欣葉日本料理吃到飽已經很久沒吃過了

印象中都是品項較少但卻更為精緻

之前也吃過同樣主打日式的旭集

就要來比較一下現在的欣葉如何了喔!

本篇依次分享交通位置，環境，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

欣葉日本料理中茂店

位於桃園中正藝文特區

可以直接停車在中茂新天地下方

不過用餐時間雖然給到四個小時

免費停車卻只給了兩個小時

另外也要特別注意各個電梯停靠的樓層不一樣

這裡聚餐餐廳也非常多

如果不知道要吃什麼到這找也不會有錯

一開始時間到的時候需要先報到後排隊入場

整體的規劃說是以錦市場來規劃

接下來就講比較特別的地方吧!

首先就是日式小菜的選擇比較多

大多會是有點酸味的可以幫忙開胃

還有山藥或是櫻花之類的比較顧胃

會建議要吃的話就先來這裡挑點小菜吧!

另外有多樣化的沙拉

有工作人員在這幫忙拿取

每一種味道都是可以拿出來單賣的

雖然追求CP值的話好像不該吃沙拉

不過當然有好味道還是要說一下

生魚片這邊雖然排隊的人多

不過因為師傅也不只一位所以消化得很快

除了有一些固定品項之外

還會有當日限定

下方還有其他的介紹

可以正好進行食育

飲料除了一般的飲料台之外

還有紅白酒以及啤酒喝到飽(喝酒傷身)

這邊則有些抹茶牛奶或是現榨果汁的特調

小孩愛的碳酸飲料以及爆米花當然也有

這裡的咖啡機還有另外提供風味糖漿

甜點櫃也在這一邊

至於吃起來如何就下一部分再分享

另外湯雖然喝起來很不錯

不過這樣放著就衛生來說個人是會有疑慮的啦

另外還有現做包餡鯛魚燒之類的

剛做好的熱熱吃真的很不錯

用餐期間還有這樣的限量料理

其實就是鹽烤魚肉

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會在上面淋上清酒後點火增加香氣

最後敲開鹽塊品嘗中間的魚肉

食用心得就從限定料理先開始吧!

排隊拿到的份量就是這樣一點點

吃起來的確是很嫩的魚肉

也有一點點的酒香

不過份量真的太少，來吃點別的吧!

生魚片都是厚切

就觀感和口感上來說都感覺更好

特別推薦紅魽是能吃得出魚肉的甜味的

壽司也有許多組合

如果檯面上沒有的也可以直接跟師父點單

不過醋飯有點過軟

所以這次也就只吃了這兩個

沙拉真的超推的阿

整體的調味都不會過重

又可以吃得出來對於材料選擇的用心

平常吃到飽的炸蝦都會有人排隊

不過欣葉的完全不用排隊就可以知道其中的水準了

整體麵衣真的太厚，雖然還不至於後方都是麵衣沒蝦子

但是整體吃起來還是不推

日式唐揚炸雞則是真的好吃

內裡是多汁的

欣葉都會因為季節的更換有不一樣的主題菜單

像這次就是春天的菜單

其中的炸菇倒是真的好吃

另外大推熟食區的杏鮑菇

吸飽了湯汁吃起來很讚

現切牛肉更是吃到飽的必備品

欣葉的用熟成牛肉做供應

所以吃起來更嫩

很輕易的就可以用刀子劃開

手卷的種類也蠻多的

而且特別喜歡裡面是包菜而不是包飯

不會感覺太過厚重，也更清爽

今天因為是坐圓桌

所以幾乎都是拿一點之後就大家分食

相對可以嘗試更多口味

還有像這樣的蛋豆腐上有欣葉的名字

再說一次，小菜千萬別錯過

烤物則大推豬肉捲鵪鶉蛋

醬料味道適中，還有蛋黃就口感和味道做出變化

雖然是個注定吃不回本的東西但忍不住多拿了幾個

日式吃到飽當然就還有拉麵

不過蝦子是額外丟進去的

欣葉的蝦子品質很好，好剝又大隻

加上雞白湯拉麵根本就是海陸大餐阿!

甜點則是全面性的不推

會有種到欣葉吃到千葉火鍋水準的感覺

除非是現做甜點區，要不然欣業的甜點水準真的很低

要下結論了喔!

剛好晚餐破千的價格在吃到飽也算是基本消費了

其中有像熟成牛排的亮點

不過如果是以吃到回本的角度來可能會失望

但如果想吃多樣又有一定水平的話

跳過甜點就可以吃得很開心

店家基本資料=>

地址 :330桃園市桃園區同德五街67號十樓

電話 :03－317－8833

營業時間 : １１：３０～１５：００，１７：３０～２１：３０（每天）

店家官方網站連結請點我