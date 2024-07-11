位於台北市大同區

大龍峒一級古蹟保安宮旁，

藏著一條秘密小巷，

裏頭開了一家超道地的日式居酒屋，

【啎酒居串燒居酒屋】

這裡的美食真的好吃到讓人停不下筷子。

來這裡和同事聚餐、朋友小酌，

加上歡樂滿滿的氛圍，

吃完保證一天的壓力瞬間蒸發！

【 啎酒居串燒居酒屋 】

【啎酒居】

「啎酒」位於「哈密街59巷」，

「啎」(ㄨˇ) 有著相逢、相聚之意，

啎酒屋老闆希望顧客們能來此相聚用餐、分享生活與喜悅，

所以取名為「啎酒居」！

▼店內充滿日式懷舊風情的氛圍，

有一個舒適的吧台區、適合2到4人的小桌區，

以及兩間可以容納6人的包廂，

而且沒有低消門檻！是不是很誘人？

無論是來這裡約會、小酌還是聚餐，

笑聲絕對能傳到隔壁街！

▼屋台區

有日本街邊小吃的風格的座位區~

【啎酒居菜單】

店內提供各種美食，

包含：串燒、炸物、炒物和甜點等，

還有多種飲品和酒水可搭配餐點，

每天還有推薦的「限定料理」可供選擇，

✔️無低消、無服務費，超佛心！

來這裡吃喝一番，享受高品質的日式料理，絕對物超所值！

▶️ (啎酒居菜單)

▼一入座即有店家招待的

開胃小菜「毛豆」可先墊墊胃。

▼點好餐等待一會，

就能開始品嚐好料理囉！

【鮭魚卵柚香和風沙拉】＄190

這道沙拉以新鮮生菜為基底，

佐以鮮美的鮭魚卵，在口中綻放，

伴隨著柚子的清香，帶來一絲酸甜，令人胃口大開。

這款沙拉既清爽又解暑，

是炎炎夏日裡不可錯過的開胃佳餚。

【生魚片】(時價)

