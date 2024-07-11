桃園吃到飽推薦這家旭集和食集錦桃園中茂店，桃園人敲碗敲到碗都快破掉的旭集和食集錦桃園中茂店終於開幕啦，於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店，集結日本四島八地美饌，包含板前特品握壽司、生魚片、巷弄居酒屋炙烤、日式懷石料理、和洋菓子等等，10/21開放訂位時一度造成官網當機，旭集價錢是多少？如何旭集線上訂位？ 旭集訂位秘訣？還有那些必吃必拿的？這篇一次跟你說，跟著我們一起來看看旭集和食集錦桃園中茂店有什麼特別之處吧！

旭集和食集錦桃園中茂店｜交通方式、停車資訊

旭集和食集錦桃園中茂店就位在桃園藝文特區中茂新天地12樓，這裡可以說是桃園的精華地段，開車的朋友可以停到中茂新天地的停車場或是藝文園區南區/北區地下停車場，第一天果然是人山人海，排隊等入場吧！（注意！目前中茂新天地的停車場還沒有特約）

旭集和食集錦桃園中茂店｜價格、最新訂位方式

旭集目前在台北、新竹、高雄、桃園都有分店，旭集桃園店、大葉高島屋都已經陸續開幕，今天來的是旭集桃園店，餐廳面積500坪、可容納300個座位，網路上大部份都是推薦下午茶跟午餐，所以特地挑選了午餐時段來嚐嚐，用餐區間、價位、訂位方式如下

《 旭集和食集錦吃到飽 》以上價格均另加收10%服務費。

》以上價格均另加收10%服務費。 平日如遇政府機關公告之國定假日、彈性放假日與勞工放假日，皆以假日價格收費。

未滿三歲以下之幼兒免費。

三歲(含)以上~未滿五歲之幼兒為四分之一價。

五歲(含)以上~未滿十二歲之兒童半價。

十二歲(含)以上，以成人計費。

欲享有兒童收費優惠，請出示健保卡或其他有效身份證明文件。

自備酒水酌收開瓶費：葡萄酒每瓶 500元 / 烈酒每瓶 1,000元。

旭集訂位

線上旭集訂位 https://www.feastogether.com.tw/booking/10

電話旭集訂位 02-8780-3366

饗饗、旭集自6月1日起位採預付定金制，每人用餐(含0-12歲兒童)預收定金500元，敬請留意定金預付資訊及簡訊。現場/電話訂位透過分店現場或電話預約後，系統將自動發送定金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款，請於時限內預付定金。如未於指定時間內付定則視同取消訂位。

旭集和食集錦桃園中茂店的用餐空間達到500坪，預計將設有300個座位，基本上跟號稱全台最大天母店並駕其驅，而且還擁有高樓層景觀，這裡的動線規劃得更加人性化，使客人不需要繞很遠的路就能輕鬆取到他們想吃的食物，旭集和食集錦桃園中茂店在設計上，店延續了具有日本風情的美學，讓人感受到一種簡潔而精緻的舒適感，值得一提的是，座位之間的間隔相當充足，顧客無需感到擁擠，可以在用餐時享受更多的私人空間

旭集和食集錦吃到飽不管是烤物還是炸物都算是相當認真，已經有高檔居酒屋的水準了，尤其是炸物你吃過之後，你根本不可能會覺得其他家的炸蝦之類好吃，我只能說這也是應該的，旭集和食集錦吃到飽畢竟價錢可是別人的好幾倍呢

炸物我覺得普遍來說相當夠水準，而且我覺得上菜的速度完全跟得上拿菜的速度，補餐速度也快，尤其是炸蝦系列的，真的棒呆了，整體來說相當多樣化，而且精緻度也算是很高，即使是開幕第一天，仍舊保有相當的水準

拿完炸物可以直接移駕到旁邊拿鐵板燒，這個也是烹調時間很長的，先拿先贏！老實講從頭到尾，都有看到人家在排隊，基本上只有人多跟人少，一直到結束都還有人在吃，你就知道這一區多厲害，基本上一煎好瘋狂被拿光 毫無懸念一定是生食級干貝拿好拿滿，還有鱈魚也是必拿，蝦子我是直接放生，去拿炸蝦比較好吃 然後這裡也有現切牛排，我覺得品質這裡的很穩，不要拿到邊角的通常都算蠻嫩的，我是覺得如果沒有人排就加減吃一下，不然就看不要拿到邊邊的部位會比較好吃，比較特別這裡還有豬肋排，真心覺得比牛排好吃

再來是現煮湯區，同樣的先不用花時間排這個，到最後根本沒人排，吃到尾聲再來點湯收尾就好，現煮湯要現場等，也是大火滾給你，有帝王蟹腳的味增湯跟蛤蠣清湯，堪喝但不到很美味

生食冷盤區，通常一進來大家都會擠在這，所以才會說先去拿炸烤物或鐵板燒，旭集和食集錦吃到飽的生魚片我基本都是給過關，都算是滿新鮮的，就是比其他飯店好點的等級，而且補的非常快，精緻度也是夠的

