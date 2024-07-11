位於台北市大同區
大龍峒一級古蹟保安宮旁，
藏著一條秘密小巷，
裏頭開了一家超道地的日式居酒屋，
【啎酒居串燒居酒屋】
這裡的美食真的好吃到讓人停不下筷子。
來這裡和同事聚餐、朋友小酌，
加上歡樂滿滿的氛圍，
吃完保證一天的壓力瞬間蒸發！
【啎酒居串燒居酒屋】
- 地址：台北市大同區哈密街59巷18弄34號1樓
- 捷運：圓山站2號出口，步行11分鐘(附近有停車場)
- 電話：02-25925579
- 營業時間：17:00~00:00(週一、二店休)
- FB：啎酒居炭火串燒居酒屋
- IG：@woojo_gu
【啎酒居】
「啎酒」位於「哈密街59巷」，
「啎」(ㄨˇ) 有著相逢、相聚之意，
啎酒屋老闆希望顧客們能來此相聚用餐、分享生活與喜悅，
所以取名為「啎酒居」！
▼店內充滿日式懷舊風情的氛圍，
有一個舒適的吧台區、適合2到4人的小桌區，
以及兩間可以容納6人的包廂，
而且沒有低消門檻！是不是很誘人？
無論是來這裡約會、小酌還是聚餐，
笑聲絕對能傳到隔壁街！
▼屋台區
有日本街邊小吃的風格的座位區~
【啎酒居菜單】
店內提供各種美食，
包含：串燒、炸物、炒物和甜點等，
還有多種飲品和酒水可搭配餐點，
每天還有推薦的「限定料理」可供選擇，
✔️無低消、無服務費，超佛心！
來這裡吃喝一番，享受高品質的日式料理，絕對物超所值！
▶️ (啎酒居菜單)
▼一入座即有店家招待的
開胃小菜「毛豆」可先墊墊胃。
▼點好餐等待一會，
就能開始品嚐好料理囉！
【鮭魚卵柚香和風沙拉】＄190
這道沙拉以新鮮生菜為基底，
佐以鮮美的鮭魚卵，在口中綻放，
伴隨著柚子的清香，帶來一絲酸甜，令人胃口大開。
這款沙拉既清爽又解暑，
是炎炎夏日裡不可錯過的開胃佳餚。
【生魚片】(時價)
東港黑鮪魚上腹，
油花均勻得像是魚界的藝術品，
那誘惑讓人垂涎三尺！🤤
肉質軟嫩肥美，口感軟中帶綿，
每一口都是極致享受！😋
▼清酒(盅)＄200
搭配海鮮料理，更顯鮮甜。
【厚岸生蠔】＄360/3個
這款日本生食級的厚岸生蠔，
肉身肥厚又鮮甜，簡直就是海中的珍珠，
襯上魚子醬，擠上金桔汁後，
入口那一刻，鮮味瞬間爆發，
猶如享受海洋的擁抱！🥰
▼店內的串燒皆採現點現作的炭烤方式，
這樣不僅保留了食材的原始風味與汁水，
還帶來了一絲絲迷人的炭香氣息，
絕對讓你的味蕾感受到極致的美味！👍
【鹽燒極黑和牛雪花肉串】＄150/串
牾酒居招牌必點！
鹽烤後的極黑和牛，
口感柔嫩多汁且帶點咬勁，
油脂恰到好處，
每一口都散發出濃濃的肉香。
它的美味無需多餘的調味，
就能讓人愛不釋手！👍
【醬燒日本A5和牛紐約客串】＄290/串
牾酒居頂級首選推薦！
這日本A5和牛，烤得色澤誘人到讓人忍不住拍手叫好！😍
肉質細嫩、油潤又多汁，牛脂的香氣直接在口中爆炸，
簡直就是口感版的大事件！
店內的醬燒有別於一般居酒屋，不會有醬油死鹹的感覺，
而是有日本醬燒淡淡的鮮味及甜味，更襯出食材的原味！
好吃到可以吹起小號號角響起，
立馬招自己的親朋好友組團來了！😋
【沖繩Orion現釀生啤酒】$150/杯
吃串燒，來一杯生啤最對味！🍺
