位在林森一路上復古外觀掛上「三泉」字體很顯眼。

炎熱夏天總會想有想吃冰涼食品的慾望，就從口袋名單中找出「三泉冰淇淋工廠」與各位分享，「三泉冰淇淋工廠」創立日治時期1941年共有83年歷史，歷經時代變遷有不同食全規定，阿摩尼亞製冰機跟透明塑膠杯禁止使用，使用阿摩尼亞製冰機做出來的冰淇淋，與現今機器製作的風味大不相同，使用透明塑膠杯裝置紅茶冰淇淋，在視覺感遠比使用紙杯還要美觀，這裡冰品有冰淇淋跟冰棒兩種選擇，考慮路途捨棄外帶回家與家人共享，因此選擇冰淇淋和紅茶冰淇淋來享用，品嚐完覺得很美味定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

整修過店面外觀還是呈現日式復古氣息。

店裡面有位中年人負責店的經營，這位是第三代老闆為人很親切，靠牆面冷凍櫃有冰著各種冰棒，因無法入內，因無法入內僅能口頭上告知店家。

牆面上掛著全新菜單供客人點餐參考，菜單有古早味冰淇淋35元（2球）、紅茶25元、紅茶冰淇淋50元、紅茶雪泥50元、紅茶鮮奶50元、各種口味冰棒18元（1支）...等等。

冷凍冰箱裡放置各種口味的冰淇淋供挑選，每一格冰淇淋上都有標示口味供依據。

這凍櫃裡有冰淇淋口味有牛奶、香蕉、花生、芋頭、百香果、鳳梨、草莓、紅豆、桂圓、酸梅及巧克力等共11種，其實小高有選擇障礙都想吃啊！

最後選擇紅豆跟鳳梨兩種口味來享用，這裡有2種甜筒、貝殼餅乾及紙杯供選擇，小高當然要選古早味貝殼餅來搭配。

另外再點紅茶冰淇淋在車上享用，小高2球牛奶來搭配較有古早味的風味。

這樣總共花費85元我覺得不會很貴。

早年都使用貝殼餅乾來夾冰淇淋，小高小時候就是這樣吃充滿回憶，現在有人把這叫做漢堡冰淇淋，這貝殼冰淇淋每份2球定價35元。

這冰淇淋選擇紅豆跟鳳梨兩種口味，冰淇淋與印象中古早味有稍許的差別，這味道介於義式冰淇淋跟綿綿冰中間，冰淇淋濃郁不會太甜真的很好吃 。

這紅茶冰淇淋是使用甜度固定古早味紅茶，紅茶很濃郁甜度適中搭配冰淇淋真好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「三泉冰淇淋工廠」銷售空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：三泉冰淇淋工廠

地址：80042高雄市新興區林森一路141號

營業時間：10:00–21:00

電話：07-231-9621

樂天小高邀約資料

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