生魚片區的旁邊有很多海鮮，像是有松葉蟹腳、麵包蟹、淡菜、白蝦等，應該會隨著季節來替換，旭集的螃蟹水準還蠻高的，尤其是松葉蟹腳，每根蟹腿肉都很飽滿

旭集和食集錦吃到飽的握壽司區，算是招牌強項！生魚片還放在木製冷藏櫃裡，看起來很有質感，握壽司老實說我覺得大概跟NAGOMI有的拼，炙燒生食級干貝握壽超級熱門，我覺得握壽司旭集和食集錦桃園中茂店應該是各店之最！ 壽司卷之類的也有，喜歡吃再加減拿吧，口味也相當不錯 日式料理中常見的蒸物，像是釜飯、土瓶蒸或茶碗蒸，鮑魚土瓶蒸一定要拿，裡面不是放切塊的鮑魚，是用整顆的，還蠻用料實在的，松露茶碗蒸不好吃，拿一般的就可以了，旁邊還影有中午限定的龍蝦湯飯 旭集和食集錦吃到飽飲料酒水區，免費麒麟生啤酒暢飲，他會倒給你，也不錯啦，飲料選擇也蠻多的，午餐來吃還有四款調酒，很讚！ 甜點區，看起來很像高級甜點店的裝潢，甜點就那樣，我覺得裡面大概一兩樣算是很精緻，其他就是普通，然後有現做的人形燒，不怎麼好吃就是了 水果表現不錯，夠甜，但胃太小我吃不了太多水果

冰淇淋是自有品牌，我覺得這種大多都是比較雷一點，尤其他又把一些雪貝跟一般的冰淇淋放在一起，保存溫度不一樣的放一起，又開開關關的，水果口味冰的很硬，旭集的硬傷，中茂店也沒想要改的意思

旭集和食集錦桃園中茂店｜必拿料理

照上面的順序拿法，大概拿完這桌差不多半小時內，然後就可以慢慢吃，整桌吃完還有大把時間可以去拿第二輪

很強的炸物跟烤物，雞翅膀好吃，烤柳葉也是下酒好菜，烤五花肉也不會油膩，香魚必拿超好吃！

香魚必拿，大隻肉又多，剛烤好香氣十足！

生魚片也是水準以上，鮭魚吃爆！炙燒握壽司系列全拿，我們至少吃三輪，尤其炙燒干貝超級完美！握壽司也不錯，米粒吃起來也很鬆軟，而且醋味不會很重，可以吃到魚本身的甜味，也是旭集和食集錦桃園中茂店的強項

推薦海膽干貝漢堡，不錯吃，不過這應該是午餐和晚餐才有的，下午茶沒有

很好吃的鐵板鱈魚，色澤雪白，肉質細緻，有類似螃蟹肉的Q彈口感，入口帶有淡淡的香氣，當家看板就是生食級大干貝，在能力範圍能吃多少吃多少，賺爛XD

螃蟹品質就要看當天進貨品質，有時候下午茶也會吃到很多蟹黃的麵包蟹，松葉蟹腳一吃就知道是冷凍再解凍的，但還ok啦就吃個氣味

帝王蟹湯，帝王蟹肉不多，但味增湯口味還算不錯，個人是比較喜歡蛤蠣湯

甜點的部份大概就是80分左右，不難吃但也沒有太多記憶點，冰淇淋只要是水果口味都還可以，吃起來會比較偏酸甜一些，奶味並沒有太重，飲料蠻推他們家的拿鐵，跟一般很高級的那種咖啡店比基本上毫無差距，很強，人形燒推薦拿巧克力的比較好吃，抹茶的不ok，和果子賣相好，但是爆甜！

酒水表現都很不錯，尤其調酒系列同桌友人都覺得非常好喝，酒味不重的妹仔酒

現在打卡評論還會送小禮物

旭集和食集錦桃園中茂店午餐實在讓人印象深刻，不管用餐環境或是取餐動線應該是全旭集系列中最好的，料理也夠精緻讓人吃得非常滿足，午餐時間比下午茶長出了半個小時，讓整個用餐過程更加悠閒，不那麼趕促，而下午茶雖然僅有兩小時的用餐時限，但考慮到990元的價格且不包含服務費，性價比非常高，當然，由於時間有限，建議大家用餐時要有策略一些，總的來說，旭集和食集錦桃園中茂店提供了一個很好的用餐環境，只要事先計劃好用餐策略，即便時間有限人潮多，也能讓您享受到各種美味唷

旭集 和食集錦 中茂店

地址：桃園市桃園區同德五街77號12樓（中茂新天地12樓）

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

電話：03 355 3505

用餐時段：11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30

店家/景點資訊

店家名稱：旭集 和食集錦 中茂店

所在地址：臺灣桃園市桃園區同德五街77號12樓（中茂新天地12樓）

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：03 355 3505

評價：★★★★★

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