【鐵板鹽蔥牛舌薄片】$290/5片
在熱騰騰的鐵板上，
薄片的牛舌被炙烤得恰到好處，
搭配豐富的鹽蔥，散發出濃郁的香氣，
每一口都帶來軟脆鹹香，
又很有溫度的滿足感！👍
左：【鹽燒雞膝肉串佐柚子胡椒】$110/串
右：【鹽燒雞腿肉串(右)】$90/串
炙烤後的雞肉，皮酥肉嫩又多汁，
鹽燒風味就很有味又好吃！
另一串加上柚子胡椒的加持，
香氣和微妙的辛辣感更是相得益彰！
【炙燒明太子雞柳串】＄90
厚實的雞肉與炙烤過的明太子醬完美融合，
賦予了雞肉鹹香和微辣的辛味感，
也展示了料理的多樣性和獨特性。
左：【鹽燒伊比利豬肋串】$90/串
右：【鹽燒松阪豬肉串】$90/串
伊比利豬肋串，吃起來軟嫩香醇中帶有微咬感，
松阪豬烤後，經烤製後有獨特的焦脆感，
這兩串我都大推！💕
【明太子山藥】＄100
厚切的大塊山藥，
鋪上滿滿炙熱的橘紅色的誘惑😍
融合山藥本身的滑脆清新口感中，
微甜微辛辣，味道很有層次感，
亦有視覺上的吸引力！
【鹽蔥香菇串】＄100
【鹽烤櫛瓜】＄90
香菇水嫩且帶有鹽蔥的鹹香，
櫛瓜脆甜多汁，搭配肉串可轉換口感解油膩。
【午仔魚一夜干】＄280
炙烤後的午仔魚一夜干，
表皮有微酥香的口感，
肉質油嫩鹹香無腥味，不用沾醬就很好吃，
如果想要增添些變化，
可以滴上幾滴金桔汁或者沾上椒鹽，
這樣會更香更開胃，
也是下酒的好料理！🍻
【廣島炸牡蠣】＄110/3入
酥脆的麵衣裡，藏著肥美的廣島大牡蠣，
沾上美乃滋醬一口咬下，
香脆飽滿又鮮甜，
嘴裡瞬間開起了小巧的美味派對！
【金沙熔岩蝦球】(3入)＄100
牾酒居必點！👍
炸至金黃酥香的蝦球，
外皮酥脆中吃的到蝦肉的Q彈鮮甜，
內部的鹹蛋黃起司內餡有爆漿的口感，
卻不失蝦肉本身的嫩滑和鮮美。
多層次的口感，直接驚艷味蕾！
【鮭魚親子蛋炒飯】＄220
牾酒居招牌必點！👍👍👍
這道新鮮鮭魚為主角加入炒製的炒飯，
上層還點綴著美味的鮭魚卵，
每一口都帶來鬆軟香氣和粒粒分明的口感，
讓人難以抗拒，一口接一口，
好吃到一粒米都不放過！😋
【明太子白醬烏龍麵】＄200
這份烏龍麵條烹調得鮮香滑順，
每根麵條都保持著獨特的Q彈口感，
並散發著淡淡的奶香，
加入明太子後，不僅帶來了濃厚的鹹香風味，
還增添了一抹獨特的日式調性🇯🇵
【煉乳脆皮牛奶燒】$150/3入
這款甜點有著薄脆的餅皮，
內裡包覆著濃厚的奶油餡料，
一口咬下外脆內嫩又香甜，
是餐後甜點的好選擇~😋
【彈珠汽水沙瓦】$120
【角瓶Highball(蜜桃)】$150
品嚐過口感豐富的海鮮、串燒、炸物等日式料理後，
現在來一杯冰涼的飲品，讓人感到舒適和放鬆，真的是最棒的結尾！
這樣的一餐，讓心情與食物同樂，
留下了美好的回憶和愉悅的心情。
《蛋寶543》
這一次來到台北市大同區
大龍峒一級古蹟保安宮旁巷子內好吃的居酒屋，
【啎酒居串燒居酒屋】
這裡的餐點選擇真的是太豐富，
但隨便點一個都能滿足味蕾，
朋友們都一直讚不絕口，
這種感覺真是讓我心情大好啊~💕
無論是週末或是下班後，
約上幾位好友聚餐、小酌喝幾杯、歡樂慶生，
在這充滿日式酒場味道的氛圍裡，
盡情享受美食美酒，放鬆心情，
對於喜愛日式料理和串燒的朋友們來說，絕對是個不二之選！
真心推薦給大家！❤️
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