廳首選!

原文出處：https://tisshuang.com/blog/post/meat-up

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Meat Up覓晌分店、菜單

桃園藝文店

地址：330桃園市桃園區同德五街67號2樓 👉覓晌桃園藝文店訂位及菜單

營業時間：11:00-21:30 （20:00最後點餐)

台北西門店

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓👉 覓晌西門店訂位及菜單

營業時間： 平日11:00-21:00 假日 10:00-21:00（20:00最後點餐）

從台北如何到達Meat Up覓晌桃園藝文店?

Tiss這次是從捷運圓山站搭乘9023客運，下高速公路直接在桃園中正藝文特區站下車，下車後過馬路到斜對面就看到覓晌，在這棟中茂新天地大樓的2樓，交通方便，地點也很容易找，如果開車來也可以停在這棟

桃園美食推薦-Meat Up覓晌桃園藝文店

Meat Up覓晌桃園藝文店位在中茂新天地二樓，門口小小的，但裡面很大耶!

還有超可愛的甜MEAT MEAT裝飾

Meat Up覓晌桃園藝文店用餐環境

走進覓晌就讓人感覺空間相當寬敞舒服，即使是平日中午的時間也是人潮滿滿

除了朋友聚餐、家庭聚餐之外，還看到好幾個都有帶寵物一起來用餐，對養寵物的人來說真的太方便啦!要是我們家NIKE還在的話，我一定也會帶著牠來這邊用餐

玻璃窗旁邊的座位視野特別好，看出去就是一片綠油油的，讓人有置身都市叢林的感覺

覓晌推薦菜色

BBQ豬肋排

首先真的要大推BBQ豬肋排，這道菜色是Meat Up覓晌桃園藝文店限定菜色，這個份量超大一份，絕對足夠四人享用，色澤很美之外也烤得相當入味!

BBQ豬肋排不只大塊，肉質也相當厚實，肋排在燒烤的時候，通常表面會塗滿特製的燒烤醬，燒烤醬通烤後會形成一層濃郁、甜美且略帶煙熏味的焦糖化外殼，吃起來就會有甜甜的味道

重點是它吃起來完全不會柴，口感濕潤，外皮微微焦脆，內部肉質色澤鮮嫩，多汁又味美!

墨西哥辣椒薄餅

墨西哥辣椒薄餅也是覓晌桃園藝文店的限定菜色，來到這裡就是推薦豬肋排和這道墨西哥辣椒薄餅必點

Tiss特別喜歡薄餅的口感，色彩豐富的內餡和金黃酥脆的外皮形成了強烈的視覺對比，咬起來餅皮有酥脆的口感、再搭配多樣的內餡、濃郁的起司，也是必點菜色之一

青醬雞腿起司燉飯

青醬雞腿起司燉飯搭配金黃的雞腿和融化的起司，色彩鮮明，讓人一見便食慾大開

青醬的香草香氣與煮熟的雞腿和起司混合在一起，散發出誘人的香氣，再加上燉飯本身的米香，使整道菜的香氣層次豐富

雞腿肉的皮也有稍微脆脆的口感，咬起來也是鮮嫩多汁

狂歡派對

用磅秤裝上來的狂歡派對，真的超級豐盛，這盤真的把所有的炸物都集結了

脆薯、洋蔥圈、雞米花、培根通通都在這盤，大人小孩都愛吃

覓晌甜點和飲料

覓晌甜點真的光看就很療癒，每一種都可以看得出不同的主題、特色，更看得到主廚的用心

草莓奶昔

草莓奶昔完全就是一整個甜蜜蜜的組合，底部是奶昔，搭配滿滿的奶油、棒棒糖，這種繽紛的飲料，完全就是小朋友的菜，這道飲料整體偏甜，喜歡喝甜甜的飲料，推薦這個草莓奶昔

莓樂優格飲

不喜歡太甜的話，推薦莓樂優格飲，這個走比較健康路線，喝起來是帶點酸味的，裡面有草莓、鳳梨、莓果，還挺清爽的

美國夢紅絲絨蛋糕

美國紅絲絨蛋糕最大的特點就是其鮮紅色的蛋糕體，蛋糕的質地非常柔軟、濕潤且輕盈，配上豐富的奶油，有一種獨特的酸甜平衡，甜點控吃完這一份肯定大滿足

可可巴斯克蛋糕

Tiss個人則特別讚賞可可巴斯克蛋糕，可可巴斯克蛋糕的內部質地吃起來非常柔滑濕潤，像是介於蛋糕和奶油之間的口感，濃濃的巧克力味道讓我非常喜歡、入口即化。

布丁聖代

布丁聖代通常由多層不同口感和味道的食材組成。底部有餅乾碎片、巧克力醬、冰淇淋、鮮奶油，最上層有一整顆大布丁，帶來豐富的口感和味道

今天來又收集到一間桃園特色美食餐廳，不只用餐氣氛好，食物也都不錯吃

尤其環境很舒服，真的很適合跟好姊妹一起來用餐

最後一定要來網美牆留下網美照

真的蠻推薦大家可以來覓晌聚餐，食物種類多，色香味俱全，是那種看了就讓人賞心悅目，吃了讓人心情愉悅的桃園美食餐廳，不只桃園吃的到，台北西門店也吃得到，記得先預約喔!

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