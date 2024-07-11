桃園吃到飽推薦這家旭集和食集錦桃園中茂店，桃園人敲碗敲到碗都快破掉的旭集和食集錦桃園中茂店終於開幕啦，於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店，集結日本四島八地美饌，包含板前特品握壽司、生魚片、巷弄居酒屋炙烤、日式懷石料理、和洋菓子等等，10/21開放訂位時一度造成官網當機，旭集價錢是多少？如何旭集線上訂位？ 旭集訂位秘訣？還有那些必吃必拿的？這篇一次跟你說，跟著我們一起來看看旭集和食集錦桃園中茂店有什麼特別之處吧！
旭集和食集錦桃園中茂店｜交通方式、停車資訊
旭集和食集錦桃園中茂店就位在桃園藝文特區中茂新天地12樓，這裡可以說是桃園的精華地段，開車的朋友可以停到中茂新天地的停車場或是藝文園區南區/北區地下停車場，第一天果然是人山人海，排隊等入場吧！（注意！目前中茂新天地的停車場還沒有特約）
旭集和食集錦桃園中茂店｜價格、最新訂位方式
旭集目前在台北、新竹、高雄、桃園都有分店，旭集桃園店、大葉高島屋都已經陸續開幕，今天來的是旭集桃園店，餐廳面積500坪、可容納300個座位，網路上大部份都是推薦下午茶跟午餐，所以特地挑選了午餐時段來嚐嚐，用餐區間、價位、訂位方式如下
- 《旭集和食集錦吃到飽》以上價格均另加收10%服務費。
- 平日如遇政府機關公告之國定假日、彈性放假日與勞工放假日，皆以假日價格收費。
- 未滿三歲以下之幼兒免費。
- 三歲(含)以上~未滿五歲之幼兒為四分之一價。
- 五歲(含)以上~未滿十二歲之兒童半價。
- 十二歲(含)以上，以成人計費。
- 欲享有兒童收費優惠，請出示健保卡或其他有效身份證明文件。
- 自備酒水酌收開瓶費：葡萄酒每瓶 500元 / 烈酒每瓶 1,000元。
旭集訂位
線上旭集訂位 https://www.feastogether.com.tw/booking/10
電話旭集訂位 02-8780-3366
旭集和食集錦桃園中茂店｜吃到飽攻略
旭集和食集錦分成九個餐區分別為，生盛-每日現流海鮮、巧鮨-炙燒現握壽司、醞炙-炭火直烤
和揚-日式炸物、旨燒-鐵板料理、汁煮-湯品、旬炊-蒸物、澄甘-和洋果子與冰淇淋
麗酌-飲料跟調酒，旭集和食集錦午餐、下午茶跟晚餐在各餐區都會有些差別，下午茶是最划算的
直接切入正題吧（建議三人以上同行分開擊破），旭集和食集錦桃園中茂店建議取餐先後順序我大概整理了一下攻略，給大家參考吧！一進場請直接先殺到烤物炸物區，因為這一區的料理時間最久，務必第一輪請先掃一遍
炸物我覺得普遍來說相當夠水準，而且我覺得上菜的速度完全跟得上拿菜的速度，補餐速度也快，尤其是炸蝦系列的，真的棒呆了，整體來說相當多樣化，而且精緻度也算是很高，即使是開幕第一天，仍舊保有相當的水準
拿完炸物可以直接移駕到旁邊拿鐵板燒，這個也是烹調時間很長的，先拿先贏！老實講從頭到尾，都有看到人家在排隊，基本上只有人多跟人少，一直到結束都還有人在吃，你就知道這一區多厲害，基本上一煎好瘋狂被拿光
毫無懸念一定是生食級干貝拿好拿滿，還有鱈魚也是必拿，蝦子我是直接放生，去拿炸蝦比較好吃
然後這裡也有現切牛排，我覺得品質這裡的很穩，不要拿到邊角的通常都算蠻嫩的，我是覺得如果沒有人排就加減吃一下，不然就看不要拿到邊邊的部位會比較好吃，比較特別這裡還有豬肋排，真心覺得比牛排好吃
生魚片區的旁邊有很多海鮮，像是有松葉蟹腳、麵包蟹、淡菜、白蝦等，應該會隨著季節來替換，旭集的螃蟹水準還蠻高的，尤其是松葉蟹腳，每根蟹腿肉都很飽滿
