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礁溪美食「龍爺鳳娘會館」，是龍爺鳳娘餐飲集團在(礁溪白宮1樓)裏的新據點，龍爺鳳娘餐飲有限公司的場地優質一流、停車空間寬廣、非常適合辦活動。 一樓目前是龍爺鳳娘會館的餐飲空間，餐廳以純白色的色調為主，走南洋渡假風典雅、寬敞、舒適，重點是龍爺鳳娘會館以櫻桃鴨、精緻合菜、單點、無菜單料理為主，甚至辦個婚宴也沒問題哦，一起來看看精采的內容吧

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龍爺鳳娘會館 店家資訊

龍爺鳳娘礁溪會館

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉大塭路34-5號

電話 : 0981-050-168 龍爺鳳娘粥品(礁溪仁愛店)

地址 :宜蘭縣礁溪鄉和平路162號

電話 :0916-401-687 龍爺鳳娘鍋品(礁溪和平店)

地址 :宜蘭縣礁溪鄉和平路122號

電話 :03-9886-689) 龍爺鳳娘湯品(臺北圓山店)

地址 :臺北市大同區民族西路63號1樓

電話 :02-2592-3718 龍爺鳳娘湯品（礁溪總店）

地址 :宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號

電話 :0981-500-168 龍爺鳳娘目前在台北、礁溪旗下的旗下的餐廳，每家都有各有特色，提供不同的滿足。相信一定時候過後，這裏一定是宴會的熱門地點

龍爺鳳娘會館 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「龍爺鳳娘會館」

Google導航輸入 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

這裏的場地真的太優了，停車空間沒問題，辦宴會不用愁找不到停車位

龍爺鳳娘會館 空間環境

白宮渡假勝地離礁溪火車站及市中心約10分鐘車程。這裏”類白宮”建築外觀，相信一眼就難忘吧，非常讓人想一探究竟，建築內部究竟是什麼模樣啊，這裏戶外擁有一大片綠油油的大草皮，真的讓人紓壓放鬆的感覺，看了好想躺在草地上翻滾啊

會館的館址位於礁溪白宮渡假勝地的一樓!!

餐廳以純白色調為主，空間寬敞、典雅、舒適，氣氛滿不錯的，一進來的感覺就很棒

有別於集團旗下不同的餐飲事業

這裏比較是餐廳型態，合菜、精緻快炒，宴席，櫻桃鴨，無菜單料理~~都是目前會館提供的內容

這樣優質的餐飲空間，非常適合中大型的公司來辦活動或是舉辦餐飲宴會了

燈光美、氣氛佳，活動地點選在此地，至少場地絕對沒問題~~~

這裏也有半開放式的包廂，14 人大桌，非常氣派，真的很少見吧，適合宴請重要貴賓

餐桌上的中式山水擺飾也很驚人

這個可容納16-20的人包廂也很棒，裏面可以唱歌，也有大型沙發可以休息，同時也保密相當程度的隱密性

如果要舉辦婚宴等級的餐會，這也很適合!!

龍爺鳳娘會館 餐點推薦

我們這次來品嚐幾道精緻可口的菜色

生魚片拼盤

來宜蘭怎麼可以不吃海鮮呢，當天嚐到新鮮的鮪魚、旗魚、鮭魚~~而且切的厚薄適中、口感軟嫩可口，新鮮就是王道

現在正是鮪魚的旺季，油脂豐富、來宜蘭有機會一定要試試啊

這裏的擺盤也滿下工夫的

將柳橙挖開，除了原本的清香的柳橙果肉，上面還擺了爽口彈牙龍蝦肉，龍蝦肉與柳橙的絕美搭配，大口吃下真的超滿足的

櫻花蝦也是宜蘭近海的重要漁獲，這裏的櫻花蝦炒飯炒的粒粒分明卻又非常入味，而且搭配不同的食材，色香味十足啊

這道是粵式砂鍋魚頭 ( 魚頭品種隨機)

這道菜的酒香味十足，魚肉軟嫩彈牙，印象非常深刻的一道菜

這道是川菜，干鍋綜合海鮮

鮮香脆口的海鮮與新鮮時蔬快炒出來，豐富口感很不錯，加了辣味，所以吃起來非常涮嘴夠味

這個豬肋排也太好吃了吧 醬汁烤出的香甜入味， 輕輕一咬骨肉分離，這種的用手拿來啃的感覺最棒了

炒時蔬

不得不說這樣的擺盤看起來太棒了，這裏的炒工滿厲害的，吃了幾道下來確實很不錯，但擺盤大加分

只要再來個菜色搭配組合，把這些當成無菜單料理也非常讚

連水果也擺的很精緻

最後壓軸的重頭戲上場了!! 一開始以為怎麼把化粧品盒端上來了，沒想到這可是大驚喜啊

原來裏面裝的是今天的甜點，奶酪!!!

哈哈，其實好不好吃已經不是重點，因為我們拍的太高興了，感覺真的像是在拍精品啊

龍爺鳳娘會館/白宮渡假勝地 活動設施

「龍爺鳳娘會館」與白宮渡假勝地可說是完美的結合!!! 除了優質的餐飲，場地也是一流

入餐廳前還有兩隻庫柏力克熊迎接賓客呢

這裏更棒的是，如果小孩已經吃飽了，這裏有球池可以給他們放電大玩一下

大廳的休息區

白天的白宮渡假勝地很美，晚上的更有氣氛，這片綠地看了真的非常紓壓、非常舒服

都會地區找不到這樣的大空間，來礁溪辦活動就對了

這裏的草地也是辦活動的好地點

在這樣的天幕帳下辦活動真的太有氣氛了

白天辦活動還有這個可以玩哦，立馬又變成親子樂園了

哇~~~這組推出來可真的打遍天下無敵手了

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