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高雄市新興區吃。高雄美食｜新興區。「三泉冰淇淋工廠」創立於日據日治時期超過80年冰店，充滿古早味漢堡冰淇淋令人回憶

2024-07-11 16:10:07 樂天小高&樂天人生 人氣：102
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2511篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：

三泉冰淇淋工廠
phone07-2319621
place高雄市新興區林森一路141號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在林森一路上復古外觀掛上「三泉」字體很顯眼。

炎熱夏天總會想有想吃冰涼食品的慾望，就從口袋名單中找出「三泉冰淇淋工廠」與各位分享，「三泉冰淇淋工廠」創立日治時期1941年共有83年歷史，歷經時代變遷有不同食全規定，阿摩尼亞製冰機跟透明塑膠杯禁止使用，使用阿摩尼亞製冰機做出來的冰淇淋，與現今機器製作的風味大不相同，使用透明塑膠杯裝置紅茶冰淇淋，在視覺感遠比使用紙杯還要美觀，這裡冰品有冰淇淋跟冰棒兩種選擇，考慮路途捨棄外帶回家與家人共享，因此選擇冰淇淋和紅茶冰淇淋來享用，品嚐完覺得很美味定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

整修過店面外觀還是呈現日式復古氣息。

店裡面有位中年人負責店的經營，這位是第三代老闆為人很親切，靠牆面冷凍櫃有冰著各種冰棒，因無法入內，因無法入內僅能口頭上告知店家。

牆面上掛著全新菜單供客人點餐參考，菜單有古早味冰淇淋35元（2球）、紅茶25元、紅茶冰淇淋50元、紅茶雪泥50元、紅茶鮮奶50元、各種口味冰棒18元（1支）...等等。

冷凍冰箱裡放置各種口味的冰淇淋供挑選，每一格冰淇淋上都有標示口味供依據。

這凍櫃裡有冰淇淋口味有牛奶、香蕉、花生、芋頭、百香果、鳳梨、草莓、紅豆、桂圓、酸梅及巧克力等共11種，其實小高有選擇障礙都想吃啊！

最後選擇紅豆跟鳳梨兩種口味來享用，這裡有2種甜筒、貝殼餅乾及紙杯供選擇，小高當然要選古早味貝殼餅來搭配。

另外再點紅茶冰淇淋在車上享用，小高2球牛奶來搭配較有古早味的風味。

這樣總共花費85元我覺得不會很貴。

早年都使用貝殼餅乾來夾冰淇淋，小高小時候就是這樣吃充滿回憶，現在有人把這叫做漢堡冰淇淋，這貝殼冰淇淋每份2球定價35元。

這冰淇淋選擇紅豆跟鳳梨兩種口味，冰淇淋與印象中古早味有稍許的差別，這味道介於義式冰淇淋跟綿綿冰中間，冰淇淋濃郁不會太甜真的很好吃

這紅茶冰淇淋是使用甜度固定古早味紅茶，紅茶很濃郁甜度適中搭配冰淇淋真好喝

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：三泉冰淇淋工廠」銷售空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：三泉冰淇淋工廠

地址：80042高雄市新興區林森一路141號

營業時間：10:00–21:00 

電話：07-231-9621

 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

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