旭集和食集錦吃到飽的握壽司區，算是招牌強項！生魚片還放在木製冷藏櫃裡，看起來很有質感，握壽司老實說我覺得大概跟NAGOMI有的拼，炙燒生食級干貝握壽超級熱門，我覺得握壽司旭集和食集錦桃園中茂店應該是各店之最！
壽司卷之類的也有，喜歡吃再加減拿吧，口味也相當不錯
日式料理中常見的蒸物，像是釜飯、土瓶蒸或茶碗蒸，鮑魚土瓶蒸一定要拿，裡面不是放切塊的鮑魚，是用整顆的，還蠻用料實在的，松露茶碗蒸不好吃，拿一般的就可以了，旁邊還影有中午限定的龍蝦湯飯
旭集和食集錦吃到飽飲料酒水區，免費麒麟生啤酒暢飲，他會倒給你，也不錯啦，飲料選擇也蠻多的，午餐來吃還有四款調酒，很讚！
甜點區，看起來很像高級甜點店的裝潢，甜點就那樣，我覺得裡面大概一兩樣算是很精緻，其他就是普通，然後有現做的人形燒，不怎麼好吃就是了
水果表現不錯，夠甜，但胃太小我吃不了太多水果
冰淇淋是自有品牌，我覺得這種大多都是比較雷一點，尤其他又把一些雪貝跟一般的冰淇淋放在一起，保存溫度不一樣的放一起，又開開關關的，水果口味冰的很硬，旭集的硬傷，中茂店也沒想要改的意思
旭集和食集錦桃園中茂店｜必拿料理
照上面的順序拿法，大概拿完這桌差不多半小時內，然後就可以慢慢吃，整桌吃完還有大把時間可以去拿第二輪
很強的炸物跟烤物，雞翅膀好吃，烤柳葉也是下酒好菜，烤五花肉也不會油膩，香魚必拿超好吃！
香魚必拿，大隻肉又多，剛烤好香氣十足！
生魚片也是水準以上，鮭魚吃爆！炙燒握壽司系列全拿，我們至少吃三輪，尤其炙燒干貝超級完美！握壽司也不錯，米粒吃起來也很鬆軟，而且醋味不會很重，可以吃到魚本身的甜味，也是旭集和食集錦桃園中茂店的強項
推薦海膽干貝漢堡，不錯吃，不過這應該是午餐和晚餐才有的，下午茶沒有
很好吃的鐵板鱈魚，色澤雪白，肉質細緻，有類似螃蟹肉的Q彈口感，入口帶有淡淡的香氣，當家看板就是生食級大干貝，在能力範圍能吃多少吃多少，賺爛XD
螃蟹品質就要看當天進貨品質，有時候下午茶也會吃到很多蟹黃的麵包蟹，松葉蟹腳一吃就知道是冷凍再解凍的，但還ok啦就吃個氣味
帝王蟹湯，帝王蟹肉不多，但味增湯口味還算不錯，個人是比較喜歡蛤蠣湯
甜點的部份大概就是80分左右，不難吃但也沒有太多記憶點，冰淇淋只要是水果口味都還可以，吃起來會比較偏酸甜一些，奶味並沒有太重，飲料蠻推他們家的拿鐵，跟一般很高級的那種咖啡店比基本上毫無差距，很強，人形燒推薦拿巧克力的比較好吃，抹茶的不ok，和果子賣相好，但是爆甜！
酒水表現都很不錯，尤其調酒系列同桌友人都覺得非常好喝，酒味不重的妹仔酒
現在打卡評論還會送小禮物
旭集和食集錦桃園中茂店午餐實在讓人印象深刻，不管用餐環境或是取餐動線應該是全旭集系列中最好的，料理也夠精緻讓人吃得非常滿足，午餐時間比下午茶長出了半個小時，讓整個用餐過程更加悠閒，不那麼趕促，而下午茶雖然僅有兩小時的用餐時限，但考慮到990元的價格且不包含服務費，性價比非常高，當然，由於時間有限，建議大家用餐時要有策略一些，總的來說，旭集和食集錦桃園中茂店提供了一個很好的用餐環境，只要事先計劃好用餐策略，即便時間有限人潮多，也能讓您享受到各種美味唷
旭集 和食集錦 中茂店
地址：桃園市桃園區同德五街77號12樓（中茂新天地12樓）
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30
電話：03 355 3505
用餐時段：11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30
粉絲團：旭集
官網：https://www.xujisunrise.com.tw/
店家/景點資訊
- 店家名稱：旭集 和食集錦 中茂店
- 所在地址：臺灣桃園市桃園區同德五街77號12樓（中茂新天地12樓）
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30
- 店家電話：03 355 3505
- 評價：★★★★★