東港黑鮪魚上腹，

油花均勻得像是魚界的藝術品，

那誘惑讓人垂涎三尺！🤤

肉質軟嫩肥美，口感軟中帶綿，

每一口都是極致享受！😋

▼清酒(盅)＄200

搭配海鮮料理，更顯鮮甜。

【厚岸生蠔】＄360/3個

這款日本生食級的厚岸生蠔，

肉身肥厚又鮮甜，簡直就是海中的珍珠，

襯上魚子醬，擠上金桔汁後，

入口那一刻，鮮味瞬間爆發，

猶如享受海洋的擁抱！🥰

▼店內的串燒皆採現點現作的炭烤方式，

這樣不僅保留了食材的原始風味與汁水，

還帶來了一絲絲迷人的炭香氣息，

絕對讓你的味蕾感受到極致的美味！👍

【鹽燒極黑和牛雪花肉串】＄150/串

牾酒居招牌必點！

鹽烤後的極黑和牛，

口感柔嫩多汁且帶點咬勁，

油脂恰到好處，

每一口都散發出濃濃的肉香。

它的美味無需多餘的調味，

就能讓人愛不釋手！👍

【醬燒日本A5和牛紐約客串】＄290/串

牾酒居頂級首選推薦！

這日本A5和牛，烤得色澤誘人到讓人忍不住拍手叫好！😍

肉質細嫩、油潤又多汁，牛脂的香氣直接在口中爆炸，

簡直就是口感版的大事件！

店內的醬燒有別於一般居酒屋，不會有醬油死鹹的感覺，

而是有日本醬燒淡淡的鮮味及甜味，更襯出食材的原味！

好吃到可以吹起小號號角響起，

立馬招自己的親朋好友組團來了！😋

【沖繩Orion現釀生啤酒】$150/杯

吃串燒，來一杯生啤最對味！🍺

【鐵板鹽蔥牛舌薄片】$290/5片

在熱騰騰的鐵板上，

薄片的牛舌被炙烤得恰到好處，

搭配豐富的鹽蔥，散發出濃郁的香氣，

每一口都帶來軟脆鹹香，

又很有溫度的滿足感！👍

左：【鹽燒雞膝肉串佐柚子胡椒】$110/串

右：【鹽燒雞腿肉串(右)】$90/串

炙烤後的雞肉，皮酥肉嫩又多汁，

鹽燒風味就很有味又好吃！

另一串加上柚子胡椒的加持，

香氣和微妙的辛辣感更是相得益彰！

【炙燒明太子雞柳串】＄90

厚實的雞肉與炙烤過的明太子醬完美融合，

賦予了雞肉鹹香和微辣的辛味感，

也展示了料理的多樣性和獨特性。

左：【鹽燒伊比利豬肋串】$90/串

右：【鹽燒松阪豬肉串】$90/串

伊比利豬肋串，吃起來軟嫩香醇中帶有微咬感，

松阪豬烤後，經烤製後有獨特的焦脆感，

這兩串我都大推！💕

【明太子山藥】＄100

厚切的大塊山藥，

鋪上滿滿炙熱的橘紅色的誘惑😍

融合山藥本身的滑脆清新口感中，

微甜微辛辣，味道很有層次感，

亦有視覺上的吸引力！

【鹽蔥香菇串】＄100

【鹽烤櫛瓜】＄90

香菇水嫩且帶有鹽蔥的鹹香，

櫛瓜脆甜多汁，搭配肉串可轉換口感解油膩。

【午仔魚一夜干】＄280

炙烤後的午仔魚一夜干，

表皮有微酥香的口感，

肉質油嫩鹹香無腥味，不用沾醬就很好吃，

如果想要增添些變化，

可以滴上幾滴金桔汁或者沾上椒鹽，

這樣會更香更開胃，

也是下酒的好料理！🍻

【廣島炸牡蠣】＄110/3入

酥脆的麵衣裡，藏著肥美的廣島大牡蠣，

沾上美乃滋醬一口咬下，

香脆飽滿又鮮甜，

嘴裡瞬間開起了小巧的美味派對！

【金沙熔岩蝦球】(3入)＄100

牾酒居必點！👍

炸至金黃酥香的蝦球，

外皮酥脆中吃的到蝦肉的Q彈鮮甜，

內部的鹹蛋黃起司內餡有爆漿的口感，

卻不失蝦肉本身的嫩滑和鮮美。

多層次的口感，直接驚艷味蕾！

【鮭魚親子蛋炒飯】＄220

牾酒居招牌必點！👍👍👍

這道新鮮鮭魚為主角加入炒製的炒飯，

上層還點綴著美味的鮭魚卵，

每一口都帶來鬆軟香氣和粒粒分明的口感，

讓人難以抗拒，一口接一口，

好吃到一粒米都不放過！😋

【明太子白醬烏龍麵】＄200

這份烏龍麵條烹調得鮮香滑順，

每根麵條都保持著獨特的Q彈口感，

並散發著淡淡的奶香，

加入明太子後，不僅帶來了濃厚的鹹香風味，

還增添了一抹獨特的日式調性🇯🇵

【煉乳脆皮牛奶燒】$150/3入

這款甜點有著薄脆的餅皮，

內裡包覆著濃厚的奶油餡料，

一口咬下外脆內嫩又香甜，

是餐後甜點的好選擇~😋

【彈珠汽水沙瓦】$120

【角瓶Highball(蜜桃)】$150

品嚐過口感豐富的海鮮、串燒、炸物等日式料理後，

現在來一杯冰涼的飲品，讓人感到舒適和放鬆，真的是最棒的結尾！

這樣的一餐，讓心情與食物同樂，

留下了美好的回憶和愉悅的心情。

《蛋寶543》

這一次來到台北市大同區

大龍峒一級古蹟保安宮旁巷子內好吃的居酒屋，

【啎酒居串燒居酒屋】

這裡的餐點選擇真的是太豐富，

但隨便點一個都能滿足味蕾，

朋友們都一直讚不絕口，

這種感覺真是讓我心情大好啊~💕

無論是週末或是下班後，

約上幾位好友聚餐、小酌喝幾杯、歡樂慶生，

在這充滿日式酒場味道的氛圍裡，

盡情享受美食美酒，放鬆心情，

對於喜愛日式料理和串燒的朋友們來說，絕對是個不二之選！

真心推薦給大家！❤️

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